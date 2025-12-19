乃木坂46の副キャプテン・菅原咲月の”今”を刻む──。「B.L.T.2月号」表紙・巻頭グラビアに登場！

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年2月号」を12月27日（土）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

40thシングル「ビリヤニ」のリリース、そして来年1月14日（水）には5thアルバム「My respect」の発売を控える乃木坂46。年末には「NHK紅白歌合戦」へ11年連続で出場するなど、日本を代表するアイドルグループとして確固たる存在感を放っている。

そんな乃木坂46で副キャプテンを務める菅原咲月が、2025年最後の発売号となる「B.L.T.2月号」の表紙・巻頭グラビアに登場する。

2024年12月に副キャプテンに任命されてから約1年。グループを背負う立場となったこの期間に感じた葛藤、そしてそこから導き出した自身なりの決意について、ロングインタビューで語ってもらった。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

また、撮影は、菅原のピュアな魅力を引き出す自然光が美しい白い空間からスタート。清々しい青空が広がる海辺でのカットに加え、夜の街へとロケーションを移し、品のある艶やかな表情も収めている。

2025年の終わりに届ける、乃木坂46・副キャプテン、菅原咲月の“今”。その姿を、ビジュアルとインタビューの両面から深く掘り下げた内容となっている。

乃木坂46・長嶋凛桜が6期生連載の3回目に登場！ 「泡沫」をテーマに儚くも美しい瞬間を捉える。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/HIROKAZU

乃木坂46・6期生による連載企画「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」第3回には、長嶋凛桜が登場。毎号異なるテーマのもと、メンバーそれぞれの新たな魅力を引き出していく本連載。今回は「泡沫」をテーマに、長嶋が放つ神秘的な美しさに迫った。

泡が弾ける炭酸水を覗き込むカットや、刹那的に差し込む木漏れ日に包まれた一瞬など、今この瞬間にしか切り取れない、儚くも美しい表情を収めている。

僕が見たかった青空が今年も揃って登場！

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/HIROKAZU

7thシングル「あれはフェアリー」をリリースしたばかりの僕が見たかった青空が登場。デビュー3年目を迎えた2025年は、初の全国ツアーから始まり、メンバーの卒業、活動休止……試練の連続であった。そんな、笑いと涙に溢れた激動の1年を皆で振り返るべく集ま、撮影を実施。シャボン玉と戯れて楽しく自由に遊んだあとは、グルグルバット対決!? さらに、最下位チームはグラウンド一周!!? 今年も笑顔満載の最高に楽しい誌面をお届け。

「ゴゴスマ」のアナウンサーを訪ねて名古屋へ。CBCテレビ・友廣南実アナがグラビア企画に初登場！

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/ImaTatsu

お昼の情報番組「ゴゴスマ～GOGO！Smile！～」に出演中の、CBCテレビ・友廣南実アナウンサーがB.L.T.に初登場。自身初のグラビア撮影に挑戦した。今回、撮影陣が彼女のいる名古屋へ向かい、テレビ塔や大須商店街など有名スポットを一緒に巡り、食べ歩きなど楽しむ様子を切り取った。その後、ハウススタジオに場所を移し、衣装はラフな部屋着にお着替え。街ブラを楽しんだり、家の中ではゆるりとリラックスしたり、友廣アナウンサーの“オフ“を収録している。

“才女グラドル”と行く温泉旅行。塩見きらが水着グラビアで初登場！

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/ImaTatsu「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/後野順也

津田塾大学数学科卒でクイズ番組にも多く出演する“才女グラドル”塩見きらが水着グラビアで初登場。舞台は、東京から少し離れた場所にある温泉旅館。紅葉を望める露天風呂での入浴シーンや入浴後の浴衣姿、晩酌中のほんのり酔い姿、はだけた浴衣からのぞくランジェリー姿など。さらに、洋服は塩見の私服である。「彼女と温泉に来たらこんな感じなのか」とつい思いを巡らせてしまうようなグラビアに仕上がった。

ビジュ爆発！ 好評のAKB48連載第6弾、正規メンバーに昇格したばかりの19期生・奥本カイリが登場！

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／上村透生

先日の武道館公演にて20周年記念ライブツアーを完走し、2月25日（水）には67thシングルのリリースを控えるAKB48。連載第6回目には、武道館公演で正規メンバーへの昇格が発表された19期生の奥本カイリが登場する。キャラクターの面白さにフォーカスが当たることが多い奥本だが、今回は彼女にとっての最高のビジュアルを追求すべく、美しい黒猫に見立てて撮影を行った。見事、”ビジュ爆発”した写真の数々をお楽しみに。

祝TeamKIV昇格！ HKT48より話題の新星・石井彩音がB.L.T.初登場！

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／上村透生

2026年にグループ結成15周年を迎えるHKT48より、10月に水着グラビアデビューを飾った石井彩音が本誌巻末に掲載。西陽や木漏れ陽が良く差すスタジオにて撮影を行った。フレッシュな印象を与える水着を身に纏い、気さくに楽しくグラビアに向き合う彼女の様々な表情を切り取った。時折見せる彼女のクールな表情やチャーミングな笑顔を誌面にて確認してほしい。

○大好評連載

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」西田汐里&岡村美波（BEYOOOOONDS）

・＃ババババンビ「＃馬と鹿」 小鳥遊るい&近藤沙瑛子&宇咲

・宮沢友 ukka「I & Yuu」

・アナウンサー連載「ANA-LOG」石渡花菜アナウンサー（フジテレビ）

・SWEET STEADY「すいすてのいちページ」白石まゆみ

・結那「結那がいく！ リアルYRPG」

・声優・アーティスト連載「Real Voice」長縄まりあ

【商品概要】

「B.L.T.2026年2月号」

●発売日：2025年12月27日（土）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：菅原咲月（乃木坂46）

●別冊付録：菅原咲月（乃木坂46） 両面超ビッグポスター

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

