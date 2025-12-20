動かすほどに効く、新感覚トレーニングギア誕生。1日3分“振るだけ”で体幹から全身を同時シェイプ。

Life Council

Life Councilは、「日常に運動の楽しさを」をテーマに、自宅で手軽に続けられる新発想のトレーニングギアを開発しました。 静止して鍛えるダンベルとは異なり、“振る”ことで体の反射的な支えを引き出し、自然に体幹・肩・腕・背中・脚までを同時に使わせる構造が特長です。 1日3分・3ポーズで、短時間でも全身の「安定感」とシェイプ感を目指せるホームトレーニングアイテムとして、2026年2月27日までプロジェクトを実施し、2026年4月末からの配送開始を予定しています。

開発背景 - 「続けられる運動」を自宅に

現代の忙しい生活の中で、ジムに通う時間や大きな器具を置くスペースを確保することが難しいという声は少なくありません。 Life Councilは、短時間・省スペースで「効いている実感」と「楽しさ」の両立を目指し、自宅で気軽に振るだけで全身を使えるトレーニングギアの開発に取り組みました。 日常のちょっとしたスキマ時間に、運動初心者でも取り入れやすい構造とシンプルな使い方を重視しています。

特徴 - 「動かすほどに効く」反動×体幹反応

本製品は、動作中に生じる反動が全身へと伝わり、体幹を中心に多部位へ同時に刺激を与える構造を備えています。 体を安定させようとする反射的な働きが続くことで、筋力アップと姿勢安定力の向上を同時にねらえる点が大きな特長です。

・反動が全身に伝わり、胸・肩・腕・背中・脚をまとめて刺激

・体幹が常に働くことで、ブレにくい身体づくりをサポート

・動的負荷により、「筋肉刺激」と「姿勢安定力」を同時にトレーニング

軽く振るだけでも“効いている”感覚が得られやすく、運動習慣のきっかけにもつなげやすい設計です。

おすすめの使い方 - 1日3分・3ポーズ

本製品は、1日3分を目安に、全身を目覚めさせる3つの基本ポーズを軸にした使い方を推奨しています。

1. シェイク・プレス

・効く部位：胸・肩・腕

・やり方：腕を前に伸ばして振ることで、上半身の引き締めと姿勢改善をサポート

2. コア・ツイスト

・効く部位：体幹・腹斜筋まわり

・やり方：腰を中心に左右に振ることで、くびれづくりやバランス感覚の向上をねらう

3. スクワット・シェイク

・効く部位：脚・お尻・背中

・やり方：軽く膝を曲げて振ることで、全身運動と代謝アップにアプローチ

短時間でもしっかりとした刺激が入り、続けるほどに体の「安定感」と動きやすさの変化を感じやすいプログラム設計です。

プロジェクトスケジュール

本プロジェクトは、Makuakeにて以下のスケジュールで進行します。

・プロジェクト終了：2026年2月27日

・配送開始：2026年4月末予定

今後の進捗や詳細は、プロジェクトページや公式発信を通じて随時お知らせしていきます。

Makuake URL

https://www.makuake.com/project/powershakebar/

実行者 - Life Councilについて

Life Councilは、「日常に運動の楽しさを」をコンセプトに、自宅で手軽に運動を楽しめるスポーツ器具の企画・販売を行うブランドです。 忙しい毎日の中でも、少しの時間とスペースで体を動かすことで、心も体も健やかに過ごせるライフスタイルの実現を目指しています。 これからも暮らしに寄り添いながら、誰もがスポーツを楽しめる製品と体験を提案していきます。