【新商品】VRChat用3D Model 「ルミア」（LUMIA）発売開始！先行リリースセール開催中
U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、ECサイトBOOTHにて、12月15日(月)より新作3Dモデル、CCD-SOLCIEL[LUMIA]（以下、ルミア）を発売致しましたことをお知らせいたします。『ルミア』は、VRChat向けに開発したオリジナルの3Dモデルです。
オリジナル3Dモデル「ソルシエル＆カリカチュア」シリーズより最新作『ルミア』（LUMIA）が登場！
ユーステラのオリジナル3Dモデルに最新作『ルミア』が登場！
『ルミア』は、多彩な表情表現に加え、着せ替えに対応したアニメーションや、VRChat内で実際に使用可能なペン機能、コミュニケーションをより豊かにするスタンプ・エフェクト機能など、表現と対話を重視した多機能アバターです。
また、フルトラッキングにも標準対応しており、指先や身体全体の自然な動きまで忠実に再現。
“見るためのアバター”に留まらず、“使い続けるためのアバター”として設計されています。
本モデルは今後も継続的なアップデートを予定しており、表現力・操作性の両面でさらなる拡張を行っていく予定です。
なお、ルミアは下記の通り、同カテゴリのアバターと比較しても非常に高い拡張性と完成度を備えています。
本プレスリリースでは、オリジナル3Dモデル『ルミア』に搭載されている機能仕様をすべて公開します。
本モデルは、表現・操作・拡張性を重視し、長期運用を前提に設計されたハイスペックアバターです。
■ 基本仕様
Modular Avatar（MA）対応
Gesture Manager（Index）対応
lilToon Shader 対応
Poiyomi Shader 対応
PhysBone 設定済み
VRCSDK3 対応
フルトラッキング対応
LipSync 対応
素体あり
Expressions Menu 設定済み
PSD ファイル同梱
Blender（.blend）ファイル同梱
■ モーション・アニメーション
立ち／しゃがみ／伏せ／着席モーション
ホバー移動モーション
AFKアニメーション（3種）
睡眠用ポーズ
撮影用ポーズ機能（約150種）
■ シェイプキー・調整機能
指輪用シェイプキー
着せ替え用・身体縮小シェイプキー
ハイヒール対応用変形シェイプキー
バスト・ヒップ等の一部調整用シェイプキー
バストサイズ調整エクスプレッション
デフォルト衣装はバストサイズ連動で自動調整
ヘアスタイル調整エクスプレッション
髪色変更エクスプレッション
髪の長さ変更エクスプレッション（複数種）
■ 表情・コミュニケーション
表情固定機能（21種）※後日追加予定
触れることで表情が変化するリアクション機能
手話機能
名札機能（試着版）
■ エフェクト・演出
ペン機能
スタンプ機能
漫符機能
アバター輝度調整
透明化機能
ライト機能
パーティクル砲
ハンドパーティクル
軌跡パーティクル
子サメパーティクル
泡パーティクル
マイクミュート ON/OFF パーティクル
AFK専用パーティクル
キラキラなサメ尻尾
天使の輪・天使の羽
キラキラなヘッドアクセサリー
■ システム・操作補助
オーディオリンク対応
衣装切り替え機能
下着差分
子サメ追従機能
瞳孔反射機能
呼吸機能
呼吸速度変更機能
手動AFKボタン
ロコモーションストップ機能
デスクトップ時 右手操作機能
目線操作機能
尻尾操作機能
睡眠時用ナイトモード
アバターワールド固定機能
アバター移動・回転機能
■ 今後のアップデート予定
［試着版先行実装済］レーザーポインター機能
［実装制作中］フルフェイシャルトラッキング対応
［実装制作中］各種効果音の追加
■ その他
その他、多数の機能を搭載しています。
今後も、子サメの巨大化ギミックなど、多くの機能を追加実装予定となります。
近日中に過去に販売された3Dモデル群の一斉アップデートも行われます。
ぜひこの機会にユーステラの3Dモデルをチェックしてみてください！
その他、詳細な仕様は下記商品ページにてご確認ください。
商品情報
【商品名】
【ルミア】 オリジナル3Dモデル
【発売日】
2025年12月15日(月)より好評発売！
【販売価格】
先行セール価格 6,000円(税込み)
▼商品ページはこちら
https://u-stella.booth.pm/items/7643741
U-Stella株式会社について
U-Stella株式会社は、イメージキャラクターであるユーレイちゃんをメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の配信やVtuberプロデュース、汎用世話型アンドロイドであるフィーちゃんをモデルとしたVRSNS向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルを制作・販売しております。また、音声作品の受託制作やクリムゾンテクノロジー株式会社よりVoidol - Powered by リアチェンvoice -のユーレイちゃんモデル及びフィーちゃんモデルもリリースもしており、より多くの人に夢と幸せを届けていくことを目指しております。
【U-Stella株式会社公式ホームページ】
https://u-stella.co.jp/
【U-Stella株式会社公式Twitter】
https://twitter.com/U_StellaWeb