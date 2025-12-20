今年のアルティメット「日本一」が三区分で決定！[文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権大会・第36回全日本大学アルティメット選手権大会・第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2025年10月11日(土)-12日(日)にJ-VILLAGE（福島県楢葉町）でオープン部門を、10月18日(土)-19日(日)につま恋リゾート彩の郷（静岡県掛川市）でウィメン部門をで開催した「文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権」および、11月1日(土)-2日(日)にJ-VILLAGEで開催した「第36回全日本大学アルティメット選手権大会」および、12月6日(土)-7日(日)につま恋リゾート彩の郷で開催した「第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会」において、各区分の日本一が決定しました。

【文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権】

＜オープン部門＞

優勝：NomadicTribe

準優勝：大阪スピリッツ

第3位：Technicolor

SOTG賞：WINO

MVP：本名 拓（NomadicTribe #4）

敢闘賞：北尾 宗章（大阪スピリッツ #18）

＜ウィメン部門＞

優勝：TOKYO MAVERICKS

準優勝：MUD

第3位：SWAMPYBARG

SOTG賞：Terrier

MVP：橋爪 ひかり（TOKYO MAVERICKS #89）

敢闘賞：樫野 優子（MUD #64）

【第36回全日本大学アルティメット選手権大会】

＜オープン部門＞

優勝：大阪成蹊大学Plum Bonds

準優勝：早稲田大学SONICS

第3位：日本体育大学 BARBARIANS

SOTG賞：関西学院大学ARROWS

MVP：寺本 勇斗（大阪成蹊大学Plum Bonds #2）

敢闘賞：福井 立拓（早稲田大学SONICS #11）

＜ウィメン部門＞

優勝：日本体育大学BARBARIANS

準優勝：法政大学ASA-MAC'S

第3位：東京都立大学BUTTERFLY

SOTG賞：宇都宮大学チャオズ★

MVP：那須 香澄（日本体育大学BARBARIANS #3)

敢闘賞：角野 来夏（法政大学ASA-MAC'S #87)

【第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会】

＜ミックス部門＞

Class1

優勝：アマティアス（AMATIAS)

準優勝：JANDLUX

第3位：RATELS

Class2

優勝：sloth force

SOTG賞：JANDLUX

MVP：伊藤 広斗（アマティアス（AMATIAS) #79）

敢闘賞：小林 克矢（JANDLUX #19）

※SOTG賞について

競技者自身がルールを運用する「セルフジャッジ制」を採用しているガッツでは、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（SOTG）という「各選手のフェアプレイに対する責任感」を前提として試合を進行します。この考え方に則ったプレイを奨励する目的で、試合の順位表彰に加えて、SOTG賞を設けています。この賞は、大会期間中に対戦した全ての相手チームから与えられた評価スコアの平均点を参考にして、最優秀チームを表彰するものです。

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームおよびクラブチームの頂点を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

本戦・決勝戦A（オープン部門）：

2025年10月11日(土)-12日(日）

福島県楢葉町 J-VILLAGE

本戦・決勝戦B（ウィメン部門）：

2025年10月18日(土)-19日(日)

静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷

＜参加チーム / 参加人数＞

予選

合計：116チーム / 2,272名

オープン部門：76チーム / 1,603名 ウィメン部門：40チーム / 669名

本戦・決勝戦

合計：32チーム / 790名

オープン部門：16チーム / 435名 ウィメン部門：16チーム / 355名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/03/12/2025alljapan-ultimate-main/

「第36回全日本大学アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

本戦・決勝戦：

2025年11月1日(土)-2日(日）

福島県楢葉町 J-VILLAGE

＜参加チーム / 参加人数＞

地区予選

合計：122チーム / 2,939名

オープン部門：70チーム / 1,919名 ウィメン部門：52チーム / 1,020名

本戦・決勝戦

合計：48チーム / 1,462名

オープン部門：24チーム / 891名 ウィメン部門：24チーム / 571名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/06/05/2025alljapan-university-ultimate-main/

「第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、ミックス部門の日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

2025年12月6日(土)-7日(日）

静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷

＜参加チーム / 参加人数＞

合計：30チーム / 578名

Class1：8チーム / 175名 ウィメン部門：22チーム / 403名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/09/30/2025alljapan-mixed-ultimate-main/

【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc

Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/

YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate

TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official

加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp