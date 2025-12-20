今年のアルティメット「日本一」が三区分で決定！[文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権大会・第36回全日本大学アルティメット選手権大会・第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会]
2025年10月11日(土)-12日(日)にJ-VILLAGE（福島県楢葉町）でオープン部門を、10月18日(土)-19日(日)につま恋リゾート彩の郷（静岡県掛川市）でウィメン部門をで開催した「文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権」および、11月1日(土)-2日(日)にJ-VILLAGEで開催した「第36回全日本大学アルティメット選手権大会」および、12月6日(土)-7日(日)につま恋リゾート彩の郷で開催した「第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会」において、各区分の日本一が決定しました。
【文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権】
＜オープン部門＞
優勝：NomadicTribe
準優勝：大阪スピリッツ
第3位：Technicolor
SOTG賞：WINO
MVP：本名 拓（NomadicTribe #4）
敢闘賞：北尾 宗章（大阪スピリッツ #18）
＜ウィメン部門＞
優勝：TOKYO MAVERICKS
準優勝：MUD
第3位：SWAMPYBARG
SOTG賞：Terrier
MVP：橋爪 ひかり（TOKYO MAVERICKS #89）
敢闘賞：樫野 優子（MUD #64）
オープン部門 優勝：NomadicTribe
オープン部門 準優勝：大阪スピリッツ
オープン部門 第3位：Technicolor
オープン部門 SOTG賞：WINO
ウィメン部門 優勝：TOKYO MAVERICKS
ウィメン部門 準優勝：MUD
ウィメン部門 第3位：SWAMPYBARG
ウィメン部門 SOTG賞：Terrier
【第36回全日本大学アルティメット選手権大会】
＜オープン部門＞
優勝：大阪成蹊大学Plum Bonds
準優勝：早稲田大学SONICS
第3位：日本体育大学 BARBARIANS
SOTG賞：関西学院大学ARROWS
MVP：寺本 勇斗（大阪成蹊大学Plum Bonds #2）
敢闘賞：福井 立拓（早稲田大学SONICS #11）
＜ウィメン部門＞
優勝：日本体育大学BARBARIANS
準優勝：法政大学ASA-MAC'S
第3位：東京都立大学BUTTERFLY
SOTG賞：宇都宮大学チャオズ★
MVP：那須 香澄（日本体育大学BARBARIANS #3)
敢闘賞：角野 来夏（法政大学ASA-MAC'S #87)
オープン部門 優勝：大阪成蹊大学Plum Bonds
オープン部門 準優勝：早稲田大学SONICS
オープン部門 第3位：日本体育大学 BARBARIANS
ウィメン部門 優勝：日本体育大学BARBARIANS
ウィメン部門 準優勝：法政大学ASA-MAC'S
ウィメン部門 第3位：東京都立大学BUTTERFLY
ウィメン部門 SOTG賞：宇都宮大学チャオズ★
【第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会】
＜ミックス部門＞
Class1
優勝：アマティアス（AMATIAS)
準優勝：JANDLUX
第3位：RATELS
Class2
優勝：sloth force
SOTG賞：JANDLUX
MVP：伊藤 広斗（アマティアス（AMATIAS) #79）
敢闘賞：小林 克矢（JANDLUX #19）
Class1 優勝：アマティアス（AMATIAS)
Class1 準優勝・ミックス部門 SOTG賞：JANDLUX
Class1 第3位：RATELS
ミックス部門 Class2 第1位：sloth force
※SOTG賞について
競技者自身がルールを運用する「セルフジャッジ制」を採用しているガッツでは、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（SOTG）という「各選手のフェアプレイに対する責任感」を前提として試合を進行します。この考え方に則ったプレイを奨励する目的で、試合の順位表彰に加えて、SOTG賞を設けています。この賞は、大会期間中に対戦した全ての相手チームから与えられた評価スコアの平均点を参考にして、最優秀チームを表彰するものです。
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームおよびクラブチームの頂点を決定する全国大会です。
主催：一般社団法人日本フライングディスク協会
協賛：文化シヤッター株式会社
＜開催期間/ 場所＞
本戦・決勝戦A（オープン部門）：
2025年10月11日(土)-12日(日）
福島県楢葉町 J-VILLAGE
本戦・決勝戦B（ウィメン部門）：
2025年10月18日(土)-19日(日)
静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷
＜参加チーム / 参加人数＞
予選
合計：116チーム / 2,272名
オープン部門：76チーム / 1,603名 ウィメン部門：40チーム / 669名
本戦・決勝戦
合計：32チーム / 790名
オープン部門：16チーム / 435名 ウィメン部門：16チーム / 355名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/03/12/2025alljapan-ultimate-main/
「第36回全日本大学アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全国大会です。
主催：一般社団法人日本フライングディスク協会
協賛：文化シヤッター株式会社
＜開催期間/ 場所＞
本戦・決勝戦：
2025年11月1日(土)-2日(日）
福島県楢葉町 J-VILLAGE
＜参加チーム / 参加人数＞
地区予選
合計：122チーム / 2,939名
オープン部門：70チーム / 1,919名 ウィメン部門：52チーム / 1,020名
本戦・決勝戦
合計：48チーム / 1,462名
オープン部門：24チーム / 891名 ウィメン部門：24チーム / 571名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/06/05/2025alljapan-university-ultimate-main/
「第13回全日本ミックスアルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、ミックス部門の日本一を決定する全国大会です。
主催：一般社団法人日本フライングディスク協会
協賛：文化シヤッター株式会社
＜開催期間/ 場所＞
2025年12月6日(土)-7日(日）
静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷
＜参加チーム / 参加人数＞
合計：30チーム / 578名
Class1：8チーム / 175名 ウィメン部門：22チーム / 403名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/09/30/2025alljapan-mixed-ultimate-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 齊藤 晴義
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/
YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp