¿·°æ·ÃÍýÆá¡Ö¡Ø¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤À¤±¤Ç»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ÙÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤¬µß¤¤¤Ë¡×15Ç¯ÌÜ¤òÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢¿¿¿´¤ÇÃÛ¤¯¿®ÍÑ¤ÈÀ®Ä¹

¿·°æ¤ÏÍèÇ¯¤Ç·ÝÇ½³èÆ°15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿®Ç°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¿¿¿´¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿¿´¤Ç¿®ÍÑ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¿®Ç°¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿Ùõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò²¿¤«ÁÏ°Õ¹©É×¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤é¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÉ¨¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤ËÀèÇÚ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¤â¤¦¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òµó¤²¤¿¡£
¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡Ö¤Õ¤Ã¤ÈÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¤Ç¤â¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¹çµ¤Æ»¤Ç³Ø¤ó¤À¡Ö°Ù¤»¤ÐÀ®¤ë¡¢°Ù¤µ¤Í¤ÐÀ®¤é¤Ì²¿»ö¤â¡¢À®¤é¤Ì¤Ï¿Í¤Î°Ù¤µ¤Ì¤Ê¤ê¤±¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¡Öº³ºÙ¤Ê»ö¤Ç¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤È¯Å¸¤ò¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¶á¡¢³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Îº£¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯´¶Æ°¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤â¿·¤·¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊüÁ÷¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥× presents ¿·°æ·ÃÍýÆá Leader's NEXT ↗¡Ù¤Ï¡¢radiko¤Ç¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ÇÄ°¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥× presents ¿·°æ·ÃÍýÆá Leader's NEXT↗¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëè½µ¿åÍË 21»þ00Ê¬～21»þ30Ê¬ÊüÁ÷
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡¡¡¡¡ ¿·°æ·ÃÍýÆá
¢£¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò À®ÅÄÂçÊå
¢£ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡ ln@1242.com
¢£ÈÖÁÈX¡¡¡¡¡¡¡¡@leadersnext1242
¢£ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡¡ #¿·°æ·ÃÍýÆáNEXT
¢£ÈÖÁÈHP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ht(https://www.1242.com/leadersnext/)tps://www.1242.com/leadersnext/(https://www.1242.com/leadersnext/%E2%96%A0radiko%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC)
¢£radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー https://radiko.jp/#!/ts/LFR/20251112210000
¢£podcast¥Úー¥¸ https://podcast.1242.com/leader-next/