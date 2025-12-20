北海道を応援する『ラビット・ユキネ』が、札幌藻岩山スキー場の公式アンバサダーに就任！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）が展開する、北海道を応援するキャラクター『ラビット・ユキネ』（以下、ユキネ）が、2025年12月20日付けで「札幌藻岩山スキー場」の公式アンバサダーに就任いたしました。自然と街が寄り添う札幌ならではでの冬景色を体感できる札幌藻岩山スキー場の魅力を、札幌観光大使でもあるユキネが発信してまいります。

札幌藻岩山スキー場 公式サイト：https://sapporo-moiwa.jp/

ワクワクする藻岩山、スキーシーズン開幕！

札幌藻岩山スキー場は、札幌中心部から約20分という身近な場所にありながら、自然と街が寄り添う、札幌ならではの冬の風景を体感できるスキー場です。子どもたちの「はじめてのスキー」、家族で過ごす冬の一日、学校授業や仕事帰りのナイター。こうした日常の中にある雪の体験は、札幌市、そして北海道の大切な魅力と言えるでしょう。

このたび、札幌藻岩山スキー場の2025-2026シーズン開幕にあわせて、北海道を応援するキャラクターであり、札幌観光大使としても活躍しているユキネが、公式アンバサダーに就任する運びとなりました。札幌藻岩山スキー場のロゴマークと同じカラーリングのマフラーを身に着けたユキネのイラストは、今後のアンバサダー活動のために新規制作されたものです。具体的な施策内容については公式SNS(https://x.com/rabbityukine)等を通して後日あらためて発表いたします。続報をお待ちください。

【2025-2026シーズン 営業期間／時間】

営業期間：2025年12月20日（土）～2026年3月15日（日）

営業時間：9:00～21:00

※12月31日、1月1日はナイター営業なし

※積雪状況、その他の諸事情により、営業期間等が予告なく変更になる場合がございますが、予めご了承ください

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 取材・広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry-media

＜参考情報＞

▼『ラビット・ユキネ』とは https://snowmiku.com/yukine/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター『雪ミク（初音ミク）』”のペットキャラクターとして、公募で選ばれて誕生。2013年11月11日に名前が決定したため、以降11月11日を「ユキネ記念日」と決めてお祝いしている。モチーフは北海道に生息する動物「エゾユキウサギ」で、現在はユキネ単体でも北海道を盛り上げる様々な取り組みに参加し、アンバサダーを務めるなど応援の場を広げている。 札幌観光大使としても活躍中。クリプトンが展開するローカルプロジェクト「Domingo（ドミンゴ）」（https://domingo.ne.jp/）の企画部部長としても活躍していて、ゆるキャラとしてイベントに参加することもある。

『ラビット・ユキネ』原案（Art by nekosumi (C) CFM）

※『雪ミク』についてはこちら：https://snowmiku.com/

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/