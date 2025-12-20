SNSで大反響！世界100ヵ国を訪れた旅人が出会った「忘れられない言葉」をまとめた1冊『世界100ヵ国の旅で出会った人たちが教えてくれた 人生で大切なこと』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月19日に『世界100ヵ国の旅で出会った人たちが教えてくれた 人生で大切なこと』（旅人KAD著）を刊行しました。

本書は、旅先で出会った言葉や気づきを発信し、SNSで反響を呼んでいる旅人KADが、世界を旅する中で出会った名もなき人々の言葉をまとめた一冊です。

■旅先で出会った名もなき人の忘れられない言葉

市場で働く人、カフェの店員、バルでたまたま隣に座った人――そんな「普通」の人たちの、忘れられない言葉だけを集めた、宝箱のような一冊です。



「誰かを許すのは、その人のためじゃない。許せない相手に自分の人生を支配させないためだ」（南アフリカで出会ったドイツ人バックパッカー）

「人生は川の流れのようだ。みんな勝手に流されてる。自分を変えたきゃ『泳げ！』」（ガンジス川で出会ったインド人僧侶）

「人生は自分が大事すぎるから悩む。『主役を降りる練習』をせよ」（イタリアで出会った哲学科のバックパッカー）

「休日に仕事？それは犯罪だ」（スペインのバルで出会った現地のおじさん）



世界中の「名もなき街角の哲人」の一言が、あなたの人生を変えるかもしれません。

■カラー写真で世界一周気分を味わえる

本書をめくるだけで、著者が撮影した世界中の美しい写真とともに、世界一周気分を味わえます。世界中の多様な考えと生き方に触れ、窮屈な日常に閉じ込められていた視点が、ぐんと広がります。

■早期購入特典のご案内

2026年1月9日（金）12時までにご購入いただいた方限定で、限定画像をプレゼントいたします。詳細はディスカヴァー・トゥエンティワン HPをご確認ください。

https://d21.co.jp/news/event/272

【著者情報】

旅人KAD（たびびと・かど）

建築士を辞め、移住先を探して世界中を旅している。訪問国数100ヵ国以上。そこで出会った人々との対話から、人生で大切なことを学んだ。旅先での出会いと発見をSNSで発信し、多くの反響を呼ぶ。

【書籍概要】

タイトル：『世界100ヵ国の旅で出会った人たちが教えてくれた 人生で大切なこと』

著者：旅人KAD（著）

発売日：2025年12月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／256ページ

ISBN：978-4799332337

【目次】

第1章 自分を解き放つ視点

第2章 人生を楽しむコツ 幸せの本質

第３章 仕事と人生の知恵

第４章 困難を乗り越える方法

