雑誌スタイルの紙メディア『Tropic（トロピック）』がいよいよ12月22日（月）に発売！内容を一部公開。また、大阪・梅田蔦屋書店にて創刊イベントも開催決定！参加者受付中
（右）富野 由悠季さん（左）元TBSプロデューサー・Tropic編集長/角田 陽一郎
人文、社会科学、サイエンス、アート、ノンフィクション、そしてエンターテインメント
など、各分野で活躍する人々や旬のテーマを縦横無尽に組み合わせることで「知の熱帯を
生み出す」雑誌スタイルの紙メディア『Tropic（トロピック）』（講談社MOOK）がいよ
いよ12月22日（月）に発売されます。すでに発売前からSNSなどで話題になっています。
第１号の主な特集記事は下記のとおりです。
●角野隼斗×野村泰紀が奏でる「宇宙と物理と音楽と」
●富野由悠季が語る「ガンダム世界の創造が現実世界を想像する」
●「アフリカン・アートの魔力」小川弘
●「モグラ君、地上へ行く-階級国家ニッポンの寓話」橋本健二＆芦沢ムネト
ほか
●松岡正剛が遊ぶ「最終講義 意識と情報のあいだ」「セイゴオ再生成」
●青松輝×valkneeが交錯する「短歌とラップの実験室」
●「シン・自由論 自由について自由に考える」安田浩一
●「暴れる気候」に挑む7人の研究者
●「風土と数学」加藤文元
●「子ども食堂は進化する」黒川祥子
●小説「Ζ館殺人事件 ディスコミュニケーションの果てに」村角太洋
●トーク「オトナは！OTONAWA！」MC:いとうせいこう,ユースケ・サンタマリア
第１回ゲスト:岡村靖幸,斉藤和義
イベント情報
発売当日の12月22日には、大阪・梅田 蔦屋書店にて創刊イベント開催決定！
発刊号の中で熱く語られる「シン自由論」を取り上げ、トークイベントを開催致します。
大阪で実際にあった「タトゥー裁判（タトゥー彫師医師法違反事件）」を中心に、「愚行権（他人に害を与えない限り、それを止める権利は誰にもない、という考え方）」について考えてみたいと思います。
スピーカー ：安田浩一（ジャーナリスト）、亀石倫子（弁護士）
モデレーター：松尾勉（自由研究家）
▼「シン・自由論 自由について自由に考える」
開催日時
2025年12月22日（月）
18:30～20:00（開場時間 18:00）
開催場所
梅田 蔦屋書店 シェアラウンジ〈スカイエリア〉（ルクアイーレ9階）
定員
70名
参加費
「Tropic」（トロピック）書籍代 1,650円（税込）
参加方法
こちらのサイトからお申し込みください。
https://store.tsite.jp/umeda/event/business/51290-1545381120.html
なお、Tropicでは新しい試みとして、読者サロン型のサイト運営（運営主体は、株式会社
GOOMO）、編集会議や取材プロセスの動画配信なども順次行っていく予定です。
是非公式サイトもご覧ください。
Tropic 公式サイト（順次拡大予定）
https://tropic-media.jp/mypage
Tropic 公式「オトナは！」YouTubeチャンネル
https://youtube.com/playlist?list=PLWwyHYIr7157wrDxwHsCgEtba9yE4e5GR&si=pWRxPwzKFf6gg642(https://youtube.com/playlist?list=PLWwyHYIr7157wrDxwHsCgEtba9yE4e5GR&si=pWRxPwzKFf6gg642)
▼ご予約、ご購入はこちらから
【Amazon】
https://amzn.to/4jnq9Gx
【楽天ブックス】
https://books.rakuten.co.jp/rb/18466301/?l-id=search-c-item-text-01
書籍情報
書名：Tropic Vol．1
発売日：12月22日(月)
定価：1650円（税込）
発行：講談社
Tropic 公式
