【古窯グループ新ブランド】泊まることが、地域の観光を守る力になる。地域還元型ホテル「YuiLocalZao」2025年12月20日(土)グランドオープン。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社古窯ホールディングスのグループ会社である株式会社CSコーポレーション（本社：山形県上山市、代表取締役：佐藤 太一）は、地域社会との結びつきを深め、次世代の観光を創造する新ブランド「YuiLocalYamagata」の第一弾として、蔵王温泉エリアに「YuiLocalZao」を、予定通り2025年12月20日(土)にグランドオープンいたします。

お客様の自由な滞在を叶えながら、宿泊費の一部を地域に還元する「地域応援基金」を通じて、旅の喜びが蔵王の観光と地域の未来へと繋がる新しい旅のあり方を提案します。

1.「YuiLocalZao」のコンセプトとグランドオープンの概要

・新ブランド「YuiLocalYamagata」の目指すもの

新ブランドは、日本の古くからの助け合いの精神である「結い（ゆい）」を「宿」と組み合わせた名称です。これは、単なる宿泊施設ではなく、地域と旅人が温かく結びつくコミュニティをイメージしています。

「YuiLocalYamagata」は、お客様が時間や場所に縛られることなく、町全体を自由に楽しむ旅のスタイルを提案します。デジタル技術を駆使したセルフチェックイン・アウトや、地域の情報を提供するデジタルガイドにより、お客様の自由でシームレスな滞在体験を追求します。

【施設概要】

施設名称：YuiLocalZao（ユイローカルザオウ）

開業日：2025年12月20日(土)

所在地：山形県蔵王温泉字三度川219-1

客室数：全7室

2.蔵王の自然と調和する「YuiLocalZao」の魅力（施設詳細）

「YuiLocalZao」は、蔵王温泉の中心地からほど近く、蔵王ロープウェイ山麓駅・横倉ゲレンデ・リフト乗り場に隣接した好立地に位置しています。

【内装】山小屋風の温かさと機能性を両立

内装は「ホテル×ロッジ風（山小屋風）」をイメージ。雪山でのアクティビティを心ゆくまで楽しんだ後、温かく迎え入れてくれるような、木を基調とした落ち着いた空間デザインです。

ハリウッドツインルームツインルーム

全7室（定員1～3名）：グループやファミリーでも利用しやすい多様な客室をご用意。1棟貸切のご予約も可能です。

機能的な共用スペース：旅人同士が情報交換できるラウンジスペースをご用意。スペース内に設置されたQRコードをお手持ちのスマートフォンで読み込むことで、オリジナルの「デジタルガイド」へアクセス可能です。地域の飲食店やおすすめの観光情報を、いつでも手軽に閲覧いただけます。

【サービス】自由と地域交流を追求

滞在スタイル：1泊素泊まりをメインとし、食事提供はございません。お客様は地域の多様な飲食店やお店を自由に利用し、地元の方との交流を楽しんでいただけます。

スマートチェックイン：完全事前決済とデジタル技術を駆使したセルフチェックイン・アウトに対応し、煩わしい手続きから解放されます。

3.お客様の旅が地域の未来へ繋がる「地域応援基金」

古窯グループでは「日本旅館の価値を超えた、100年先のおもてなし遺産をつくる」ことをビジョンに掲げています。

仕組み：お客様にお支払いいただく宿泊費の一部は、施設ごとにテーマを設けた「地域応援基金」として積み立てられ、地域の活性化や課題解決のために役立てられます。

蔵王エリアへの貢献：「YuiLocalZao」での基金は、蔵王温泉エリアの「観光資源の維持・保全」や「受入環境の整備」など、地域の観光基盤を守り育てる活動への寄付・支援に広く充当される予定です。お客様は滞在を通じて、蔵王の美しい自然と観光文化を未来へ繋ぐ「地域の未来の担い手」の一員となります。

4.マネージャーコメントYuiLocalZao マネージャー 椎名

この度、伝統ある蔵王温泉に、古窯グループの新ブランド第一弾「YuiLocalZao」を開業するにあたり、ご協力いただいた全ての皆様に厚く御礼申し上げます。

当施設は、お客様がチェックインの瞬間から「誰にも邪魔されない自分時間」を始められるよう、完全非接触のセルフチェックイン・アウトに対応し、自由度100%の滞在をご提供します。

私たちは、単なる宿泊施設ではなく、蔵王温泉全体をひとつのホテルとして楽しんでいただく旅の拠点です。あえて素泊まりに特化することで、お客様は温泉街の飲食店やお店へと踏み出し、地元の方々との温かい「結い」の結びつきを体験できます。

また、お客様の宿泊費の一部は地域応援基金として、蔵王の観光資源の保護や地域環境の整備に活用されます。お客様の旅の喜びが、この美しい蔵王の未来を支える原動力となる。こうした新しい価値を、ぜひご体験ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

5.アクセス・ご予約情報

・アクセス

蔵王温泉バスターミナルから徒歩10分。主要観光スポットへのアクセスに便利です。

自家用車：山形自動車道 山形蔵王ICより約30分。駐車場あり。

公共交通：JR山形駅よりバスで約40分。蔵王温泉バスターミナル下車

・ご予約

現在、以下の予約サイトにて予約受付中です。

Booking.com：https://www.booking.com/Share-l1hsu1

楽天：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/198027/198027.html

※順次、他予約サイトでのご予約受付を開始いたします。

6.「YuiLocalYamagata」ブランドの今後の展開

「YuiLocalYamagata」ブランドは、蔵王への展開を皮切りに、複数の地域への展開を見据えています。各地域への展開により、「地域応援基金」を通じた地域連携・還元を推進し、お客様と地域が一体となった、地域の活性化と観光資源の維持・発展に貢献してまいります。

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20