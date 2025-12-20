【世界的ベストセラー小説がコミカライズ】『赤と白とロイヤルブルー』La Roseraie（ラ・ロズレ）で、どこよりも早く12/20(土)先行配信開始！

待望のコミカライズ！『赤と白とロイヤルブルー』ラ・ロズレで先行配信

2025年12月20日(土)、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)は、世界的ベストセラー小説『赤と白とロイヤルブルー』コミカライズ版を、どこよりも早く先行配信開始！

先行配信に伴い、関連作品がポイント10倍になるフェアを開催しております。

待望のコミカライズ！『赤と白とロイヤルブルー』先行配信＆ポイント増量フェア

フェア期間：2025年12月20日（土）～2026年1月2日（金）

フェア内容：『赤と白とロイヤルブルー』先行配信＆関連作品がポイント増量

『赤と白とロイヤルブルー』コミカライズ 特設サイト：https://www.futami.co.jp/lp/rwrb_comic

コミカライズ「赤と白とロイヤルブルー」を、一足早く読めるのは、La Roseraie（ラ・ロズレ）ラ・ロズレだけ！この機会をお見逃しなく！

先行配信＆ポイント増量フェア :https://roseraie.tokyo/pages/202512_futami_1220登場人物アレックス

アレックス

アレグザンダー・ガブリエル・クレアモント＝ディアス。

アメリカ合衆国大統領の長男。大学生。テキサスのヒル・カントリー生まれ。アメリカ初の女性大統領の息子として、常に耳目を集める「ホワイトハウス三人組」の一人。将来は政治家になるべく励む努力家。数年前のとある出来事から、ヘンリー王子を目の敵にしていたが…。

ヘンリー

ヘンリー

ヘンリー・ジョージ・エドワード・ジェームズ・フォックス＝マウントクリステン＝ウィンザー。

祖母に英国女王メアリー、母にキャサリン王女、父に映画や舞台で活躍した俳優（故人）を持ち、穏やかな笑顔で慈善活動にも取り組む、絵に描いたようなプリンス・チャーミング。デヴィッドという名のビーグル犬を飼っている。

ジューン

アレックスの姉

ノーラ

アレックスとジューンの親友

ラファエル・ルナ

コロラド州選出の上院議員

パーシー・オコンジョ

通称ペズ。ヘンリーの親友

シャーン・スリヴァスタヴァ

ヘンリーの侍従

あらすじ

真実の愛は、ときに奪い取るもの――

アメリカ大統領の息子と英国の王子が恋に落ちたなら……



王子との恋を描く全米ベストセラー！アメリカ初の女性大統領の長男アレックスは、英国のフィリップ王子のロイヤル・ウエディングへの参列を前に憂鬱だった。フィリップの弟ヘンリーとアレックスは、女性誌に載る回数を競うライバル同士だと言われるが、いつも冷淡なヘンリーがアレックスは苦手だ。その夜の晩餐会でも、冷ややかな態度をとる王子の肩に思わず手をかけた次の瞬間、一緒にウエディング・ケーキの上に倒れ込んでしまった。米英戦争勃発かと世間は大騒ぎになり、二人は全世界に向けて仲のよさをアピールすることになるが……



（原題：Red, White & Royal Blue）

コミカライズ『赤と白とロイヤルブルー』作品詳細

作画：マモリフキ

原作：ケイシー・マクイストン

訳：林啓恵

キャラクター原案：加藤木麻莉

BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）

作品詳細 :https://roseraie.tokyo/contents/10000921?type=2

BLを思う存分楽しみたい！BLの世界だけに浸りたい！！

そんな、BLファンにピッタリなのが、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)

ラ・ロズレ会員登録(無料)で「全電子書籍対象 70％オフクーポン」プレゼント！

※使用回数1回限り

※割引上限5,000pt

※特典は予告なく変更になる場合があります

また、BL紹介コラム、コミックエッセイなど、BL情報ページ Coffret la Roseraie（カフレ・ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/pages/coffret)も、ラ・ロズレ会員登録で、全コンテンツお楽しみいただけます！

