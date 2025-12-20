アジア太平洋初！台湾腎臓医学会がリードし、早期腎疾患年報を発表し、国際的な腎ケアの新たな構図を開く

台灣腎臟醫學會

台湾の慢性病ケアが再び国際的にリードし、新たな一歩を踏み出しました。衛生福利部の指導の下、国家衛生研究院と台湾腎臓医学会が共同で発表したアジア太平洋初の「早期慢性腎疾患年報」は、慢性腎疾患の各ステージの情報を完全にカバーし、国際的に注目されるリアルタイムのデータを提供します。この包括的かつ即時的な分析は、多くの患者が末期で診断され透析を受けるという従来の傾向を変え、早期発見と早期治療の新しい局面を迎える手助けとなります。衛生福利部の石崇良大臣は記者会見で、この年報がデータを基に精密ケアを推進する新しいエンジンとして機能し、Early CKD P4PとPre-ESRD P4Pの完全なデータとリスク分類指標を統合して早期腎疾患データを補完し、政策と臨床決定の定量的基盤を強化することを表明しました。このケアモデルを通して、台湾がアジア太平洋地域の模範となり、2030年までに慢性疾患の標準化死亡率を三分の一削減する健康台湾政策の目標を共同で推進することが期待されています。

国内外の来賓が一堂に会し、『2025早期腎病年報発表記者会』の開始式を行い、アジア太平洋地域で最初の早期腎病年報が正式に発表され、台湾が精密な腎臓ケアにおける国際的なリーダーシップを示しました。左から右へ、次の方々が出席しています：

・台湾腎臓医学会 許永和 事務総長

・台湾腎臓医学会 黃尚志 名誉理事長

・国際腎臓医学会 Masaomi Nangaku 前理事長

・国際腎臓医学会 Marcello Tonelli 理事長

・台湾腎臓医学会 吳麥斯 理事長

・衛生福利部 石崇良 部長

・衛生福利部国民健康署 沈靜芬 署長

・国家衛生研究院 許志成 教授

・アジア太平洋腎臓医学会 Hyeong-Cheon Park 次期理事長

・国際腹膜透析学会 Rajnish Mehrotra 理事長

年報のデータは多くの重要な傾向を明らかにしています。KDIGOリスク分類に基づいたP4Pプログラムは、高リスクおよび極度高リスク患者の割合が最近徐々に減少していることを示しており、治療の傾向が次第に早期ケアに焦点を移していることがわかります。この傾向は、医療チームが早期慢性腎疾患患者のケアに対してどれだけ重視しているかを示しており、また疾病の悪化を遅らせ、後期の合併症発生率を減少させるのに役立っています。三高（高血圧、高血糖、高脂血症）のコントロールに関して、データは約80％の患者が脂質の基準に達し、近60％が血糖の目標を達成していることを示しています。しかし、血圧が130/80 mmHg未満を目指す場合、目標を達成している患者はわずか30％で、血圧コントロールはまだ課題が残ります。三高自体が慢性腎疾患の進行と悪化の重要なリスク因子であるため、三高のコントロール率をさらに向上させる方法は、無視できない重点事項です。P4Pプログラムの実施は初期の成果をもたらしており、将来的にはより即時的、完全かつ厳密なデータの収集と追跡が行われ、このケアモデルの長期的な利益をより包括的に示すことが期待されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jTXFJOLCOrI ]

https://www.youtube.com/watch?v=jTXFJOLCOrI&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=jTXFJOLCOrI&t=1s)

データ駆動型：台湾初の早期腎疾患年報がケアギャップを埋める

国家衛生研究院の許志成教授は、過去の国内の腎疾患ケアが透析と末期段階に多く焦点を当てており、早期段階の把握が限られていたことを指摘しました。この年報は従来の報告の枠組みを突破し、初めてEarly CKD P4PとPre-ESRD P4Pの完全なデータとリスク分類指標を統合し、大データを活用して深い分析を行い、異なるリスクレベルの患者の病程変化と共病傾向を描写し、早期腎疾患ケアの長期的なギャップを成功裏に埋めています。彼は、早期病程情報を把握することで臨床医が早期に介入し、悪化を遅らせるのに役立つだけでなく、健康政策の定量的根拠を提供し、先見的かつ即時的な腎ケア戦略を推進し、台湾が精密健康ガバナンスにおいて国際競争力を持つようにすることを述べました。

