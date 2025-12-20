»³Íü¸©Æâ¡Ö°ì»þÍÂ¤«¤êÉÕÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¡×¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬·èÄê¤·¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î·ÇºÜ¤È°ÆÆâ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤ ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¸þ¤±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡× https://famione.com/benefit/¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀîÍ¦²ð¡Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©¡ÊÃÎ»ö¡§Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢»³Íü¸©Á´°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÂè£¹´üTRY!YAMANASHI!¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÂò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö°é»ù¥Î¥¤¥íー¥¼¡¦»Ò°é¤Æ¤¦¤ÄÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÉ×ÉØ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµ¡²ñÄó¶¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì»þÍÂ¤«¤êÉÕÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¡×¤Î¼Â¾Ú³«»Ï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó»²²è¤¤¤¿¤À¤¯½ÉÇñ»ÜÀß¤¬·èÄê¤·¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d14333-695-d0789d43622ab6733f8b3e43815b01d9.pdf
»³Íü¸©¤Î¡ÖÂè£¹´üTRY!YAMANASHI!¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡×¤ÎºÎÂò¤ò¤¦¤±¡¢°é»ù¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢À¸¸å4¥ö·î¤«¤é3 ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÉ×ÉØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»³Íü¸©Æâ¤ÎÏ¢·ÈÎ¹´Û¤Ç°ì»þÍÂ¤«¤êÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢11·î12Æü¤ËÀè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¿®¸¼¤ÎÅò ÅòÂ¼²¹Àô Î¹´ÛÌÀ¼£¡×ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
ËÜ¼Â¾Ú¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤´²ÈÂ²¤Ï¸½ºß¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥Ëー¥º¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú»þ¤ËÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ÈÆüÄø¤Ë¤Æ¼Â¾Ú¼Â»Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÌóÈ¾³Û¤Ç½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://project.famione.com/famione-childcare¡¡
¢£»³Íü¸©Æâ°ì»þÍÂ¤«¤êÉÕÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¡¡¡ÊÂè£¹´üTRY!YAMANASHI!¼Â¾Ú¼Â¸³¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡Ë
»³Íü¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀßÍøÍÑ»þ¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬¤ª»ÒÍÍ¤òºÇÄ¹4»þ´Ö¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ëÂ÷»ùÉÕ¤Î½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢É×ÉØ¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢°é»ùÈè¤ì¤ä¥Î¥¤¥íー¥¼¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤òÁá´ü¤ËÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãº£²ó¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Î³µÍ×¡ä
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§À¸¸å4¥ö·î～3ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é»ùÃæ¤Î¤´²ÈÂ²
Â÷»ù»þ´Ö¡§16»þ¤«¤é20»þ¤Î´Ö¤Ç¡¢ºÇÂç4»þ´Ö
»²²Ã¾ò·ï¡§»öÁ°»ö¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÊÌÅÓÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ÈñÍÑÊä½õ¡§É×ÉØ2¿Í¤ÈÂ÷»ùÂÐ¾Ý¤Î»Ò¤É¤â¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤ÈÂ÷»ùÈñ¤Î¹ç·×³Û¤ÎÈ¾³Û
¡ã»²²è·èÄê¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ä¡¡¡¡
¡¡¡¦¿®¸¼¤ÎÅò¡¡ÅòÂ¼²¹Àô¡¡Î¹´ÛÌÀ¼£¡¡ÂÀºË¼£¤æ¤«¤ê¤Î½É
¡¡¡¦ÀÐÏÂ²¹Àô¡¡¥Û¥Æ¥ë²Ö¤¤¤µ¤ï
¡¡¡¦ÉÙ»Î»³ÀÐÏÂ²¹Àô¶¿¡¡½ÕÆüµï¤Ó¤åー¤Û¤Æ¤ë
¡¡¡¦ÀÐÏÂ²¹Àô¡¡¥Û¥Æ¥ë¸ÅÇð±à
¡¡¡¦¥¹¥Ñ¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÆâÆ£¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¦¹Ã½£³¹Æ»¡¡Ç£ºê½É¡¡À¶¿å²°Î¹´Û
¡¡¡¦¹Ã½£ÅòÂ¼²¹Àô¡¡Ìø²°-yanagiya-
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://project.famione.com/famione-childcare¡¡(https://project.famione.com/famione-childcare)
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ÷»ùÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´õË¾¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏÌóÈ¾³Û¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤Î¤¢¤ë¡Ö»³Íü¸©Æâ°ì»þÍÂ¤«¤êÉÕÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¡×¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¾ÜºÙ·èÄê»þ¤Ë°ÆÆâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*»²²ÃÂÐ¾Ý¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥µ¥¤¥È¤ä¥áー¥ë¤Ç¤Î°ÆÆâ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Î³µÍ×ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê ¡ß Åö»ö¼Ô¤Î¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤Î2¼´¤Ç¤´»Ù±ç
Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ä¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¸Ä¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤äÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÂ¥¿Ê¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×Æ³Æþ´ë¶È¤Î¼Ò°÷/½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¼Ò³°¤Î´Ç¸î»Õ¤ä¿´Íý»Î¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤«¤ÄÆâÍÆ¤ò²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢ÉÔÄ´¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¾å»Ê¡¦¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹*1¡£´ÉÍý¿¦¤ä»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤ØÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¡¢Íý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ÎÉý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê´¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º*2¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯9·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤äTBS¸üÀ¸²ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Æ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊANA¡Ë¡¢°ËÆ£ÃéÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ø¤â¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢·²ÇÏ¸©Í¸³ÚÄ®¤Ê¤É¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤«¤éÃæ³ËÅÔ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤ä½èÊý¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
*1 ½Ð½ê¡§Æ¯¤¯½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¸þ¾å°Ñ°÷²ñHP¤è¤ê¡ÊÅìµþÅÔ¼Â»Ü,2023-5,ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯½÷À3500¿Í¡Ü´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô200¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ë
*2 ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ê¤É¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·¼È¯¡¢·î·Ð¡¦£Ð£Í£Ó¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó
½êºßÃÏ ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐÀî¡¡Í¦²ð
ÀßÎ©Æü 2015Ç¯6·î1Æü
£Õ£Ò£Ì https://famione.co.jp/
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁêÃÌ https://lp.famione.com/
¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅnet https://funin-info.net/
¡¦ÍñÁãÇ¯Îð¥Á¥§¥Ã¥¯¥¥Ã¥È FCheck https://fcheck.famione.com/
¡¦»ÒµÜÆâ¥Õ¥íー¥éCHECK KIT https://flora.famione.com/
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/
¡¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡Mail¡§ info@famione.com¡¡TEL¡§080-2243-6995