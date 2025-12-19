無料で遊べるLINE謎解き『X Quest』紹介記事が『ESCAPE.GUIDE』に掲載！

ＥＳＣＡＰＥ合同会社

ESCAPE合同会社（本社：東京都品川区、統括プロデューサー 佐々木 翼）は、自社が運営する謎解き・脱出ゲーム専門情報メディア 『ESCAPE.GUIDE』 に、スマホのLINE上で遊べる新感覚の無料謎解きコンテンツ 『X Quest』 を紹介する記事を掲載したことをお知らせいたします。

【無料で遊べる謎解き】LINEで手軽に“リアル謎解き” 初心者にぴったりの新作『X Quest』登場！ 記事画像

本記事では、無料で友だち追加するだけですぐに始められるLINE謎解き 『X Quest』 の遊び方や魅力をわかりやすく紹介しています。

■『X Quest』とは

『X Quest』は、スマートフォンの LINEアプリ上で進行 する物語型謎解きコンテンツです。実際のホール型脱出ゲーム公演の流れをスマホ上で体験できるよう設計されており、初心者の方でも「謎解き・脱出ゲームってどんなもの？」という疑問に答える導入コンテンツとして最適です。

■「X Quest」のここがオススメ！

遊び方が簡単

「X Quest」LINE上での画面「X Quest」プレイ中画面

LINEで公式アカウントを友だち追加するだけで開始可能。

リアル公演体験

LINE友だち追加でゲーム開始！ https://lin.ee/IgUnyYw

実際の公演の雰囲気を感じられる体験で、謎解きに慣れていない方に楽しめる内容。

初心者にも安心設計

ヒント完備で序盤はやさしく、終盤はしっかりとした大謎のヒラメキを求められるバランスで、実際の公演の練習に最適。

■掲載の背景

ESCAPE合同会社では、「謎解き・脱出ゲーム文化への新しい入り口をつくる」を掲げ、謎解き・脱出ゲーム専門メディア『ESCAPE.GUIDE』で初心者から上級者まで楽しめるコンテンツ紹介の記事発信を強化しています。『X Quest』紹介記事は、これから謎解きに触れる方々の最初の一歩をサポートし、より多くの人に謎解き体験を届けるためにつくられました。

掲載ページURL

https://escape.guide/xquest/

『ESCAPE.GUIDE』 公式サイト

https://escape.guide/

ESCAPE.ID公式サイト

https://escape.id/

ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)

https://x.com/_ESCAPE_ID_

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。