成功哲学の原点『人生はあなたの思い通りになる』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年12月19日に『人生はあなたの思い通りになる』（ジェームズ・アレン著、弓場隆編訳）を刊行しました。

本書は、ナポレオン・ヒル、デール・カーネギー、スティーブン・コヴィーを生んだ成功哲学の原点を紹介します。心を磨けば望む結果はすべて手に入るという哲学が詰まっています。

■成功哲学の祖・ジェームズ・アレンの思想

イギリスの哲学者で「成功哲学の祖」と呼ばれるジェームズ・アレンによる著作群から、現代人の心に響く文章を厳選して翻訳したものです。アレンの作品は彼が1912年に死去したのちに世界中で読まれるようになり、各国でベストセラーとなりました。アレンの成功哲学はデール・カーネギーやナポレオン・ヒル、スティーブン・コヴィーといったアメリカの自己啓発作家に多大な影響を与えています。

■「引き寄せの法則」の創始者の教え

アレンは「引き寄せの法則」の創始者とも言われています。「心の中の思いが行いになり、人生を形づくるので、成功と幸福を得たいなら、邪念を捨てて常に清らかな心を持たなければならない」という考え方が思想の基盤となっています。

【著者情報】

ジェームズ・アレン（James Allen）（1864～1912）

イギリスの哲学者、作家、詩人。15歳で父親を失い、家計を支えるために学校を退学して工場などで働く。38歳のとき職を辞して一家と片田舎に移り住み、自給自足の生活を送りながら著述活動に励み、47歳で亡くなるまでに19の作品を世に出す。1902年に書かれた代表作『As a Man Thinketh』（邦題『原因と結果の法則』）は自己啓発の名著として全世界に知れ渡り、聖書に次ぐロングセラーとまで称賛されている。その他の著作も死後100年以上たった今でも世界中で読み継がれている。

【訳者情報】

弓場隆（ゆみば・たかし）

翻訳家。主な訳書に『うまくいっている人の考え方』『人望が集まる人の考え方』『人生を最大限に生きる』（いずれも小社刊）、『一流の人に学ぶ自分の磨き方』（かんき出版）などがある。

【書籍概要】

タイトル：『人生はあなたの思い通りになる』

著者：ジェームズ・アレン（著）、弓場隆（編訳）

発売日：2025年12月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：新書／240ページ

ISBN：978-4799332368

【目次】

I 毎日をよく生きる Live Each Day Well

II 利他の心を持つ Cultivate an Altruistic Heart

III 心を磨く Polish Your Heart

IV 成長を遂げるために努力する Strive for Growth

Ｖ 思いを正しく選ぶ Choose Thoughts Rightly

VI 勤勉に働く Work Diligently

VII 自分の人生を創造する Create Your Life

VIII よい思いで心を満たす Fill Your Heart with Good Thoughts

IX 心の平安を保つ Maintain Peace of Mind

Ｘ 目的に向かって進む Move toward Purpose

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799332368/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332368&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332368&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

＜電子書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0G4VYJJNS/d21_rs_pr-22