【世界的ベストセラー小説がコミカライズ】『赤と白とロイヤルブルー』La Roseraie（ラ・ロズレ）で、どこよりも早く12/20(土)先行配信開始！
2025年12月20日(土)、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)は、世界的ベストセラー小説『赤と白とロイヤルブルー』コミカライズ版を、どこよりも早く先行配信開始！
先行配信に伴い、関連作品がポイント10倍になるフェアを開催しております。
待望のコミカライズ！『赤と白とロイヤルブルー』先行配信＆ポイント増量フェア
フェア期間：2025年12月20日（土）～2026年1月2日（金）
フェア内容：『赤と白とロイヤルブルー』先行配信＆関連作品がポイント増量
『赤と白とロイヤルブルー』コミカライズ 特設サイト：https://www.futami.co.jp/lp/rwrb_comic
コミカライズ「赤と白とロイヤルブルー」を、一足早く読めるのは、La Roseraie（ラ・ロズレ）ラ・ロズレだけ！この機会をお見逃しなく！
先行配信＆ポイント増量フェア :
https://roseraie.tokyo/pages/202512_futami_1220
登場人物
アレックス
アレックス
アレグザンダー・ガブリエル・クレアモント＝ディアス。
アメリカ合衆国大統領の長男。大学生。テキサスのヒル・カントリー生まれ。アメリカ初の女性大統領の息子として、常に耳目を集める「ホワイトハウス三人組」の一人。将来は政治家になるべく励む努力家。数年前のとある出来事から、ヘンリー王子を目の敵にしていたが…。
ヘンリー
ヘンリー
ヘンリー・ジョージ・エドワード・ジェームズ・フォックス＝マウントクリステン＝ウィンザー。
祖母に英国女王メアリー、母にキャサリン王女、父に映画や舞台で活躍した俳優（故人）を持ち、穏やかな笑顔で慈善活動にも取り組む、絵に描いたようなプリンス・チャーミング。デヴィッドという名のビーグル犬を飼っている。
ジューン
アレックスの姉
ノーラ
アレックスとジューンの親友
ラファエル・ルナ
コロラド州選出の上院議員
パーシー・オコンジョ
通称ペズ。ヘンリーの親友
シャーン・スリヴァスタヴァ
ヘンリーの侍従
あらすじ
真実の愛は、ときに奪い取るもの――
アメリカ大統領の息子と英国の王子が恋に落ちたなら……
王子との恋を描く全米ベストセラー！アメリカ初の女性大統領の長男アレックスは、英国のフィリップ王子のロイヤル・ウエディングへの参列を前に憂鬱だった。フィリップの弟ヘンリーとアレックスは、女性誌に載る回数を競うライバル同士だと言われるが、いつも冷淡なヘンリーがアレックスは苦手だ。その夜の晩餐会でも、冷ややかな態度をとる王子の肩に思わず手をかけた次の瞬間、一緒にウエディング・ケーキの上に倒れ込んでしまった。米英戦争勃発かと世間は大騒ぎになり、二人は全世界に向けて仲のよさをアピールすることになるが……
（原題：Red, White & Royal Blue）
作品詳細
コミカライズ『赤と白とロイヤルブルー』
コミカライズ
『赤と白とロイヤルブルー』
作画：マモリフキ
原作：ケイシー・マクイストン
訳：林啓恵
キャラクター原案：加藤木麻莉
作品詳細 :
https://roseraie.tokyo/contents/10000921?type=2
