【回答者数9,399名】「他人の赤ちゃんの泣き声」に関するアンケート調査結果【2025年11月実施】
株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「他人の赤ちゃんの泣き声」に関するアンケートを9,399名に対して2025年11月30日に実施いたしました。
■お子様はいらっしゃいますか？
いる(48.5%)
いない(51.5%)
■他人の赤ちゃんの泣き声をよく耳にする場面はどこですか。（複数選択可／回答数順・上位5項目）
1.電車・バス・飛行機などの公共交通機関
2.カフェやレストランなどの飲食店
3.スーパー・ショッピングモール
4.病院・クリニック
5.公園
■赤ちゃんの泣き声を聞いたとき、どう感じることが多いですか。（複数選択可／回答数順・上位5項目）
1.親が大変そうで気の毒に思う
2.特に気にならない／仕方ないと思う
3.長時間続くとストレスを感じる
4.少しうるさいと感じることがある
5.赤ちゃんが心配になる
■赤ちゃんが泣いているときの親の対応について、どう思いますか。（回答数順・上位5項目）
1.状況によるので一概には言えない
2.一生懸命あやしている様子があれば、それで十分だと思う
3.泣き止まない場合は、場所を変えるなどの配慮も必要だと思う
4.特に考えたことがない
5.周囲への配慮がもっと必要だと思う
＜他人の赤ちゃんの泣き声に関するアンケート調査概要＞
調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2025年11月30日
有効回答者数：9,399人
※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります
※有効回答者数については、質問項目により異なります
