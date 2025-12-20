Legal AI - スマホ新法施行に完全対応。アプリ開発者必見！Apple・Google等の規制緩和を最大限活かすための「スマホ新法AIレクチャー」無料提供開始

Legal AI株式会社Legla AI - スマホ新法解説

Legal AI 株式会社（本社：東京：代表取締役 渡部 薫）は、2025年12月に全面施行が予定されている「スマホソフトウェア競争促進法（MSCA）」に対応した、AIリーガルチェックおよびAIレクチャーサービス（ https://review.legalai.co.jp/ ）の提供を開始しました。本サービスは、巨大プラットフォーム事業者（指定事業者）による競争制限行為を事前に規制する同法の複雑なルールを、AIが分かりやすく解説・診断するものです。

指定事業者にとっては、売上額の20%という巨額の課徴金リスクを回避するためのコンプライアンスチェックツールとして。一方で、アプリ開発者や新規参入企業にとっては、OS機能の開放や代替決済導入といった「ビジネスチャンス」を最大限に活かすための戦略ツールとして機能します。難解な条文や禁止行為（ネガティブリスト）をAIが即座に分析し、ユーザーの立場に合わせた最適な法的アドバイス（情報提供）を行うことで、デジタル市場における公正な競争とイノベーションを支援します。

～2025年全面施行：巨大IT規制を「AIの力」で味方につける～

Legal AI 株式会社（本社：東京都）は、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」（通称：スマホ新法、MSCA）に特化した、AIによるリーガルチェックおよび学習支援（レクチャー）サービスの提供を開始いたしました。

■ 開発背景：デジタル市場の「新交通ルール」への対応

2025年12月の全面施行に向け、スマホ新法はデジタル市場に激震をもたらします。特定少数の有力事業者（指定事業者）に対し、OSやアプリストアの開放を義務付ける一方で、違反時には売上高の20%（再犯30%）という極めて重い課徴金が科されます。

この法律は、指定事業者には厳格なコンプライアンスを求める一方、多くのアプリ事業者やスタートアップには、手数料引き下げや新規サービス創出の好機をもたらします。しかし、その条文や規制内容は複雑かつ専門的です。

私たちは、AIの力でこの「法の壁」を取り払い、すべての事業者が新法を正しく理解し、活用できる環境を提供します。

■ サービス概要

本サービスは、スマホ新法の条文、政令、ガイドラインを学習したAIが、対話形式でユーザーの課題を解決します。

1. スマホ新法AIレクチャー（学習・理解）

https://review.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=5&promptId=54(https://review.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=5&promptId=54)

「自分のアプリで外部決済を使えるようになる？」「OSの機能開放で何ができる？」といった質問に対し、AIが法律に基づき分かりやすく回答します。

対象: アプリ開発者、スタートアップ、一般ユーザー

メリット: 難解な法律用語を噛み砕き、自社ビジネスへの恩恵（手数料削減、データ移転など）を具体的に把握できます。

2. AIリーガルチェック（コンプライアンス・リスク診断）

https://review.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=5&promptId=53(https://review.legalai.co.jp/#/feature?featurePromptId=5&promptId=53)

事業者が行おうとしている施策や契約内容が、スマホ新法の「禁止行為（ネガティブリスト）」や「遵守義務（ポジティブリスト）」に抵触しないかをAIが一次診断します。

対象: プラットフォーム事業者、アプリ配信事業者

機能:禁止行為チェック: データの不当利用や、自社サービスの検索優遇（自己優遇）の可能性を指摘。

正当化事由の判定: セキュリティやプライバシー保護を理由とした制限が、法の認める「正当化事由」に該当する可能性を分析。

■ スマホ新法（MSCA）のポイント

厳しい事前規制: 独占禁止法よりも迅速に、問題行為を「事前に」禁止します。

巨額のペナルティ: 違反時の課徴金は売上の20%。従来の独禁法（6%）を大きく上回ります。

指定事業者の義務: OS・ストアの開放、デフォルト設定の変更容易化、データポータビリティの確保など。

■ Legal AIの強み

最新法令への即応: 成立・公布されたばかりの法律や、今後出される政令・公取委規則をリアルタイムで学習・反映します。

適法性の確保: 弁護士法72条に配慮し、最終的な法的判断ではなく、条文やガイドラインに基づく「情報提供・論点整理」に特化しています。

■ 今後の展望

スマホ新法は、日本のデジタル市場の風景を一変させる可能性があります。Legal AIは、この変革期において、法務リソースを持たない中小企業や開発者が不利にならないよう、AIによる「知の武装」を支援してまいります。

