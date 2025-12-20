2025年12月吉日

“アートギャラリーのようでギャラリーではない ―A gallery, but not a gallery.”BIOME（バイオーム）のKanjiru（Art）展覧会のご案内およびBIOMEの移転に関するお知らせとなります。

BIOME Kanjiru（Art）展覧会のご案内

写真家 宮本 敏明 作品展「ポートレート つくるひと」～「たからもの for おくりもの 2026」Special版～

2026年初の展覧会であり、また現住所・中山手での最後の展覧会についてのご案内となります。毎年恒例のグループ展「たからもの for おくりもの」。 “宝物”と“贈り物”をテーマに、1アーティスト1作品を出展いただく企画として行ってまいりましたが、2026年につきましてはSpecial版として、写真家・宮本敏明氏の作品展「ポートレート つくるひと」をお届けいたします。

宮本氏をお迎えするのは、2023年の個展「イカリエ」以来となります。30年にわたるパリを拠点とした活動を経て、2021年に日本へ帰国。「イカリエ」は、帰国後初の個展となりました。独自の視点と幻想的な表現のみならず、作り方や額装の仕方など、アカデミックな共有もあった個展となり、多くのお客さまを魅了するだけでなく、新たな写真の世界へとお連れしました。

2026年1月10日（土）からはじまる「ポートレート つくるひと」では、手をつかい、ものをつくる人に焦点をあて、真摯に向き合い、撮影した“つくるひと”たちの姿を、迫力のあるポートレートとしてご紹介いたします。BIOMEでも、これまでに多くの“つくるひと”たちと協働し、寄り添い、また訪れていただいた方々へと伝播する場となってまいりました。これからも、新たな地で次章へと向かうBIOMEにとって、とても意味のある展覧会を、宮本氏の見応えのある作品とともにおたのしみください。

＜展覧会概要＞タイトル：写真家宮本敏明作品展「ポートレート つくるひと」～「たからもの for おくりもの 2026」Special 版～会 期：2026年1月10日（土）から1月30日（土）まで時 間：12:00 - 17:30（最終入場は17:00までとなります） 1月30日（土）は11:00 - 15:00となります。休 廊：水曜・木曜・金曜在 廊：Instagramなどにて随時告知作 品：約10点を予定会 場：〒650-0004 神戸市中央区中山手通4-16-14BIOME Kobe※時間・休廊日は予告なく変更する場合があります。公式ウェブサイトおよびInstagramなどでご確認ください。

＜宮本敏明氏からのメッセージ＞長いあいだ人を撮りながら、どこかで“写真には嘘がある”と思っていました。モノクロに逃げたり、構図の理屈に寄りかかったり、被写体の力に頼りすぎたり──。自分の撮る写真の根っこに、なにかをごまかしている感覚がつきまとっていたからです。気がつけば、アイフォンで撮られた何億枚という写真が日々生まれ、そこには技巧ではない“ただ生まれる喜び”が宿っている。それなのに、自分は方法論にしがみつき、写真を「こうあるべきもの」と定義しようとしていた。その滑稽さに、ようやく気づくようになりました。人がなにかをつくるとき、そこに嘘はありません。手が覚えている動き、積み重ねてきた時間、迷いや葛藤までも含めた“その人そのもの”が姿をあらわす。今回、私はその表情を、できるだけ虚像のないまま、ただカメラを向けて受け止めたいと思いました。好きなカメラとレンズで、カラーのまま、撮影したそのままのプリントをつくる。ようやく、そんなシンプルなことに向き合えるようになった気がします。BIOMEの中山手での最後の個展として、「つくるひと」に宿る静かな強さをぜひ見ていただければと思います。宮本敏明

＜アーティスト紹介＞宮本敏明（Toshiaki Miyamoto）神戸市生まれ30年にわたりパリを拠点に活動し、2021年に日本へ帰国。

主な活動：• 竹中大工道具館企画「フィリップ・ワイズベッカーが見た日本」カメラワーク担当• ギャラリーEko Sato（Paris）での個展多数• 佐藤絵子氏主宰ギャラリーでの展示• MUJI「Life in Art」関連展示 ギャラリートーク記事• NEWポストセブン 伊集院静氏の記事掲載 ほか

主な個展・グループ展・出版・動画：［個展］1992 Renault / France1994-2022 ギャラリーエスパス4462020-2021 Galerie Eko Sato / Paris2021 Salon de la photographie - Paris2023 BIOME Kobe ほか

［グループ展］1995 Moscou Russe1997 大阪府立現代美術センターNational Portrait Gallery（London）ほか英国巡回2003 芦屋市立美術館2011 東京「写真本 24h」出版記念2018 大阪茶屋町画廊ほか多数2022－2025 ギャラリーエスパス446

［パブリックコレクション］フランス国立図書館

［出版］写真本「写真本24H」（日経BP）『Ikebana au musée Cernuschi』〈仏〉フィリップ・ワイズベッカー著「ホモ・ファーベル（MUJI BOOKS）「大人の流儀」伊集院静（講談社）『フランスの針仕事 ブティ 布の彫刻』（日本ヴォーグ社）『白の優美 ブティ』（文化出版局）全１２巻 表紙撮影

［動画］MUJI 無印良品「MUJI CONNECTS ART #01 」IDEE Life in Art Philippe Weisebecker 「HANDMADE ハンドメイド」展＃l～#4竹中大工道具館企画「フィリップ・ワイズベッカーが見た日本」展示映像竹中大工道具館企画「植物×匠めぐるいのち、つなぐ手しごと」展示映像「阿蘇山の茅」「伊勢神宮の川口萱地」

BIOMEの移転に関するお知らせ― 新BIOMEは御影へ ―

2019年、神戸元町の下山手でスタートしたBIOMEは、コロナ禍を含む社会環境の変化や、建物事情による移転などの困難を経ながらも、さまざまな分野で活躍するアーティストや多くのお客さまに支えられ、現在の中山手で活動を続けてまいりました。2026年5月、BIOMEは中山手から東灘区・御影エリアへと拠点を移し、新しいBIOMEを開設いたします。利便性と静けさが共存する御影の街で、これまで以上に生活者の視点に寄り添いながら、魅力あふれるアーティストと作品、そして学びの時間の提供を行ってまいります。

新住所〒658-0047兵庫県神戸市東灘区御影2丁目6番11号BIOME御影 Alcove 1階

新住所での営業は、2026年5月を予定しております。現住所での営業は、写真家・宮本敏明 作品展「ポートレート つくるひと」～「たからもの for おくりもの 2026」Special版～をもって終了し、2026年2月末をもって完全クローズいたします。なお、Meeting You Online（オンラインストア）は、引き続き営業してまいります。これまでお支えくださった多くの皆さまに、心より御礼申しあげますとともに、ここにお知らせいたします。誠にありがとうございました。

お問い合わせ本件に関するお問い合わせは、メールにて承ります。email：artroom@biomekobe.comBIOME（バイオーム） 栗山典