Early CKD P4PとPre-ESRD P4Pは、健康保険庁が推進する二つの段階的な質に基づく報酬プランであり、それぞれ慢性腎疾患の早期および透析前の重要なケアニーズをカバーしています。Early CKD P4Pは、CKDのステージ1-3a患者に対し、リスク分類、病程追跡、統合ケアモデルを通じて医療機関が腎臓の悪化リスクを早期に特定し、個別化されたケアを提供することを目指しています。Pre-ESRD P4PはCKDのステージ3b、4-5患者に焦点を当て、合併症管理、薬物および栄養管理を強化し、データフィードバックをもとに治療決定を支援し、透析を遅らせ、ケアの効率を向上させることを目指します。この2つのプログラムは、早期予防から透析前介入までの完全なプロセスを連携させ、CKDケア全体の質を向上させ、患者の長期的な予後を改善します。

精密腎ケア：CKDのホリスティックで継続的なケアが慢性病のモデルに

台湾は「精密ケア」を核心原則として、慢性腎疾患の統合ケアシステムを継続的に最適化し、政策の青写真を臨床実践に実現しています。衛生福利部中央健康保険署の陳亮簱署長は、末期腎疾患予防プログラム、前期患者の教育プログラム、初期慢性腎疾患ケアの統合プランを通じて、台湾が各種対策を段階的に進化させていると述べました。医療チームは、患者のリスク分類と臨床データに基づいて個別化した治療戦略を調整し、早期患者の病気管理とフォローアップの効果を強化できます。彼女は、現在、病院間の統合や地域クリニックとの連携メカニズムが進められており、患者が異なるケアレベル間で一貫した途切れのない医療サービスを受けられるようにしています。

国民健康署の沈靜芬署長は、基層衛生教育と地域健康推進が同時に進められており、国民の腎臓健康に対する識字能力を高めることができると語ります。長年の努力により、早期腎疾患の進行速度が明らかに緩和され、統合ケアに参加している患者の将来の透析リスクは未参加者よりも低く、台湾モデルの具体的な成果が示されていることが明らかになっています。

政策の連携と持続可能なビジョン：健康台湾の目標を実現し、アジア太平洋の新たな構図をリード

政府の「健康台湾」政策に応じて、台湾はEarly CKD P4PとPre-ESRD P4P制度および早期腎疾患年報を中心に、予防指向の腎ケアモデルを実践しています。台湾腎臓医学会の理事長、呉麥スは、早期慢性腎疾患管理に投資することが健康の持続可能性に寄与するだけでなく、医療リソースの浪費を減少させ、健康成果と環境の持続可能性という二重の利益を達成することができると述べ、政府が「2030年に慢性疾患の死亡率を三分の一削減する」との目標を支援しています。

今年、台北で開催されたアジア太平洋腎臓医学年会（APCN）期間中、アジア太平洋初の早期腎疾患年報が正式に披露され、国際腎臓医学会（International Society of Nephrology）の現理事長Marcello Tonelliと前理事長Masaomi Nangaku、アジア太平洋腎臓医学会（Asia Pacific Society of Nephrology）の候補理事長Hyeong-Cheon Park及び名誉書記長Sunita Bavanandanが出席し、韓国、日本、タイ、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港、モンゴル、インドネシア、フィリピンの専門家が集まりました。石崇良大臣は、各界の努力に感謝しつつ、今回の腎臓年報が台湾の医療データ統合と臨床証拠における先進的な地位を示していることを強調し、タイムリーで完全なデータ分析によって国際的に台湾の精密ケアモデルを再び見せ、多くの国と共に慢性腎疾患対策の新たな構図を創造することを期待しています。

台湾とアジア太平洋の23の腎臓専門組織のリーダーが集まり、アジア太平洋初の早期腎疾患年報が正式に発表され、精密な腎ケアと2030健康台湾ビジョンを共に推進します。