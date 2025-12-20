三幻魔初のスケールフィギュア化　第三弾「幻魔皇ラビエル」闇に君臨する幻魔の王--「幻魔皇ラビエル」、三幻魔フィギュアシリーズ完結！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦）は、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』より、三幻魔の一体「幻魔皇ラビエル」フィギュアを2026年8月に発売いたします。「三幻魔」フィギュアシリーズ最後となる本商品は、2025年12月20日（土）より予約受付を開始いたします。

※画像は監修中となり実際の商品とは異なります

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

「神炎皇ウリア」「降雷皇ハモン」に続く、三幻魔フィギュアシリーズの最終章を飾る一体です。

筋肉質で禍々しいボディ、威圧感あふれる両翼、そして闇のエネルギーを纏う姿--その圧倒的な存在感を、緻密な造形と繊細な彩色で完全再現。

台座に立つだけで空間を支配するような迫力を放ち、まさに「幻魔皇」の名にふさわしい造形美を誇ります。

造形は三幻魔シリーズを通して、原型師峠野ススキと彩色師オタケンが担当。

シリーズ全体を通しての造形・彩色クオリティの統一により、三体を並べた際の圧巻の存在感は

ファン垂涎の仕上がりです。

予約開始は、2025年12月20日（土）より「KAIBA CORPORATION STORE」他、全国の販売店にて開始いたします。

■原型を務めた峠野ススキさんのコメント

筋肉隆々でがっしりとした体格が特徴の１つでもありますので、パンプアップしたかのような筋肉の盛り上がりに引っ張られる皮膚など造形していてとても楽しかったです。

悪魔のような表情も拘ったポイントです。笑っているかのような、睨みつけているような、それでいて感情がどこにあるのか分からないような不気味さ、怖さを意識して製作しました。

■彩色を務めたオタケンさんのコメント

今回ラビエルでコンセプトとしていたのは『イラスト風』な表現で、陰影はかなり強めに入れており、スケール感を損なわない様意識しています。特に青の部分はかなりハイライト強めに入れてるので、かなり造形を引き立たせています。

KAIBA CORPORATION STOREにて「幻魔皇ラビエル」をご予約いただいた方には、購入特典として「七精門の鍵」チャーム（天上院明日香・万丈目準・大徳寺先生の鍵デザインVer.）をプレゼントいたします。

シリーズ第一弾「ウリア」第二弾「ハモン」の特典に続き、三幻魔復活の鍵となる重要アイテムをモチーフにしたオリジナルグッズです。ついに三幻魔復活の鍵がすべて揃います！

なおKAIBA CORPORATION STOREでは期間限定・数量限定で「神炎皇ウリア」「降雷皇ハモン」の再受注も実施いたします。

ついに集結する三幻魔、ぜひお手元にお迎えください。

【商品詳細】

作品名 ： 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX

商品名 ：幻魔皇ラビエル

販売価格（税込） ： 37,400円

素材 ： PVC/ABS

サイズ（約） ： 全高約380mm（W350×D340×H377mm/専用台座付属）

原型 ： 峠野ススキ

彩色 ： オタケン

予約期間 ：2025年12月20日～2026年2月28日

発売日（予定） ： 2026年8月

メーカー名 ： ADKエモーションズ

【KAIBA CORPORATION STORE】

特設ページ：https://kaiba-corp.com/pickup/?id=231

商品ページ：https://kaiba-corp.com/detail.php?goods_id=1433

※商品ページは12月20日AM9時よりアクセス可能となります。

【「KAIBA CORPORATION STORE」限定購入特典】

特 典 名 ：七精門の鍵（天上院明日香・万丈目準・大徳寺先生）

対象条件： 「幻魔皇ラビエル」予約期間中に「KAIBA CORPORATION STORE」にてご予約

いただいた方に、「幻魔皇ラビエル」1点につき1セットプレゼント。

発送時期： 2026年8月予定（フィギュアと同梱にてお届けいたします）

サイズ（約）：

・W55×H28×D2mm（天上院明日香）

・W50×H40×D2mm（万丈目準）

・W35×H68×D2mm（大徳寺先生）

素材： 真鍮

付属品： 首下げ用紐パーツ

【原型制作：峠野ススキ】

本製品の原型制作を担当したのは、造形作家・峠野ススキ氏。繊細かつ迫力のある造形を得意とし、キャラクターの世界観と躍動感を緻密に再現する手腕に定評があります。三幻魔フィギュアシリーズでは個々の完成度に加えて三体揃ったバランスも考慮して表現し、ファンの想像を超える完成度を実現しました。

公式X：https://x.com/susuki_garage(https://x.com/susuki_garage)

【彩色：オタケン】

繊細なグラデーション技法と卓越した質感表現で注目を集める彩色師・オタケン氏。多くの作品を発表し、国内外のファンから高い支持を得ています。三幻魔フィギュアシリーズでは、原型の迫力を最大限に活かしつつ、光の反射や陰影のバランスにまでこだわり抜いた彩色が立体物としての完成度をさらに高めています。

公式X：https://x.com/otaken111(https://x.com/otaken111)

【権利表記】

各作品、キービジュアルを使用の際は以下の権利表記をご使用下さい。

通常：(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

短縮：(C)SD/S, T, K

※通常は、全角（KONAMI は半角）

※短縮は、全て半角、コンマの後は半角スペースあり、フォントの規定はなし

【株式会社ADKエモーションズ 会社概要】

コンテンツビジネスのパイオニアとしてのDNAを継承。アニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加えMD・EC事業など、ファン創造へとつながる魅力的な体験を様々な顧客接点でお届けしています。

ウェブサイト：https://www.adkem.jp/