本業、地域貢献。地域活動を可能とする新たな装い「正統派ビジネスカジュアル」の運用開始について

高知信用金庫

高知信用金庫（理事長・山崎久留美）は、新しいビジネススタイルを創設し、地域活動を可能とする「正統派ビジネスカジュアル」の運用を来年１月５日（月）から開始します。

当金庫は目下、中期経営計画『未来世代構築』を掲げ、「本業、地域貢献」、高知の未来価値創造に持続的に貢献し続けることを、最重要テーマとして取り組んでいます。その中で中核と位置づける地域活性化事業を実行してゆくために、当金庫におけるビジネススタイル＝働き方を「装い」の観点から見直ししたものです。新スタイルは、全役職員がアクティブに地域活動に取り組むための試みです。

当金庫では、金融サービスの提供に加え、地域事業者や商店、教育機関、自治体の皆さまと共に現場に立ち、地域課題解決や活性化に積極的に取り組んでおり、地域活動やプロジェクト活動が増加し、多様化してきました。当金庫では、地域で懸命に働く信用金庫としての信頼性を保ち、且つ、地域の現場で柔軟に動ける新たな『装い』の開発に着手し、令和４年度（2022年）から「ビジネスウェア創造プロジェクト」に取り組み、お客様へのサービス向上と職場環境のレベルアップを図ってまいりました。

本プロジェクトは、服飾史やファッション文化の研究で国際的に活躍されている服飾アドバイザー中野香織先生に監修いただき、優れた技術力を持つ繊維メーカー国島との連携により実現したものです。

今回の発表は、その集大成として、地域で働く職員が、より地域に寄り添い、地域と共に働くための新しいビジネススタイル『正統派ビジネスカジュアル』として開発したものです。

１．地域活動を可能とする3つのビジネススタイル

これまで、当金庫では、職員一人ひとりが個性を表現しつつ、統一感のある装いを目指し、地域のお客様に、より信頼感と親しみを感じていただけるような着こなしを実現するため、ビジネスウエアの知識を深めてまいりました。

新しいビジネススタイル『正統派ビジネスカジュアル』では、自らのファッションを日々考え実践することで創造性の高い職場環境を整え、クリエイティビティのある人財開発、業務環境を構築してまいります。

新スタイルのドレスコードは「接遇ビジネスカジュアル」「フォーマルビジネスススーツ」「地域貢献カジュアル」の３種類です。月曜日から木曜日は「接遇ビジネスカジュアル」とし、伝統的なスーツスタイルも着こなしできるよう、金曜日はドレスアップフライデーとして、「フォーマルビジネススーツ」を原則として取り組みします。

ドレスコード１.

接遇ビジネスカジュアル

親しみやすさと信頼感を両立する装い

お客様との接客機会を親切・親身に行えるスタイル

主に月曜日～木曜日に着用

ドレスコード２.

フォーマルビジネススーツ

格式を丁寧に守りながら現代的軽やかさを追求

大切なビジネスシーン・公式行事のスタイル

ドレスアップフライデーとして、主に金曜日に着用

ドレスコード３.

地域貢献カジュアル

活動的で地域の皆様と汗を流せるスタイル

地域イベント・ボランティア等への参加時に着用

２．服飾研究家の中野香織先生と共に研究開発。繊維メーカー国島が技術支援。

当金庫は、令和４年度より「ビジネスウェア創造プロジェクト」に取り組んで参りました。以来３年間にわたり、プロジェクトのディレクターとして、ファッション史や英国文化研究の第一人者で服飾研究家の中野香織先生を招聘。優れた技術力を持つ繊維メーカー国島の技術支援により、役職員の装いに対する意識改革と実践的指導により、スーツやシャツ・ブラウス、シューズ、ネクタイ、ポケットチーフやベルトといったビジネススタイルの物理的な整備だけではなく、店舗環境と調和した美的価値のある装いの創造に取り組みました。

３年間のプロジェクトの歩みと成果は以下の通りです。

●課題の発見と基本の確立（2022～2023年）

スーツ丈、インナー、シャツ、ネクタイといった細部の課題を徹底的に改善し、「スーツ＝仕事に向き合う姿勢の表現」という基本の意識を浸透させました。

●細部の格上げによるスタイルの洗練と装いに対する意識の深化（2023～2024年）

オリジナルブラウスやオリジナルシューズを開発。靴磨きや素材の扱い方まで学び、装いに対する文化的な理解と自覚が大きく向上しました。

●ビジネスカジュアルの段階的導入と実践成果の確立（2024～2025年）

地域貢献カジュアル、研修カジュアル、接客ビジネスカジュアルの3段階に分け、展示・実演・研修を重ねることで、職員一人一人が「自分で 選び、自分で装う」力を育成しています。

３．高知価値の向上にさらなる一歩を全員で

新ビジネススタイルは、単に服装を刷新する取り組みではなく、「地域課題に寄り添い、共に汗をかく地域活性化機関であり続けたい」という高知信用金庫の姿勢を可視化するものです。

「高知信用金庫らしい誠実さ」「信頼と親しみ」「多様な現場で機能する実用性」「高知の文化、風土に馴染む空気感」など、地域と共に働く装いを実現してまいります。

４．新スタイルでフィギュア化！アニメクリエイター新技術と連携しプロモーション

新スタイルのスタートにあたり、高知アニメクリエイター聖地プロジェクトとの連携企画によるプロモーションを実施いたします。株式会社吉本３Ｄファクトリーの協力により、新しい装いの役職員を、最新技術で３Ｄスキャン、フルカラー３Ｄプリンターで出力し製作した、職員本人のフィギュアが全店の窓口に登場。2026年1月31日まで展示します。ぜひ店頭でご覧ください。また、お正月の新聞広告やＣＭでもお披露目してまいります。

※当金庫は、創業100周年記念事業の一環として、「高知アニメクリエイター聖地プロジェクト」を推進しています。アニメクリエイターや関連企業の集積による雇用の創出と地域活性化を目指す取り組みです。

５．実施概要

運用開始日：2026年1月5日（月）

対 象 者：全役職員