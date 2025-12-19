堀井美香監修『OVER THE SUN』×『B.C STOCK』コラボトートバッグ発売決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオがお届けする、Podcast番組

『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』と

株式会社ベイクルーズが運営するオリジナルブランド『B.C STOCK』がコラボレーションしたトートバッグの発売が決定致しました！

「OVER THE SUN × B.C STOCKショルダー付きトート」

ベイクルーズ協力のもと、堀井美香のこだわりが大きなカバンに詰まりに詰まったトートバッグが完成しました！（何度やり直したことでしょう…）

大きなトートバッグに斜めかけのミニショルダーが付いて販売。

トートバッグには番組ロゴのチャーム、ミニショルダーには型押しの番組ロゴが付いています。

大きく広げるとA3サイズもガバッと入る大きさで、

内側には金具がついており、留めることでお好きなサイズにしてお使いいただくことも可能です。

＜堀井美香コメント＞

沢山入って、軽くて、白なのに汚れないようになってて、ちゃんと底鋲ついてて、小さい鞄もついてて。

で、可愛いおにぎり型になるんだよ！早く持たせて欲しい！早くみんなで持ちたい！

＜商品概要＞

●「OVER THE SUN × B.C STOCKショルダー付きトート」\16,500(税込)

●素材：コットン（本体）、合成皮革（持ち手、底、ミニショルダー）、合金

※ホワイトカラーは生成り色になります。

●ショルダーバッグの大きさ（実寸）

・縦：21cm×横：13cm、ショルダーの長さ：118cm

●販売

12月19日（金）21時から予約開始

※限定数量に達し次第、締め切りとなります

12月27日（土）から全国13のB.C STOCK店舗でも販売予定。

（関東：代官山・自由が丘・南町田・越谷・深谷・幕張・木更津・佐野

東海：御殿場・岡崎

関西：門真・神戸・三田）

●お届け予定

1月上旬

※工場生産の都合上、お届けが前後する可能性がございます。

●お取り扱い

「B.C STOCK(ベーセーストック)」https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/bag/25092710005330(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/bag/25092710005330)



スピック＆スパン、イエナ、ドゥーズィエムクラス、ジャーナルスタンダード、エディフィスなど、ベイクルーズグループブランドのアウトレット商品を中心に、コストパフォーマンスに優れ、時流感とクオリティ感のあるオリジナルウェア・インポート商品をミックスコーディネートすることで独自に価値を提供するProposedOutlet Shop（提案型アウトレットショップ）です。

※取り扱いについては、商品についている品質表示でご確認ください。

※こちらの商品は、B.C STOCKでの取り扱いになります。直接店舗へお問い合わせの際はB.C STOCK店舗へお願い致します。

※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなど環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。

TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

毎週金曜日の夕方5時に新作配信

●番組ハッシュタグ：#overthesun

●番組HP

https://www.tbsradio.jp/ots/

●番組公式Ｘ

https://twitter.com/ots_tbsradio

●番組公式Instagram

https://www.instagram.com/overthesun_tbsradio/