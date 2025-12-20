エスターバニーの新商品「Light Keyring」CONBEAUにて販売開始！

GEO Nation株式会社

株式会社GEONation（本社：東京都千代田区、代表取締役：金孝眞）が運営するキャラクターショップ「CONBEAU（コンビュ）」は、大人気キャラクター「エスターバニー」の新商品「Light Keyring」を、2025年12月25日（木）より、クリスマスシーズンを彩るアイテムとして、CONBEAU渋谷店およびオンラインショップにて販売開始いたします。

手元で淡く光るかわいらしいデザインが特徴で、バッグや鍵などのアクセサリーとして気軽に楽しめるアイテムです。CONBEAUからのささやかなクリスマスギフトのような存在として、夜のお出かけのアクセントにもぴったり。自分用はもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。

■ 商品概要

商品名： エスターバニー Light Keyring

価格： 1,430円（税込）

販売場所：

・CONBEAU渋谷店

・CONBEAUオンラインショップ（https://characters.conbeau.jp/）

■ 商品仕様

・サイズ：72 × 44 mm

・素材：ABS、PVC

・電池：LR44 × 3個（電池内蔵）

・生産国：中国

■ おすすめシーン

🛏 暗いバッグの中で鍵や小物を探す時に

お部屋に飾って楽しむミニインテリアとして

📸 SNS映えする撮影小物や推し活アイテムとして

■ 使用上の注意

・電池残量が少なくなると光が弱くなる場合があります。新しい電池に交換してご使用ください。

・小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。

・故障の原因となりますので、強い衝撃を与えたり水に濡らさないようにご注意ください。

・分解や改造は故障の原因となりますのでおやめください。