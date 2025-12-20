株式会社InterFM897への資本参画および社外取締役就任に関するお知らせ

株式会社スピーディ

株式会社スピーディ（東京都港区）は、当社代表取締役CEOである福田淳が、株式会社InterFM897（東京都千代田区、代表取締役社長：大木秀幸）の株式を2025年10月31日付で取得し、同社へ資本参画したことをお知らせいたします。

また、スピーディの関連会社である株式会社スピーディ・プロパティ・マネジメント（東京都港区、代表取締役：福永真里）も、2025年9月30日付で株式会社InterFM897の株式を取得し、資本参画しております。

あわせて、福田淳は2025年12月1日付で、InterFM897の社外取締役に就任いたしました。

本取り組みは、本資本参画および役員就任を契機として、InterFM897代表取締役社長・大木秀幸氏が掲げる「多様性と国際性を軸とした音声メディアの進化」というビジョンと、スピーディがこれまで培ってきたエンターテインメントおよび人材プロデュースの知見を掛け合わせることで、ラジオという既存メディアの枠を超えた新しい可能性を追求するものです。

特に、ラジオ番組と連動したポッドキャストやデジタル音声コンテンツの強化を通じて、新しい才能の発掘・育成を行い、次世代の音声メディアエコシステムの構築を目的とした事業提携となります。

今後は、放送とオンデマンド、リアルとデジタルを横断する取り組みを通じて、より自由で創造的なメディア価値の創出を目指してまいります。

福田淳 コメント

「InterFMが持つ自由で開かれた精神と、大木社長の明確なビジョンに強く共感しています。ラジオとポッドキャストを起点に、才能が自然に集まり、育ち、世界へ広がっていく新しい音声メディアの形を、実践を通じてつくっていきたい。次の時代に必要とされる表現者が生まれる“場”を、本気で育てていきます。」

