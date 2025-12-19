£Â£ÓÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·¡×¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹âÅèÀ¯¹¨¡¢Áý»ÒÄ¾½ã¡ÊÅÜÈ±Å·¡Ë¤é¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î½¸·ë¡ª¡È²»³Ú¡É¤È¡È¿©¡É¤ò¤á¤°¤ë¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡ª
¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¡¡£Â£ÓÄ«Æü¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¥Ä¥¢ー¤Ç¶î¤±²ó¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡È¥Ð¥ó¥É¥á¥·¡É¤ò¡¢¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£MC¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¡È¿©¤Îµ®¸ø»Ò¡ÉTHE ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡£Ëè²ó¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÍ¥²í¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²»¤ÈÌ£¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿·¤·¤¤²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£Â£ÓÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
MC¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡¢Áý»ÒÄ¾½ã¡ÊÅÜÈ±Å·¡Ë¤Û¤«¤¬¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡£²¿Í¤Ï²áµî¤Ë¤âÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥ê¥º¥à¡õ±é²Î¡É¤È¾Î¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ÅÜÈ±Å·¤ÎÁý»ÒÄ¾½ã¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÍÎÁÍý¤ò¡ÖÅÜÈ±ÌÍ£³Ï¢È¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÇ»¸üÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤äÉÙ»³¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¡¢¹Åç¤Î½Á¤Ê¤·Ã´¡¹ÌÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤ä¥Ä¥¢ーÃæ¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹âÅèÀ¯¹¨¤Ï¡¢±ØÊÛ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡È¿©¤ÎÊÑÂÖ¡É¤Ö¤ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢±ØÊÛ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤äÁª¤ÓÊý¡¢¿·´´ÀþÆâ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¿©¤ÙÊý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥í¥¸¥ãー¡ÊÂç¼«Á³¡Ë¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤ò¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÁ°Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¼êÅÚ»º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ëÈë¥Èー¥¯¤ä¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡¡
¡¡ËÜÆü¤«¤é～12/25¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÈÖÁÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÈÖÁÈºÇÂ®Àè¹ÔQR¥³ー¥É¡Û
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤Ï°ìÉô¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¡¢£Â£ÓÄ«Æü¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î
¡Ø¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·¡ÙÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û£Â£ÓÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ° ¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·
～Takamiy¤È¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á～
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
Âè°ìÉô¡§18»þ～19»þ¡¡¡ÊµÙ·Æ15Ê¬¡Ë¡¡ÂèÆóÉô¡§19»þ15Ê¬～20»þ15Ê¬½ª±é¡¡ÅÓÃæµÙ·ÆÍ¤ê
¢¨±éÁÕ¤ä²Î¾§¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²1-7-57¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û£Í£Ã¡§¹â¸«Âô½ÓÉ§¡¡
¥²¥¹¥È¡§¹âÅèÀ¯¹¨¡¢Áý»ÒÄ¾½ã¡ÊÅÜÈ±Å·¡Ëand more
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¥í¥¸¥ãー¡ÊÂç¼«Á³¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÛÁ´ÀÊ»ØÄê \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¼êÅÚ»ºÉÕ¤¡¿Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡ÚÈÖÁÈºÇÂ®Àè¹Ô¡Û12/19¡Ê¶â¡Ë～12/25¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¡ÊÃêÁªÀè¹Ô¡¦¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/ongakumeshi-bs/
¡Ú¼çºÅ¡Û£Â£ÓÄ«Æü
¡Ú´ë²èÀ©ºî¡Û£Â£ÓÄ«Æü¡¿¥¤ー¥¹¥È
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û¥¥çー¥Éー²£ÉÍ¡¡045-671-9911¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü11:00～15:00¡Ë
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡ÛËè½µ¶âÍË¡¡¤è¤ë10»þ30Ê¬～11»þÊüÁ÷Ãæ
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û £Â£ÓÄ«Æü
¡Ú£Ã£Á£Ó£Ô¡Û£Í£Ã¡§¹â¸«Âô½ÓÉ§¡ÊTHE ALFEE¡Ë
¡Ú¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û¥í¥¸¥ãー¡ÊÂç¼«Á³¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÀ©ºî¡Û£Â£ÓÄ«Æü¡¢¥¤ー¥¹¥È
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û»³ÅÄ½Ù¡Ê£Â£ÓÄ«Æü¡Ë¡¢µÆÃÓ·×Íý¡Ê¥¤ー¥¹¥È¡Ë¡¢±§²ì¿ÀÍµ»Ò¡Ê¥¤ー¥¹¥È¡Ë
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡ÛÈÖÁÈ¼Ì¿¿¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡Ö(C)£Â£ÓÄ«Æü¡×¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.bs-asahi.co.jp/ongakumeshi/
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ûhttps://twitter.com/takamizawa_bsa