【推しの子】×高知アイス　【推しの子】のメインキャラクターであるアクアと天日塩ジェラートアイスが夢のコラボ

有限会社高知アイス

「Made in 土佐」をコンセプトに、高知県産の素材にこだわったアイスクリームの製造・販売を行う有限会社高知アイス（本社：高知県吾川郡いの町、代表取締役：浜町 光次郎）は、TVアニメ【推しの子】とコラボレーションした限定商品「天日塩ジェラート（【推しの子】パッケージ）」を発売いたします。

本商品は、【推しの子】が展開するご当地コラボ「【推しの子】日本全国project 47都道府県の子」の一環として開発されました。当社がこれまでのキャラクターコラボやOEM製造で培ってきた「作品の世界観を大切にしながら、素材の味を最大限に引き出す技術」を活用し、パッケージを飾る主要キャラクターアクア（以下、アクア）の【47都道府県の子】の特別ビジュアルを高知の自然素材の味わいで表現したコンセプト商品です。

当社は、自社ブランドでの商品展開を主軸としつつ、その技術力を活かして『クレヨンしんちゃん』や『ミレービスケットアイス』など、多くのコラボやOEM商品を手掛けてまいりました。今回の商品は、当社の「素材へのこだわり（職人性）」と「作品解釈を商品に落とし込む企画力（柔軟性）」の両方を凝縮した一品です。

作品を愛する方々が物語により深く入り込むきっかけとして、また、商品を通じて高知の食材の美味しさを知っていただく機会になれば幸いです。

職人が太陽と風の力で造り出す、土佐の天日塩を使ったジェラート

土佐湾の海水を、太陽の光と風だけで乾燥させ、火を使わずに朝昼晩の撹拌を1～2カ月続けて仕上げる「完全天日塩」（高知県黒潮町産）を使用した、Made in 土佐のジェラートです。ミルクのコクとやさしい甘さに、まろやかな塩味がきゅっと輪郭を与え、ほんのり塩味がクセになるのに後味は驚くほどすっきり。スピルリナ色素で土佐の海と空を思わせる淡いブルーに仕上げました。115mlの食べ切りサイズで、リフレッシュや食後のデザート、スポーツ後・お風呂上がりにも活躍。塩の角が立たないため、お子さまから大人まで楽しめる“甘じょっぱさ”です。見た目も涼やかで、手土産にもおすすめです。

天日塩ジェラート（【推しの子】パッケージ）

高知アイスの矜持：「おいしい」を走って探すCOMPANY

- 商品名：【推しの子】天日塩ジェラート（アクア ver.）- 発売日：2025年12月1日- 販売エリア：量販店、高知アイス公式オンラインショップ等、高知アイス直営店舗- 希望小売価格：270円（税抜き）

キャラクター商品であっても、アイス作りの根底にある当社の姿勢は変わりません。私たちは、単に依頼されたものを作るだけのメーカーではありません。

商品づくりの誇り

私たち高知アイスは、「おいしい」を走ってさがすCOMPANYです。 高知県中を走り回って素材を探し、本当に美味しい素材をふんだんに使った商品づくりをコンセプトにしています。 海、山、川と自然環境に恵まれた高知の、たくさんの恵み、そして生産者の想いや苦労も詰め込んだ商品を、多くの人に味わってほしいと願っています。

この想いがあるからこそ、キャラクターの魅力を借りるだけでなく、食べた瞬間に「アイスとして本当においしい」と感動していただける商品が生まれると信じています。

当社の特徴：自社ブランド×OEM・コラボの二刀流

高知アイスは、素材が見える自社商品を作り続ける一方で、そのノウハウを活かしたOEM・コラボレーション開発でも評価をいただいております。

【主なコラボ・OEM実績】

- 『クレヨンしんちゃん』国民的アニメの世界観を商品化- 『竜とそばかすの姫』高知を舞台とした映画との地域連携- 『ミレービスケットアイス』地元銘菓をアイスにアレンジ

【選ばれる理由】

「素材が持つ物語」を大切にする私たちだからこそ、IP（作品）やパートナー企業様が持つ「物語」も同じように大切にし、最適な素材とフレーバーで形ある商品にすることができます。 今後も「Made in 土佐」の誇りを胸に、世界中のコンテンツや企業様と手を取り合い、高知から新しい価値を発信し続けてまいります。

【有限会社高知アイスについて】

本社：〒781-2332 高知県吾川郡いの町下八川乙683

代表者：代表取締役 浜町 光次郎

事業内容：アイスクリーム・シャーベットの製造販売、飲料の製造販売

URL：https://www.kochi-ice.com/