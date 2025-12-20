【SNSキャンペーン】抽選で合計8名様に豪華家電が当たる！REGZA 55V型4Kテレビなどをプレゼント

写真拡大

株式会社でんきち

■キャンペーン内容（賞品）


抽選で以下の商品をプレゼントいたします。


REGZA（レグザ）55V型 4K液晶テレビ …… 1名様


Panasonic ワイヤレスステレオインサイドホン …… 2名様


小泉成器 グラファイトヒーター …… 5名様


※お色はお選びいただけません


※合計8名様へのプレゼントとなります




■応募概要


キャンペーン期間


2025年12月31日（水）23:59まで


応募方法


Instagramにて、以下の手順でご応募ください。


デンキチ公式Instagramアカウント


　@denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/) をフォロー


キャンペーン投稿に「いいね」


コメント欄に「欲しい商品」をコメント


※商品の詳細は、投稿画像をスワイプしてご確認ください。






■当選者様へのご連絡方法


当選者様には、キャンペーン締切日から2週間以内にInstagramのDMにてご連絡いたします。


非公開アカウントの方は対象外となります。


当選連絡後、1週間以内にご返信がない場合は当選無効となりますのでご了承ください。



■注意事項


当選者様からお預かりした個人情報は、本キャンペーンの賞品発送のみに使用いたします。


本キャンペーンは、予告なく内容の変更または終了となる場合がございます。


当選連絡時点でフォローを外されている場合は、当選対象外となります。


賞品のお届け先は日本国内に限ります。


賞品の換金・返品はできません。


転売目的でのご応募はご遠慮ください。




■会社名　：株式会社でんきち


■本社　　：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4


■代表者　：代表取締役社長　宮 貴広


■創業　　：1985年


■事業内容


家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。


通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。


住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。



■ホームページ URL：https://www.denkichi.co.jp/


■公式通販サイト：https://www.denkichi.com/


■採用サイト：https://www.denkichi.co.jp/recruit/



■公式SNS


YouTube：デンキチ公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCwgSz1GwpnyQnOtnoi6Devg)


Instagram：denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)


Ｘ：@Web29285802(https://x.com/Web29285802)