2025クリスマスケーキご紹介

株式会社オランダ家

千葉の素材にこだわる菓子店株式会社オランダ家（本社：千葉県千葉市、代表：芝山 均）は、“Snow＆Berry Happinessクリスマス”をコンセプトに掲げて『雪と苺』をテーマに、新商品や定番品など多数商品を取り揃えておりますので、詳細は公式ホームページ内のクリスマス特設ページにてご確認ください。【https://orandaya.jp/ic/eventsyouhinn】

数に限りがございますが、まだご予約可能な商品もございますので詳しくは受け取り希望店舗へお問い合わせください。https://orandaya.jp/

■クリスマスアントルメのご紹介

【4.5号(約14cm)】Xmasフルーツシャルロット

3,200円(税込3,456円)

バニラババロアの中にラズベリーのジュレがかくれんぼ。周りのビスキュイ・フルーツ・ババロアの三位一体の爽やかな味わいをお楽しみいただけます♪

ハピハピ♪クリスマス

4,000円(税込4,320円)

スポンジに苺クリーム、ココアスポンジにチョコクリーム、それぞれパールクラッカンをサンドしてデコレーションしました。

ハーフ＆ハーフになっているので2種類の味を一度に楽しめます♪

【5号(約15cm)】【4号(12cm)・5号(15cm)・6号(18cm)】クリスマス生デコレーション

4号 3,400円(税込3,672円)

5号 4,400円(税込4,752円)

6号 5,400円(税込5,832円)

フレッシュでミルキーな味わいのホイップクリームをたっぷり使いふわふわスポンジで苺を２段サンドしました。

王道のクリスマスケーキです♪

クリスマスチョコ生デコレーション

4号 3,400円(税込3,672円)

5号 4,400円(税込4,752円)

6号 5,400円(税込5,832円)

芳醇なベルギー産クーベルチュールのチョコクリームをたっぷり使い、大人も子供も楽しめる濃厚なチョコレートケーキです♪

■クリスマスカットケーキのご紹介

【4号(12cm)・5号(15cm)・6号(18cm)】カットケーキは12月21日(日)～12月25日(木)の期間は上記のラインナップにて販売しております♪

〈オンラインショップ〉https://orandaya.jp/ic/ecshop

〈X(旧Twitter)〉https://twitter.com/orandaya_raku?s=21&t=19gRzlXZiJ_UBc2Iz2OX1Q(https://twitter.com/orandaya_raku?s=21&t=19gRzlXZiJ_UBc2Iz2OX1Q)

〈Instagram〉https://www.instagram.com/orandaya_chiba/

株式会社オランダ家はこれからも“おいしさはこころ”の経営理念をもとに、千葉より本物の美味しさを追求し続けまごころのこもったお菓子を作り続けてまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

蘇我店外観

■会社概要

創業75年以上続くオランダ家では、脈々と受け継がれている精神「本物のおいしさをお届けしたい」を大切に、地元千葉の素晴らしい素材他、選りすぐりの素材を使って、安心・安全なお菓子を作り続けています。

千葉県内に39店舗展開しており、千葉県だけにしかありません。

会社名：株式会社オランダ家

本社所在地：千葉県千葉市美浜区新港211番地

創業：昭和24年10月

代表取締役：芝山 均

事業内容：洋菓子・和菓子製造販売他