賞金総額＄4,100,000！SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2026」が2026年1月29日より開幕！

株式会社SNK


「SNK World Championship　2026」は、SNKの格闘ゲーム4タイトル『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝』を競技種目とするeスポーツ世界大会です。2026年１月29日から順次開催される予選大会で好成績を収めたプレイヤーが、決勝大会の出場権を獲得。予選と決勝を合わせた賞金総額は＄4,100,000！SNK格闘ゲームの祭典に、ぜひご参加ください！



＞SWC 2026 Announcement Trailer


https://youtu.be/yd30RJge358


＞SWC 2026 公式ルールブック


https://www.snk-corp.co.jp/swc2026/rulebook_ver1_jp.pdf


＞SNK eSports公式サイト


https://snkesports.com/



「SNK World Championship 2026」開催概要


■大会名称


SNK World Championship 2026　（SWC 2026）


■競技種目／出場枠数


餓狼伝説 City of the Wolves （32名）


THE KING OF FIGHTERS XV （後日発表）


SAMURAI SPIRITS （後日発表）


ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝　（オープントーナメント）


■予選大会


2026年1月29日「Frosty Faustings XVIII 2026」よりスタート


※大会スケジュール：　https://snkesports.com/article/swc-2026-official-qualifying-tournament-list


※スケジュールは順次更新されます。


■決勝大会


最終予選（LCQ）と本戦トーナメントを開催


※日程・会場は後日発表します。


■賞金総額


＄4,100,000（予選大会＋本戦トーナメント）


※詳細は後日発表します。


■出場枠詳細




※THE KING OF FIGHTERS XV、SAMURAI SPIRITSの総出場枠数、ポイントランキング招待枠数は後日発表されます。




■ポイントランキング


SWC 2026では、予選大会（LCQを除く）のランクと順位に応じたポイントを付与します。累計獲得ポイントの上位選手が本戦トーナメントに出場できます。また獲得したポイントは、1ポイント=1ドル換算で、賞金として後日授与します。


詳細は公式ルールブックをご確認ください。なお開催国の法令上の理由により、賞金額が変更となる場合があります。




■オンライン予選大会


『餓狼伝説 City of the Wolves』では、世界9地域でオンライン予選大会を開催します。優勝者には、出場権とポイントが付与されます。日程・地域・詳細は後日発表します。



大会の詳細については、公式ルールブック/SNK eSports公式サイトを確認願います。


＞SWC 2026公式ルールブック


https://www.snk-corp.co.jp/swc2026/rulebook_ver1_jp.pdf


＞SNK eSports公式サイト


https://snkesports.com/


＞SWC 2026に関するお問合せ


snk_esports@snk-corp.co.jp




