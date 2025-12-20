夢のトリプルコラボがついに実現！CHICAGO CUBS 鈴木誠也選手×SUSUMU MATSUSHITA × E-COMEGROUP

株式会社イーカムグループ



鈴木誠也 × SUSUMU MATSUSITA × E-COMEGROUP

- 子どもたちの未来へ、ひとつの想いを届けるために-

未来のスターは、いつだって小さなグラウンドから生まれます。

まだ大きすぎるユニフォームに袖を通し、落としそうなほどのグローブを握りしめ、何度転んでも立ち上がる-。



そんな子どもたちの姿は、どんなヒーローより輝いて見えます。

E-COMEGROUPは、メジャーリーグで挑戦を続ける 鈴木誠也選手、数々のキャラクターを生み出してきた SUSUMU MATSUSITAと共に、“夢を追いかけるすべての子どもたちを応援する”という

ひとつの想いを形にしました。

それが、今回の夢のトリプルコラボコレクションです。



ー 子どもたちの未来のために

本コレクションの収益の一部は、少年野球大会の協賛として還元されます。

グラウンドに響く歓声、初めてヒットを打った日の笑顔、負けて悔し涙を流したベンチ。

そのすべての経験が、子どもたちの心を育て、未来へ踏み出す力になると私たちは信じています。



ーアートが伝える、“夢は走り続ける力だ”というメッセージ

SUSUMU MATSUSITAが描き下ろした鈴木選手の姿は、まるで未来へボールを放つかのように力強く、どんな子どもにも「君ならきっとできるよ」と語りかけているようです。

このアイテムを手にした人が、誰かの夢の支えになりますように。

そしていつの日か、この支援を受けた子どもたちの中から、新たなヒーローが誕生しますように。



【販売時期】

2026年春より順次発売

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/