【新商品】VRChat用3D Model 「ルミア」（LUMIA）発売開始！先行リリースセール開催中

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、ECサイトBOOTHにて、12月15日(月)より新作3Dモデル、CCD-SOLCIEL[LUMIA]（以下、ルミア）を発売致しましたことをお知らせいたします。『ルミア』は、VRChat向けに開発したオリジナルの3Dモデルです。

オリジナル3Dモデル「ソルシエル＆カリカチュア」シリーズより最新作『ルミア』（LUMIA）が登場！

ユーステラのオリジナル3Dモデルに最新作『ルミア』が登場！



『ルミア』は、多彩な表情表現に加え、着せ替えに対応したアニメーションや、VRChat内で実際に使用可能なペン機能、コミュニケーションをより豊かにするスタンプ・エフェクト機能など、表現と対話を重視した多機能アバターです。

また、フルトラッキングにも標準対応しており、指先や身体全体の自然な動きまで忠実に再現。

“見るためのアバター”に留まらず、“使い続けるためのアバター”として設計されています。

本モデルは今後も継続的なアップデートを予定しており、表現力・操作性の両面でさらなる拡張を行っていく予定です。

なお、ルミアは下記の通り、同カテゴリのアバターと比較しても非常に高い拡張性と完成度を備えています。

本プレスリリースでは、オリジナル3Dモデル『ルミア』に搭載されている機能仕様をすべて公開します。

本モデルは、表現・操作・拡張性を重視し、長期運用を前提に設計されたハイスペックアバターです。

■ 基本仕様

Modular Avatar（MA）対応

Gesture Manager（Index）対応

lilToon Shader 対応

Poiyomi Shader 対応

PhysBone 設定済み

VRCSDK3 対応

フルトラッキング対応

LipSync 対応

素体あり

Expressions Menu 設定済み

PSD ファイル同梱

Blender（.blend）ファイル同梱

■ モーション・アニメーション

立ち／しゃがみ／伏せ／着席モーション

ホバー移動モーション

AFKアニメーション（3種）

睡眠用ポーズ

撮影用ポーズ機能（約150種）

■ シェイプキー・調整機能

指輪用シェイプキー

着せ替え用・身体縮小シェイプキー

ハイヒール対応用変形シェイプキー

バスト・ヒップ等の一部調整用シェイプキー

バストサイズ調整エクスプレッション

デフォルト衣装はバストサイズ連動で自動調整

ヘアスタイル調整エクスプレッション

髪色変更エクスプレッション

髪の長さ変更エクスプレッション（複数種）

■ 表情・コミュニケーション

表情固定機能（21種）※後日追加予定

触れることで表情が変化するリアクション機能

手話機能

名札機能（試着版）

■ エフェクト・演出

ペン機能

スタンプ機能

漫符機能

アバター輝度調整

透明化機能

ライト機能

パーティクル砲

ハンドパーティクル

軌跡パーティクル

子サメパーティクル

泡パーティクル

マイクミュート ON/OFF パーティクル

AFK専用パーティクル

キラキラなサメ尻尾

天使の輪・天使の羽

キラキラなヘッドアクセサリー

■ システム・操作補助

オーディオリンク対応

衣装切り替え機能

下着差分

子サメ追従機能

瞳孔反射機能

呼吸機能

呼吸速度変更機能

手動AFKボタン

ロコモーションストップ機能

デスクトップ時 右手操作機能

目線操作機能

尻尾操作機能

睡眠時用ナイトモード

アバターワールド固定機能

アバター移動・回転機能

■ 今後のアップデート予定

［試着版先行実装済］レーザーポインター機能

［実装制作中］フルフェイシャルトラッキング対応

［実装制作中］各種効果音の追加

■ その他

その他、多数の機能を搭載しています。

今後も、子サメの巨大化ギミックなど、多くの機能を追加実装予定となります。



近日中に過去に販売された3Dモデル群の一斉アップデートも行われます。

ぜひこの機会にユーステラの3Dモデルをチェックしてみてください！



その他、詳細な仕様は下記商品ページにてご確認ください。

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

U-Stella株式会社について



U-Stella株式会社は、イメージキャラクターであるユーレイちゃんをメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の配信やVtuberプロデュース、汎用世話型アンドロイドであるフィーちゃんをモデルとしたVRSNS向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルを制作・販売しております。また、音声作品の受託制作やクリムゾンテクノロジー株式会社よりVoidol - Powered by リアチェンvoice -のユーレイちゃんモデル及びフィーちゃんモデルもリリースもしており、より多くの人に夢と幸せを届けていくことを目指しております。



【U-Stella株式会社公式ホームページ】

https://u-stella.co.jp/

【U-Stella株式会社公式Twitter】

https://twitter.com/U_StellaWeb

