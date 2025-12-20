えひめこどもの城「フェスタ・ルーチェ」さらに“WOW!”な新イルミ追加！フォトコン＆スタンプラリーを12/20開始

昨年とは違う空間に、さらに新しい“WOW!”（イルミネーション）を追加

セーラー広告株式会社

クリスマス‘目前’ということで、新しいイルミネーションが登場！

11mの「特大イルミツリー」今にも動き出しそうな「跳ね白馬」色と動きがリニューアル「サークルパワー」

上空を羽ばたく「大きな怪鳥オウム」ご来場者への感謝を込めた「お礼鹿」

※映像・写真素材のご提供が可能です。問い合わせ先までご連絡ください。

現在のフェスタ・ルーチェinえひめこどもの城MAP開催概要・チケット

開催日：～2/1(日)まで。

営業日：12月は12/22(月)・12/31(水)以外開催。１月は1/2(金)と土日祝のみ開催。

会場：えひめこどもの城（〒791-1135 愛媛県松山市西野町乙108番地1）

チケット料金：大人1,500円／こども800円

前売料金：大人1,300円／こども600円（みきゃんアプリ限定）

参加するほど楽しい2大イベント開催！

１つ目 スタンプラリー

場内5スポットを巡ってデジタルスタンプを集めよう。全て達成すると豪華賞品が当たるチャンス！

設置場所：１.フェスタ・ルーチェゲート ２.芝生広場 ３.タップステージ周辺 ４.カラフルシャドウ ５.冒険ステーション入口前

開催期間：～2026年2月１日（日）まで 応募締切：2026年2月２日（月）

応募条件：場内5つすべてのスタンプが必要です。

賞品：PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語版（1名）／愛媛県産牛肉セット（2名）／みきゃんアプリ5,000ポイント（3名）／フェスタ・ルーチェ オリジナルグッズ（4名）／ほか

参加方法：詳細は「みきゃんアプリ」をご確認ください

スタンプラリーチラシ

２つ目 フォトコンテスト

あなたの“とっておき”の一枚を投稿しよう！受賞者には素敵な特典をご用意。

募集期間：～2026年2月１日（日）まで

参加方法：公式Instagram「@festaluce_ehime」をチェック。

応募形式・ハッシュタグ・審査・賞品の詳細は、公式Instagramにてご案内します

フォトコンテストチラシ

12/20～12/25 クリスマスイベント開催！（22は休園日）

大道芸人「はち君」来園

来園・パフォーマンス日程：12/20～12/25 ※12/22は休園日

はち君 紹介文：

バランス芸やジャグリングを中心に楽しいパフォーマンスショーで会場をハッピーに。

日本人で唯一、ロープで支えるハシゴのパフォーマンスを実施。世界各国で公演中。

※雨天の場合は中止となる可能性がございます

らくれん牛乳 無料配布（12/24のみ）

先着350名様にらくれん牛乳の無料配布を行います。Instagramフォローで、オリジナルグッズが当たるガチャガチャあり！

協力：四国乳業

場所：くわがたステージ裏

※天候等により開催日は変更となる場合があります

入退場のご案内

入退場口は開催時間に合わせて、あいあい児童館前の広場に設置します。

昼間から入園されている場合も、一度退園の上、入場口で手続き後に再入園が必要です。

砥部側駐車場からの入退場はできません。松山側駐車場をご利用ください。

主催・後援

主催：フェスタ・ルーチェ in えひめこどもの城 実行委員会（会長：元屋地 裕之）

後援：愛媛県／愛媛県教育委員会／愛媛新聞社／南海放送／テレビ愛媛／あいテレビ／愛媛朝日テレビ

／FM愛媛

お問い合わせ先

フェスタ・ルーチェ in えひめこどもの城 実行委員会（セーラー広告株式会社 愛媛本社内）

TEL：089-946-8618 FAX：089-946-8666 MAIL：festaluce-ehime@saylor.co.jp

担当：芝、宮内、安高

※お問合せ時間 平日 10:00～17:00