賞金総額＄4,100,000！SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2026」が2026年1月29日より開幕！
「SNK World Championship 2026」は、SNKの格闘ゲーム4タイトル『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝』を競技種目とするeスポーツ世界大会です。2026年１月29日から順次開催される予選大会で好成績を収めたプレイヤーが、決勝大会の出場権を獲得。予選と決勝を合わせた賞金総額は＄4,100,000！SNK格闘ゲームの祭典に、ぜひご参加ください！
＞SWC 2026 Announcement Trailer
https://youtu.be/yd30RJge358
＞SWC 2026 公式ルールブック
https://www.snk-corp.co.jp/swc2026/rulebook_ver1_jp.pdf
＞SNK eSports公式サイト
https://snkesports.com/
「SNK World Championship 2026」開催概要
■大会名称
SNK World Championship 2026 （SWC 2026）
■競技種目／出場枠数
餓狼伝説 City of the Wolves （32名）
THE KING OF FIGHTERS XV （後日発表）
SAMURAI SPIRITS （後日発表）
ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝 （オープントーナメント）
■予選大会
2026年1月29日「Frosty Faustings XVIII 2026」よりスタート
※大会スケジュール： https://snkesports.com/article/swc-2026-official-qualifying-tournament-list
※スケジュールは順次更新されます。
■決勝大会
最終予選（LCQ）と本戦トーナメントを開催
※日程・会場は後日発表します。
■賞金総額
＄4,100,000（予選大会＋本戦トーナメント）
※詳細は後日発表します。
■出場枠詳細
※THE KING OF FIGHTERS XV、SAMURAI SPIRITSの総出場枠数、ポイントランキング招待枠数は後日発表されます。
■ポイントランキング
SWC 2026では、予選大会（LCQを除く）のランクと順位に応じたポイントを付与します。累計獲得ポイントの上位選手が本戦トーナメントに出場できます。また獲得したポイントは、1ポイント=1ドル換算で、賞金として後日授与します。
詳細は公式ルールブックをご確認ください。なお開催国の法令上の理由により、賞金額が変更となる場合があります。
■オンライン予選大会
『餓狼伝説 City of the Wolves』では、世界9地域でオンライン予選大会を開催します。優勝者には、出場権とポイントが付与されます。日程・地域・詳細は後日発表します。
大会の詳細については、公式ルールブック/SNK eSports公式サイトを確認願います。
＞SWC 2026公式ルールブック
https://www.snk-corp.co.jp/swc2026/rulebook_ver1_jp.pdf
＞SNK eSports公式サイト
https://snkesports.com/
＞SWC 2026に関するお問合せ
snk_esports@snk-corp.co.jp
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.