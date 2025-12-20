【SNSキャンペーン】抽選で合計8名様に豪華家電が当たる！REGZA 55V型4Kテレビなどをプレゼント
■キャンペーン内容（賞品）
抽選で以下の商品をプレゼントいたします。
REGZA（レグザ）55V型 4K液晶テレビ …… 1名様
Panasonic ワイヤレスステレオインサイドホン …… 2名様
小泉成器 グラファイトヒーター …… 5名様
※お色はお選びいただけません
※合計8名様へのプレゼントとなります
■応募概要
キャンペーン期間
2025年12月31日（水）23:59まで
応募方法
Instagramにて、以下の手順でご応募ください。
デンキチ公式Instagramアカウント
@denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/) をフォロー
キャンペーン投稿に「いいね」
コメント欄に「欲しい商品」をコメント
※商品の詳細は、投稿画像をスワイプしてご確認ください。
■当選者様へのご連絡方法
当選者様には、キャンペーン締切日から2週間以内にInstagramのDMにてご連絡いたします。
非公開アカウントの方は対象外となります。
当選連絡後、1週間以内にご返信がない場合は当選無効となりますのでご了承ください。
■注意事項
当選者様からお預かりした個人情報は、本キャンペーンの賞品発送のみに使用いたします。
本キャンペーンは、予告なく内容の変更または終了となる場合がございます。
当選連絡時点でフォローを外されている場合は、当選対象外となります。
賞品のお届け先は日本国内に限ります。
賞品の換金・返品はできません。
転売目的でのご応募はご遠慮ください。
