【異様な盛り上がり】著名人も続々参加--AI Dreams Factoryの「AI Avatar GEN」生成動画が拡散、カスタマークラウドが「#AIサンタ」でAI彼女・AI彼氏（MaaS）市場を牽引

カスタマークラウド株式会社AIアバター活用で年末に新潮流、「#AIサンタ」を開始

カスタマークラウド株式会社（代表取締役社長：木下寛士、本社：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア）は、AI Dreams Factory（同社運営）が提供するAIアバター生成サービス「AI Avatar GEN」を活用した動画ハッシュタグキャンペーン「#AIサンタ」を開始した。

新しいクリスマスのかたち、SNSを起点に拡散加速

本キャンペーンは、新しいクリスマスのかたちとして、SNSを起点にAIアバター動画の拡散が急速に進んでいる。著名人の参加が相次ぎ、年末商戦期における新たなデジタルコンテンツの動きとして注目されている。経済メディアや事業再生版「令和の虎」関係者も続々と参画し、影響力のある発信が広がっている。

24日にグローバル発信、大使館要人・政治家も登場予定

クリスマスイブの24日に開催されるグローバルビデオハッカソン（同社運営）におけるAI動画発表では、大使館関連の要人や政治家、各分野の著名人によるAIアバター動画の公開が予定されている。国内にとどまらず、国際的な発信を視野に入れた取り組みとして、政財界からの関心も高まっている。

MaaS市場の中核へ、AIアバターを「デジタル資産」に

カスタマークラウドは本取り組みを通じ、AIアバターを継続的に活用可能なデジタル資産として位置づけている。グローバル市場での事業経験を背景に、日本におけるAI彼女・AI彼氏を含むMaaS（Model as a Service）市場の形成と拡大を主導する存在になることが見込まれる。世界のAIアバターマーケットは2025年に約98億ドル（約1兆5,000億円）規模にあり、2034年には約1,185億ドル（約18兆円）へと拡大すると予測されているほか、AI動画生成市場も年率20％以上の成長を想定され2033年には数十億ドル規模へと拡大する見込みだ。

エンタメから企業・国際領域へ、広がるAI動画の用途

AIアバターを活用した動画市場はエンターテインメント領域にとどまらず、マーケティング、教育、企業広報、国際コミュニケーションなど多方面で需要が拡大している。生成AI技術の進化とともに、AI動画は次世代デジタルコンテンツ産業の中核として存在感を強めるとみられる。カスタマークラウドはこうした市場動向を踏まえ、国内外での主導的なポジション確立と市場拡大を目指している。

※カスタマークラウドが牽引、AIアバター／AI彼女・彼氏“MaaS”が日本で本格普及へ

https://chatgpt.com/share/6945d112-a718-8011-a8bd-209847ceccc2

※新しいクリスマスの形が話題に ── #AIサンタ「Your AI Xmas」

カスタマークラウド企画のハッシュタグキャンペーンが世界的に盛り上がり

https://chatgpt.com/share/6945cbb3-212c-8011-a7cc-a06d0ef7e86c

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pwfx3qVcJwM ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sln1-7xD8BI ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=HeNwR8HiPFE ]

「Your AI Xmas」キャンペーン詳細

企画の概要・参加方法はこちら

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/

X（旧Twitter）上で展開中のキャンペーンはこちら

https://x.com/hashtag/AIサンタ(https://x.com/hashtag/AI%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF)

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

AI Dreams Factory（AI生産工場）

CC連結経営モデル（CC Konzern Model）

AGI技術の社会実装

メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）

グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

代表取締役：木下寛士

公式サイト：https://www.customercloudcorp.com

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）