「君の輝きよ、永遠に。」乃木坂46・菅原咲月が表紙を飾る「20± SWEET 2026 JANUARY」の表紙解禁！ 20歳という節目に抱える”思い”とは。

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」を12月26日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

「ハタチ」の今を駆け抜けるアイドルたちに、ハイクオリティーなグラビアとインタビューで迫る“スイート”な新スタイルフォトブック「20±SWEET［トゥエンティ・スウィート］2026 JANUARY」が、12月26日（金）に発売される。今年度の表紙を飾るのは、乃木坂46の副キャプテンを務める菅原咲月だ。

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

年末に放送される「NHK紅白歌合戦」へ11年連続で出場する乃木坂46。その副キャプテンに、菅原が任命されたのは昨年12月、まだ19歳だった頃だったが、それから約1年が経ち、彼女自身も20歳という節目の年を迎えている。

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

そんな20代へと歩み出した菅原が現在“模索していること”をはじめ、尊敬している人物についても語ってもらった。大きな役割を背負いながら迎えた「ハタチ」という節目。その今の思いを、丁寧に掘り下げていく。

日向坂46・竹内希来里

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

竹内希来里の洗練されたビジュアルにフォーカスし、20歳の美しさを最大限に表現することをテーマに撮影。振袖は夕暮れ時の河川敷をロケーションに幻想的な雰囲気の中に佇む姿をドラマチックに撮り下ろし、洋服の撮影では少し背伸びをした大人っぽいワインレッドの衣装にデコ出しのスタイルで凛々しい姿を収めた。

日向坂46・宮地すみれ

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

宮地すみれは、千葉県のとある農園と自然豊かなロケーションで撮影。振袖姿でのみかん狩りにも挑戦し、彼女のはじける愛らしさを存分に切り取った。洋服の撮影ではメンズライクのパーカー姿で彼女の新たな魅力を追求。フォトジェニックな宮地らしく様々な表情が楽しめるグラビアとなっている。

4月11日（土）・12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催する櫻坂46からは三期生の遠藤理子、谷口愛季、四期生の稲熊ひな、山川宇衣の4人が登場する。

櫻坂46・遠藤理子

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

気持ちの良い秋晴れの日、遠藤理子と撮影へ向かったのは相模湖。西日が湖面に反射してキラキラと輝く光景を背に、晴れ姿を披露している。つい癒やされてしまう、彼女が持つほんわかした可愛らしさが詰まったグラビアだが、時折見せる強い眼差しは櫻坂46の一員であることを感じさせる。

櫻坂46・谷口愛季

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶佑

息を吞むような美しさと子どもっぽい可憐さの両方を兼ね備える谷口愛季。撮影地となった近代建築の迫力にも負けない彼女の美しさが表現されているほか、和菓子屋で季節外れの特大かき氷を美味しそうに食べるありのままの姿も。

櫻坂46・稲熊ひな

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

四期生の稲熊ひなは、浅草を舞台に印象的な白の振袖を纏って撮影。遊園地に行って射的を楽しんだり、おでんや揚げ饅頭を食べたり楽しく散策しながら、まだあどけなさの残る20歳の一瞬を切り取った。

櫻坂46・山川宇衣

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

四期生楽曲「Alter ego」にてセンターを務める山川宇衣は、紅葉溢れる自然豊かな公園にて撮影。黄色と茶色の特徴的な振袖を纏い、秋色の景色の中に現れる彼女特有の透き通るような美しさを映し出した。洋服パートではピンクのニットを着用し、日中の暖かい陽に包まれ、さらに本人の可憐さが存分に出るよう撮影した。

AKB48・花田藍衣

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一

先日の武道館公演をもって結成20周年記念ライブツアーを完走し、2月25日（水）には67thシングルのリリースを控えるAKB48から、同曲で3作連続選抜入りを果たした、19期生の花田藍衣が登場！ 底抜けの明るさを持つ彼女には、古き良き人情味が残る下町を撮影場所として用意した。おめでたい（?）絵が壁に描かれた銭湯や、レトロな商店街や楽しそうな様子を収録している。

僕が見たかった青空・吉本此那

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／神藤剛

7thシングル「あれはフェアリー」をリリースした僕が見たかった青空から、吉本此那が登場！ アイドル界では珍しい前髪かき上げスタイルで、圧倒的な顔面を誇る吉本。赤い振袖を纏い、絵力たっぷり最強の美ビジュアルグラビアをお届け。ただ、吉本の魅力はそれだけでは終わらない。澄ました様子の一方で、人懐っこくノリもいい。洋服衣装に着替えると、出店で唐揚げを買って食べたり、夕日の差すドラマチックな時間帯にスワンボートに乗るものの全力ではしゃいだり。そんな愛嬌＆親近感たっぷりな両面を楽しんでもらえるはず。

【商品概要】

「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」

●発売日：2025年12月26日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,640円

●表紙：菅原咲月（乃木坂46）

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



