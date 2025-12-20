iPadを教師手帳にするGoodnotes用テンプレート『Digital Teacher′s Planner』の2026年度版が12月19日(金)より販売開始

■『Digital Teacher's Planner(デジタルティーチャーズプランナー)』とは

Digital Teacher's Plannerデジタルティーチャーズプランナー Pro ホワイト

『Digital Teacher's Planner(デジタルティーチャーズプランナー)』は、PDF形式の教師手帳で、GoodnotesなどのiPad用手書きアプリに読み込んで使用する製品です。

今年で7年目となり累計2万以上の先生方にご愛用いただいている次世代のデジタル教師手帳となっています。

利用者数推移

カレンダーのみのDigital Teacher's Planner Simple(以下 Simple版)と、授業計画や名簿による生徒管理、座席表、校務別スケジュール管理ページなども含むDigital Teacher's Planner Pro(以下 Pro版)の2商品展開、カラーはホワイトとブラックの2色展開となっています。

■ 特徴について

デジタルティーチャーズプランナー ブラック

紙の教師手帳同様に、週間カレンダーと日間カレンダー部分は時間割形式になっており、週案の作成がしやすい設計になっています。

週間カレンダー日間カレンダー

さらにPro版では、スケジュール管理のほか、授業計画や名簿、座席表、児童・生徒個人記録表、校務別スケジュール、会議ノートなどが用意されています。

授業計画は240時間分×15教科分用意名簿ページ

紙の手帳では管理しきれなかったところまでiPadにまとめることができるので、情報の一元化ができ作業効率もアップします。

Simple版は約600ページ、Pro版は約5,800ページにも及ぶ内容となっているものの、各ページにはリンクボタンが設置されており、簡単にページ移動ができるようになっています。

Goodnotesなどの手書きアプリに読み込んで使用することで、PDF上に手書きで記入することができ、紙の手帳からの移行がしやすいのが特徴です。

Goodnotesなどの一部アプリでは、ブックマークのほか手書き文字の検索などもできるため、アナログとデジタルのメリットを享受することができます。

画像の貼り付けもできるため、年度末に近づくにつれて分厚くなっていく紙の手帳とは対照的に、常に重さの変わらないスマートな運用が可能です。

■ 価格について

Simple版は980円(税込)、Pro版は1,680円(税込)で販売いたします。

なお無料サンプルの配布も行っており、差額のみでSimple版からPro版へアップグレードできるサービスもご用意しております。(データの引き継ぎは非対応)

詳細、ご購入はこちら( https://digital-teachers-planner.jp )