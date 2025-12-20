ZARA、日本初の「 ZARA MAN」 を心斎橋にオープン

株式会社ＩＴＸジャパン

日本初の「ZARA MAN」

ZARAは、大阪・心斎橋に日本初となるメンズストア「ZARA MAN心斎橋筋」を12月20日にオープンいたします。今回のオープンは心斎橋に今秋誕生し、日本初のZacaffeを併設した旗艦店に続くもので、同エリアにおけるブランドの存在感をさらに高める機会となります。新店舗は、ブランドの最新イメージを取り入れ、新たな商品ディスプレイエリアと先進的なテクノロジーを導入。特別な家具や独自のレイアウトで構成された“ブティック”スペースがコレクションを引き立て、顧客と商品の関係性をより豊かにする空間を提供します。

新店舗はZARAアーキテクチャースタジオによるデザインで、2フロア・約600平方メートルで構成されています。心斎橋筋に面した店舗は静かな佇まいで周囲に呼応し、焼杉調の木材を用いたファサード、手作業で仕上げたブラックメタルのロゴ、そしてブランド名をカタカナで記した行燈が、店内で広がる体験へと穏やかに導きます。焼杉調の質感とガラスのファサードで構成された外観からは、空間を特徴づけるダークウッドの洗練されたパレットを垣間見ることができます。

店内は、ダークウッドの壁面とシームレスなコンクリート床で構成された開放感あふれるエントランスホールからはじまり、スペイン産の石灰岩による彫刻的な階段が2フロアを優雅につなぎます。インテリアは、再解釈したスヌケ材、明るい漆喰仕上げの壁面、日本のグレーウッドが共存する一連のつながりのある空間として展開し、素材の質感と雰囲気が調和する世界観を生み出しています。また、奥には日本の障子を想起させるスクリーンが繊細な影を落とし、静謐なムードを演出。ヴィンテージのモーターサイクルが都会的なアクセントをもたらします。

今回のオープンを記念し、ZARAはガリシアと日本を結ぶ特別展示を開催します。ガリシア地方の伝統的な雨よけ用の衣服「コロサ」をアルバロ・レイロ（Alvaro Leiro）が再解釈した作品と、濱谷浩（1915-1999）の写真作品とが対話を生み、素材と文化の記憶に対する共通の感性を浮かび上がらせます。また、アルバロ・デ・ラ・ベガ（Alvaro de la Vega）の彫刻や日本のアンティーク家具が展示され、心斎橋の旗艦店から続くクリエイティブなコラボレーションをさらに広げています。

体験の終着点となるのは、「リスニングルーム」。同空間は”素材そのものが音に耳を澄ます”というコンセプトのもと、スペイン人アーティストのルーカス・ムニョス（Lucas Muñoz）によるカスタムスピーカーとレコードを通じて、音がストアの物語と調和する感覚を味わうことができます。障子に着想を得た吹き抜けの大窓には、微かに揺れる樹々の影が映し出され、まるで空間に残響する音のように静かに漂います。

ZARA MAN 心斎橋筋では、さまざまな体験を提供するために異なるエリアを設け、ブランドならではのラインやコレクションを展開する専用スペースを用意しています。ZARA MANの主要コレクションに加え、「SOSHIOTSUKI X ZARA」、「AARON LEVINE X ZARA」、「CASTELLANO 1920 (R) X ZARA MAN」など、複数のコラボレーションアイテムがラインナップします。

お客様のためのイノベーション

ZARA MAN心斎橋筋は、オンラインとオフラインをシームレスに統合した、新しいショッピング体験をご提供します。お客様はzara.comやZARAアプリを通じて、あらゆるデバイスからブランドとの新しい関わり方を楽しむことができます。

店内には、ZARAの統合プラットフォームを活用した最新機能を導入し、店舗在庫の検索、商品の店内位置の確認、オンライン注文商品の2時間以内の店頭受け取りなど、利便性の高いサービスをご利用いただけます。また、バリアフリー対応のカウンターを備えたアシスト型チェックアウトや、返品専用カウンターも設置しています。

この新店舗のオープンにより、ZARA MANは革新とデザインへの取り組みをあらためて示し、心斎橋に新たなファッションの拠点を創出します。

効率性の追求

ZARAのサステナビリティへのコミットメントに基づき、ZARA MAN心斎橋筋では高度なエネルギー効率システムを採用しています。空調設備の効率化、LED照明の導入、環境負荷の少ない素材の活用など、さまざまな取り組みを行っています。

さらに、店舗はZARAの内部プラットフォーム「Inergy」と連携しており、空調や電力消費を中央管理することで、最適な運用、効率的なシステムの特定、メンテナンス向上、エネルギー需要の削減戦略策定に役立てています。

ZARAおよびINDITEXについて

ZARAは、Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Homeを展開するグローバルファッションカンパニー「Inditex」の一員です。Inditexは継続的なイノベーションと顧客サービスを基盤とし、98の市場と200を超えるオンライン市場を有する高度に統合されたプラットフォームを運営し、2040年までの気候中立達成を目指しています。

ZARAは1998年、東京・渋谷で日本に初出店して以来、全国で店舗網を着実に拡大し、現在は64店舗を展開しています。2025年、ZARAは創業50周年を迎えました。1975年5月9日、創業者アマンシオ・オルテガがスペイン・ア・コルーニャに1号店をオープンしたことがブランドの原点であり、顧客の声を捉え、アクセスしやすく、高品質で手に取りやすい価格のファッションを提供するという新しい小売のアプローチが始まりました。

2025年の今日に至るまで、その哲学はZARAの進化を支え続けています。デジタルと店舗体験を融合し、お客様一人ひとりに寄り添うシームレスなショッピング体験の提供を目指しています。

＜店舗情報＞

店舗名： ZARA MAN 心斎橋筋

住所： 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-23 TESTA心斎橋

営業時間：10:30ー22:00