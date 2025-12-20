「発達特性は治らない」を覆す『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月19日に『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』（池上悠著）を刊行しました。

本書は、医療資格（理学療法士）と運動資格（アスレティックトレーナー）の両方を持つ著者が、子どもの気になる言動の根本的な改善を目指す新しいメソッドを紹介します。0歳から高齢者まで5000人以上、延べ3万件もの発育・運動サポート実績から生み出した、「週に1回」「親子で一緒に遊びながらできる」「簡単でわかりやすい」方法です。

発達障害・グレーゾーンのお子さんの「特性は治らない」という先入観を外し、子どもの「できる！」を増やしましょう。

■根本改善のカギは「身体の使い方」にあった

落ち着きがない、忘れっぽい、すぐ怒る、感情が抑えられず、集団行動や対人関係に不安を感じる――こんな気になる言動に頭を悩ませていませんか？ 実は、座り方や猫背姿勢、手足の動作のぎこちなさなどがあると、脳への適切な情報伝達や発育を妨げ、それが気になる言動として現れているケースが非常に多いのです。

本書は、簡単な運動によって「身体の使い方」を変え、心と身体の発達をうながすことで、気になる言動を改善していく新しいメソッドを紹介します。気になる言動別の運動は、「グーパージャンプをする」「タオルの上をそーっと歩く」「言葉に合わせてポーズをとる」といった、手軽に屋内・屋外でできるものばかりです。特別な訓練や道具は必要ありません。

■週1回×3カ月で子どもの行動が変わる

これまでの発達障害・グレーゾーンに関する書籍やインターネットの記事では、発達特性とうまく付き合っていくための「声のかけ方・接し方」や「環境づくり」といった大人側が主体となったサポートが多く紹介されています。しかし、本書で紹介する「運動による身体へのアプローチ」は「子ども自身が主体」となって変化を生み出していくので、親はそのサポートをすることになります。

本書の運動を体験した親子からの「実感」の声も届いています。

- 前はパワーがマイナスだったけど、今は300％の力を出せるようになっている！（6歳男子）- 運動すると、自分らしくいられている気がする！（8歳女子）- 運動を始めてから明らかにお話が増えました。（3歳の親）- 運動を通じて得た成功体験は、自己肯定力につながっていると感じます（9歳の親）

■こんな方におすすめです

- お子さんの落ち着きのなさや集中力の欠如で悩んでいる方- 発達が気になるお子さんをお持ちの親御さん- 4月の入園、入学までにお子さんの「気になる言動」を改善したい親御さん- 身体の発達と心の発達の関係について知りたい方- 3～8歳のお子さんをお持ちの親御さん

【著者情報】

池上悠（いけがみ・ゆう）

理学療法士・アスレティックトレーナー。北里大学卒業後、都内の整形外科クリニックにて幼児から高齢者までの治療・リハビリテーションを経験。病院勤務と並行して、大手フィットネスジムでのパーソナルトレーニング指導や、スポーツチームでのリハビリテーションサポートをおこなう。その後、医療知識とスポーツ知識を活かした整体×パーソナルトレーニングの店舗を2020年に渋谷区に開業。また、都内保育園にて、ケガ予防や身体の土台作りの運動指導レッスンを実施してきた。現在は、発達が気になるお子さんや発達障害の診断があるお子さん、スポーツに励む学生にもパーソナルレッスンをおこなっている。0歳から高齢者まで、累計5000人以上・延べ3万件を超える発育・運動サポート実績がある。本書が初の著書となる。

【書籍概要】

タイトル：『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』

著者：池上悠

発売日：2025年12月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／256ページ

ISBN：978-4799332382

【目次】

第1章 なぜ運動？ 身体はすべてつながっている

第2章 身体と心を育てる姿勢と体幹

第3章 集中力が続かない・注意散漫な子の身体の動かし方

・注意散漫で、目に入ったものに気が散ってしまう

・根気がなく準備が遅い、進めるのが苦手

・物忘れが多い、うわの空で話を聞いていない

第4章 感情的・衝動的になりやすい子の身体の動かし方

・すぐ泣く、怒る、とげがある言葉を言ってしまう

・飛び跳ねたり、衝動的に走ってしまい、よく見ないでケガをする

第5章 コミュニケーションが苦手な子の身体の動かし方

・表情や言葉の意図、文脈を読み取ることが苦手

・引っ込み思案で、興味が狭く限定的、新しいことに消極的

