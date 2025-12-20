株式会社Elith、atma株式会社と共同で「第21回 atmaCup 振り返り会」を開催

株式会社Elith

株式会社Elithは、atma株式会社が主催するデータコンペティション「第21回 atmaCup」の振り返り会を、共同開催企業としてサポートすることをお知らせいたします。

本振り返り会では、先日開催された「第21回 atmaCup」のコンペ内容を振り返り、上位入賞者によるソリューション解説やLT（ライトニングトーク）を通じて、参加者同士が学びを深める場を提供します。

コンペ未参加の方でも、内容に興味のある方であればどなたでもご参加いただけます。

振り返り会のポイント- コンペの成果を深く学べる上位入賞者のソリューションや取り組み方を紹介し、参加者同士でのディスカッションや質問も可能です。- LT（ライトニングトーク）発表枠ありコンペ参加者や初心者による発表を歓迎します。テーマはコンペに関連する内容であれば自由（例：当日の取り組み方、工夫点、失敗談など）。1人10～15分程度を想定しています。- Elithによる技術紹介東京大学松尾研究室発のスタートアップとして、製造業・医療・金融・物流など幅広い分野でAI活用実績を持つElithの技術や取り組み、働き方をご紹介します。イベント概要

タイトル：#21 atmaCup in collaboration with Elith 振り返り会

日時：2025年12月24日（水）19:00～20:30

開催形式：オンライン（Zoom）

対象：どなたでも参加可能（コンペ未参加者歓迎）

参加費：無料

参加方法：事前申し込み

参加申し込みURL：https://atma.connpass.com/event/379083/

atmaCupとは

atmaCupは、atma株式会社が主催するデータサイエンスおよび機械学習分野のオンラインコンペティションです。 実務に即した課題設定と多様なデータを用いた問題を通じて、参加者が分析力・技術力・創造性を競い合う場として、継続的に開催されています。

近年では、生成AIやプロンプト設計、AIセキュリティ・安全性といった先端的なテーマも取り上げており、企業・研究機関・個人など、幅広い層のデータサイエンティストおよびエンジニアが参加するコンペティションとして高い評価を得ています。

なお、第21回 atmaCupは、384チームが参加、総サブミッション数1,854件、攻撃プロンプト9,270件／防御プロンプト1,854件が投稿されるなど、非常に盛況なコンペティションとなりました。

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じ.て、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :http://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：contact@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。