【回答者数9,399名】「他人の赤ちゃんの泣き声」に関するアンケート調査結果【2025年11月実施】

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「他人の赤ちゃんの泣き声」に関するアンケートを9,399名に対して2025年11月30日に実施いたしました。

■お子様はいらっしゃいますか？

いる(48.5%)

いない(51.5%)

■他人の赤ちゃんの泣き声をよく耳にする場面はどこですか。（複数選択可／回答数順・上位5項目）

1.電車・バス・飛行機などの公共交通機関

2.カフェやレストランなどの飲食店

3.スーパー・ショッピングモール

4.病院・クリニック

5.公園

■赤ちゃんの泣き声を聞いたとき、どう感じることが多いですか。（複数選択可／回答数順・上位5項目）

1.親が大変そうで気の毒に思う

2.特に気にならない／仕方ないと思う

3.長時間続くとストレスを感じる

4.少しうるさいと感じることがある

5.赤ちゃんが心配になる

■赤ちゃんが泣いているときの親の対応について、どう思いますか。（回答数順・上位5項目）

1.状況によるので一概には言えない

2.一生懸命あやしている様子があれば、それで十分だと思う

3.泣き止まない場合は、場所を変えるなどの配慮も必要だと思う

4.特に考えたことがない

5.周囲への配慮がもっと必要だと思う

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

＜他人の赤ちゃんの泣き声に関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年11月30日

有効回答者数：9,399人

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>

出典元として

「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/

と明記してください。

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/