人生の選択肢を広げる『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月19日に『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」』（森暁郎著）を刊行しました。

本書は「お金が苦手」なすべての人に向けて、未来の不安を解消し、仕事や人生の選択肢を広げる新しいお金の入門書です。

■こんな方におすすめです

- お金の不安があり、人生の選択に迷っている方- 仕事や生活のお金に関する疑問を持っている方- 結婚や転職などの人生の節目を迎えている方- お金の本質や見方について学びたい方

■お金は「目的」ではなく人生の選択肢を広げるための「手段」である

「持ち家と賃貸、どっちにすべき？」

「副業する？しない？」

「退職金ってあてになるの？」

「結婚は人生最大のM&A？」



本書が初の著書であり、グロービスで社会人にファイナンスや会計を教える人気講師の森暁郎氏が、日常の疑問や不安について、「ROE」「運転資本」「ポートフォリオ」「M&A」といったお金の世界で避けては通れないコンセプトを紹介しながら、平易な言葉で解きほぐしていきます。

お金の正しい見方や本質がわかれば、

- やりたい仕事に挑戦する- 自分に合った働き方を選ぶ- 家族との時間を大切にする- 結婚・転職・起業など、人生の節目で後悔しない- 老後の不安に振り回されない

──そんな「納得して選べる人生」が必ず実現します。

お金を味方につければ、人生の選択はもっと自由になる。

最高の人生をデザインするための「お金の思考法」

本書を読み終える頃には、「お金の不安」が「未来へのワクワク」へと変わっているはずです。

あなたの人生を、あなた自身の手でデザインするために。

その最初の一歩として、ぜひ本書をお役立てください。

【著者情報】

森暁郎（もり・あきお）

グロービス経営大学院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業、コロンビアビジネススクール修了（MBA）。三和銀行（現三菱UFJ銀行）入社。国内及びニューヨーク支店にて、シンジケートローン等の営業及び審査業務に従事。MBA取得後、General Electricに入社し、大型のM&A案件等を担当。その後、ベネッセにて新規事業開発や海外M&Aを統括。現在はグロービスにて会計・ファイナンス領域の責任者を務める。取締役として投資先の経営にも参画。

大学院及び企業研修の登壇実績多数。グロービス学び放題の各シリーズ、お笑い芸人とコラボした学び動画等、メディア出演も豊富。夫婦カウンセラー資格を保有し、男女マッチング支援サービス「DANRO」を立ち上げ、展開中。

【書籍概要】

タイトル：『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」』

著者：森暁郎

発売日：2025年12月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／296ページ

ISBN：978-4799332344

【目次】

序章 お金の話が「苦手」なあなたへ

第１章 「仕事」編

第２章 「生活」編

第３章 「恋愛・結婚」編

第４章 「転職」編

第５章 「終活」編

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799332341/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332344&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332344&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

＜電子書籍＞

Amazon Kindle

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0G48M9YSV/d21_rs_pr-22