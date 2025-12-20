【新商品】VRChat用3D Model 「ルミア」（LUMIA）発売開始！先行リリースセール開催中

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、ECサイトBOOTHにて、12月15日(月)より新作3Dモデル、CCD-SOLCIEL[LUMIA]（以下、ルミア）を発売致しましたことをお知らせいたします。『ルミア』は、VRChat向けに開発したオリジナルの3Dモデルです。





オリジナル3Dモデル「ソルシエル＆カリカチュア」シリーズより最新作『ルミア』（LUMIA）が登場！


ユーステラのオリジナル3Dモデルに最新作『ルミア』が登場！



『ルミア』は、多彩な表情表現に加え、着せ替えに対応したアニメーションや、VRChat内で実際に使用可能なペン機能、コミュニケーションをより豊かにするスタンプ・エフェクト機能など、表現と対話を重視した多機能アバターです。


また、フルトラッキングにも標準対応しており、指先や身体全体の自然な動きまで忠実に再現。
“見るためのアバター”に留まらず、“使い続けるためのアバター”として設計されています。


本モデルは今後も継続的なアップデートを予定しており、表現力・操作性の両面でさらなる拡張を行っていく予定です。


なお、ルミアは下記の通り、同カテゴリのアバターと比較しても非常に高い拡張性と完成度を備えています。



本プレスリリースでは、オリジナル3Dモデル『ルミア』に搭載されている機能仕様をすべて公開します。
本モデルは、表現・操作・拡張性を重視し、長期運用を前提に設計されたハイスペックアバターです。



■ 基本仕様


Modular Avatar（MA）対応


Gesture Manager（Index）対応


lilToon Shader 対応


Poiyomi Shader 対応


PhysBone 設定済み


VRCSDK3 対応


フルトラッキング対応


LipSync 対応


素体あり


Expressions Menu 設定済み


PSD ファイル同梱


Blender（.blend）ファイル同梱



■ モーション・アニメーション


立ち／しゃがみ／伏せ／着席モーション


ホバー移動モーション


AFKアニメーション（3種）


睡眠用ポーズ


撮影用ポーズ機能（約150種）



■ シェイプキー・調整機能


指輪用シェイプキー


着せ替え用・身体縮小シェイプキー


ハイヒール対応用変形シェイプキー


バスト・ヒップ等の一部調整用シェイプキー


バストサイズ調整エクスプレッション


デフォルト衣装はバストサイズ連動で自動調整


ヘアスタイル調整エクスプレッション


髪色変更エクスプレッション


髪の長さ変更エクスプレッション（複数種）



■ 表情・コミュニケーション


表情固定機能（21種）※後日追加予定


触れることで表情が変化するリアクション機能


手話機能


名札機能（試着版）



■ エフェクト・演出


ペン機能


スタンプ機能


漫符機能


アバター輝度調整


透明化機能


ライト機能


パーティクル砲


ハンドパーティクル


軌跡パーティクル


子サメパーティクル


泡パーティクル


マイクミュート ON/OFF パーティクル


AFK専用パーティクル


キラキラなサメ尻尾


天使の輪・天使の羽


キラキラなヘッドアクセサリー



■ システム・操作補助


オーディオリンク対応


衣装切り替え機能


下着差分


子サメ追従機能


瞳孔反射機能


呼吸機能


呼吸速度変更機能


手動AFKボタン


ロコモーションストップ機能


デスクトップ時 右手操作機能


目線操作機能


尻尾操作機能


睡眠時用ナイトモード


アバターワールド固定機能


アバター移動・回転機能



■ 今後のアップデート予定


［試着版先行実装済］レーザーポインター機能


［実装制作中］フルフェイシャルトラッキング対応


［実装制作中］各種効果音の追加



■ その他


その他、多数の機能を搭載しています。
今後も、子サメの巨大化ギミックなど、多くの機能を追加実装予定となります。



近日中に過去に販売された3Dモデル群の一斉アップデートも行われます。


ぜひこの機会にユーステラの3Dモデルをチェックしてみてください！

その他、詳細な仕様は下記商品ページにてご確認ください。





商品情報


【商品名】
【ルミア】 オリジナル3Dモデル

【発売日】
2025年12月15日(月)より好評発売！

【販売価格】
先行セール価格　6,000円(税込み)

▼商品ページはこちら
https://u-stella.booth.pm/items/7643741



U-Stella株式会社について






U-Stella株式会社は、イメージキャラクターであるユーレイちゃんをメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の配信やVtuberプロデュース、汎用世話型アンドロイドであるフィーちゃんをモデルとしたVRSNS向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルを制作・販売しております。また、音声作品の受託制作やクリムゾンテクノロジー株式会社よりVoidol - Powered by リアチェンvoice -のユーレイちゃんモデル及びフィーちゃんモデルもリリースもしており、より多くの人に夢と幸せを届けていくことを目指しております。

【U-Stella株式会社公式ホームページ】
https://u-stella.co.jp/
【U-Stella株式会社公式Twitter】
https://twitter.com/U_StellaWeb