えひめこどもの城「フェスタ・ルーチェ」さらに“WOW!”な新イルミ追加！フォトコン＆スタンプラリーを12/20開始
昨年とは違う空間に、さらに新しい“WOW!”（イルミネーション）を追加
クリスマス‘目前’ということで、新しいイルミネーションが登場！
11mの「特大イルミツリー」
今にも動き出しそうな「跳ね白馬」
色と動きがリニューアル「サークルパワー」
上空を羽ばたく「大きな怪鳥オウム」
ご来場者への感謝を込めた「お礼鹿」
※映像・写真素材のご提供が可能です。問い合わせ先までご連絡ください。
現在のフェスタ・ルーチェinえひめこどもの城MAP
開催概要・チケット
開催日：～2/1(日)まで。
営業日：12月は12/22(月)・12/31(水)以外開催。１月は1/2(金)と土日祝のみ開催。
会場：えひめこどもの城（〒791-1135 愛媛県松山市西野町乙108番地1）
チケット料金：大人1,500円／こども800円
前売料金：大人1,300円／こども600円（みきゃんアプリ限定）
参加するほど楽しい2大イベント開催！
１つ目 スタンプラリー
場内5スポットを巡ってデジタルスタンプを集めよう。全て達成すると豪華賞品が当たるチャンス！
設置場所：１.フェスタ・ルーチェゲート ２.芝生広場 ３.タップステージ周辺 ４.カラフルシャドウ ５.冒険ステーション入口前
開催期間：～2026年2月１日（日）まで 応募締切：2026年2月２日（月）
応募条件：場内5つすべてのスタンプが必要です。
賞品：PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語版（1名）／愛媛県産牛肉セット（2名）／みきゃんアプリ5,000ポイント（3名）／フェスタ・ルーチェ オリジナルグッズ（4名）／ほか
参加方法：詳細は「みきゃんアプリ」をご確認ください
スタンプラリーチラシ
２つ目 フォトコンテスト
あなたの“とっておき”の一枚を投稿しよう！受賞者には素敵な特典をご用意。
募集期間：～2026年2月１日（日）まで
参加方法：公式Instagram「@festaluce_ehime」をチェック。
応募形式・ハッシュタグ・審査・賞品の詳細は、公式Instagramにてご案内します
フォトコンテストチラシ
12/20～12/25 クリスマスイベント開催！（22は休園日）
大道芸人「はち君」来園
来園・パフォーマンス日程：12/20～12/25 ※12/22は休園日
はち君 紹介文：
バランス芸やジャグリングを中心に楽しいパフォーマンスショーで会場をハッピーに。
日本人で唯一、ロープで支えるハシゴのパフォーマンスを実施。世界各国で公演中。
※雨天の場合は中止となる可能性がございます
らくれん牛乳 無料配布（12/24のみ）
先着350名様にらくれん牛乳の無料配布を行います。Instagramフォローで、オリジナルグッズが当たるガチャガチャあり！
協力：四国乳業
場所：くわがたステージ裏
※天候等により開催日は変更となる場合があります
入退場のご案内
入退場口は開催時間に合わせて、あいあい児童館前の広場に設置します。
昼間から入園されている場合も、一度退園の上、入場口で手続き後に再入園が必要です。
砥部側駐車場からの入退場はできません。松山側駐車場をご利用ください。
主催・後援
主催：フェスタ・ルーチェ in えひめこどもの城 実行委員会（会長：元屋地 裕之）
後援：愛媛県／愛媛県教育委員会／愛媛新聞社／南海放送／テレビ愛媛／あいテレビ／愛媛朝日テレビ
／FM愛媛
お問い合わせ先
フェスタ・ルーチェ in えひめこどもの城 実行委員会（セーラー広告株式会社 愛媛本社内）
TEL：089-946-8618 FAX：089-946-8666 MAIL：festaluce-ehime@saylor.co.jp
担当：芝、宮内、安高
※お問合せ時間 平日 10:00～17:00