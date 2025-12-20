現代百貨店・韓国貿易協会・Mediquitous（メディコトス）、韓国プレミアム消費財ブランドのグローバル進出支援に向けた三者業務提携（MOU）を締結

nugu Japan株式会社

nugu Japanの親会社 Mediquitous（メディコトス）(本社：韓国 ソウル、代表取締役：イ・ドゥジン)は、現代百貨店・韓国貿易協会と、韓国プレミアム消費財ブランドのグローバル進出支援を目的に三者業務提携（MOU）を締結しました。

現代百貨店のチョン・ジヨン社長（写真左）、韓国貿易協会のイ・インホ副会長（写真中央）、メディクォータスのイ・ドゥジン代表が記念撮影を行った。［写真提供：現代百貨店］

本協業を通じて3社は、日本・台湾をはじめとする主要海外市場を中心に、韓国ファッション、韓国ビューティー、ライフスタイルブランドの海外流通、マーケティング、事業化を段階的に支援し、国内ブランドが持続的に成長できるグローバル展開モデルの構築を共同で進めてまいります。

現代百貨店は、オフライン流通インフラおよび運営ノウハウを活かしたグローバルリテール連携を担い、韓国貿易協会は有望ブランドの発掘および海外進出支援を担当します。メディコトスは、海外現地での運営および実務レベルでの事業推進を担うパートナーとして参画します。

韓国プレミアム消費財の海外事業化モデルを共同構築

本協業は、単発的な海外ポップアップ支援にとどまらず、ブランドが海外市場において実際の事業成果へとつながる仕組みを構築することを目的としています。

3社は、

- 海外主要リテールとの連携- 現地市場に適した商品およびコンテンツ企画- マーケティング・運営支援

を通じて、ブランドの海外進出における負担を軽減し、段階的な市場拡大を可能にするモデルを推進します。今後は、事業成果に応じて協業エリアや流通チャネルを順次拡大していく予定です。

メディコトスが現地運営・マーケティングを包括的に担当

メディコトスは本プロジェクトにおいて、海外現地での店舗運営、輸出入および精算業務、マーケティング施策の実行など、実際の事業運営全般を担います。

これにより、ブランドは商品開発・準備に専念でき、海外流通や運営に伴う煩雑なプロセスはメディコトスが支援することで、海外進出初期における試行錯誤を最小限に抑えることが可能となります。

また、メディコトスは日本市場を中心に蓄積してきた現地運営の知見や、インフルエンサー・コンテンツ連携のノウハウを活かし、現地消費者の反応を迅速に反映したマーケティングおよび運営を展開してまいります。

国内外流通の連携強化による成長基盤の拡大

メディコトスは、自社が運営するファッションECプラットフォーム「nugu」を通じて、国内外の流通連携を強化しています。

2025年12月19日には、nuguプラットフォーム内に「THE HYUNDAI（ザ・ヒュンダイ）オンラインモール」を正式ローンチし、現代百貨店との協業をオンラインチャネルへと拡張する予定です。

これを基盤に、メディコトスは来年1年間でnuguの取引規模を2倍以上に成長させることを目標としています。

今後も、オフラインポップアップ、グローバルリテール、自社プラットフォームを有機的に連携させ、ブランドの成長を立体的に支援する体制を継続的に強化してまいります。

「一過性ではない、持続可能なグローバル展開を目指して」

3社は本協業を通じて、韓国ブランドの海外進出を短期的なイベントで終わらせることなく、持続可能な事業として成長させていくことを共通の目標としています。

メディコトスの日本事業を統括するCBO（最高事業責任者）・パク・ハミンは、

「本協業は、各機関・企業が持つ強みを掛け合わせることで、国内ブランドの海外進出の可能性を実質的に広げる取り組みです。今後も段階的な事業推進を通じて、グローバル市場における競争力を高めていきたいと考えています」 とコメントしています。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本、ヨム（partnership@nugu.jp）