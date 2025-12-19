年の瀬の一大イベント！クリスマスについて大調査！！【1000人アンケート】

日本でクリスマスが「一大イベント」になるまで

年の終わりを彩る一大イベント、クリスマス。その言葉の意味は「イエス・キリストのミサ」であり、キリストの誕生を祝う降誕祭です。今では当たり前のように日本でも親しまれているイベントですが、そんな日本には長らくキリスト教が禁じられていたという歴史があります。クリスマスはいかにして日本でポピュラーイベントとしての地位を確立したのでしょうか。

日本でのクリスマスの歴史は、戦国時代の1552（天文21）年に山口県で宣教師たちが日本人信徒を招いて、キリストの降誕祭のミサを行ったことが最初と言われています。当時はまだキリスト教の弾圧は盛んになっておらず、異文化交流の余地がある中での始まりであったことがうかがえます。

江戸時代になるとキリスト教の厳しい弾圧があり、次にクリスマス文化が花開くのは明治時代です。そのなかでもいち早くクリスマス文化を取り入れたのが俳人の正岡子規と言われており、クリスマスについて歌った俳句がいくつか残されています。さらにそこから少し時代が下り、昭和初期から戦後にかけて12月25日が大正天皇の命日として祭日になり、お休みの日にクリスマスを楽しむという環境ができました。

またクリスマスケーキの誕生と進化もクリスマスの市民権獲得に大きく影響しました。1910（明治43）年に、不二家から日本初のクリスマスケーキが販売されます。家族で食卓を囲みながらクリスマスケーキを分け合うという文化が根付き、今に至る「クリスマスというイベント」のイメージの象徴として存在感を放っているといえるでしょう。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「クリスマス」についてのアンケートを実施しました。

・調査期間：2025年11月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

クリスマスイブにお祝いする人が多い

【調査】

今年のクリスマスはいつお祝いする予定ですか？(対象：1,000人) ※回答数1,113

クリスマスのお祝いをするタイミングについてのアンケートを複数回答可で実施しました。結果、お祝いするひとと人とお祝いの予定がない人でおおよそ半々で、お祝いをする人の中ではクリスマスイブである「24日」が最も多い304人という結果になっています。

自宅でクリスマスを楽しむ人が多数

【調査】

クリスマスはどう過ごす予定ですか？ (対象：1,000人) ※回答数1,150

クリスマスの予定についてのアンケートも複数回答にていただきました。最も多かったのが「自宅でのんびり」で339人、そして「お家でパーティー」が313人と、自宅で過ごす人が多いことが分かる結果となりました。

クリスマスは家族と共に

【調査】

クリスマスは誰と過ごす予定ですか？(対象：1,000人) ※回答数1,277

クリスマスを共に過ごす人についてのアンケートです。こちらも複数回答でいただきました。一番多かったのは「パートナー（配偶者・恋人）」で448人、次に多かったのは「子ども・孫」で299人、3番目が「左記以外の家族」で106人という結果になりました。家族で過ごすという方がかなりの割合を占めることが分かります。

プレゼント選びは「コスパ重視」？

【調査】

クリスマスプレゼントのご予算はいくらぐらいですか？ (対象：1,000人)

クリスマスの楽しみであるプレゼントの予算についてのアンケートです。最も多かった回答は「2000円以下」で56.4％。続いて「2000円～5000円」が18.5％、3番目が「5000円～10000円」で16.8％という結果になりました。費用を抑えつつ、いかに相手が喜んでくれるものをあげられるかがキモとなりそうです。

それぞれにそれぞれのクリスマスの思い出

今回は、「今までのクリスマスで一番思い出深いエピソードはなんですか？」というアンケートをフリー回答で実施いたしました。原文を一部ピックアップしてみます。

「こどものころクリスマスの朝に母の手づくりのブーツに入ったお菓子が楽しみだった」

「自宅用のクリスマスツリーの根元に、毎年娘のプレゼントを置いてます。

25日の朝にプレゼントのことを嬉しそうに教えてくれる娘を見るのが幸せです」

「2年前のクリスマスの日に、全国ニュースになる程の大雪になった。菓子製造をしているため、予約をいただいたクリスマスケーキをすべてのお客様へ、配達に回ったこと」

特別な日を楽しむ子どもとして、子どもが喜ぶための用意をする親として、そして食卓を彩るケーキを配達する立場として。今回のアンケートではこれ以外にも実に様々な立場からのクリスマスの思い出が寄せられました。だれの心にも残る一大イベントとして、クリスマスの存在感を改めて感じることができました。

2025年の「クリスマス商戦」

日本全体がクリスマス一色に染まる12月は、プレゼントや食品などの需要が格段に増加します。つまり、それらの商品を提供する企業にとっても、クリスマスは売り上げを大幅に伸ばす絶好のチャンスとなるわけです。そのチャンスを存分に生かそうと各社がこぞってセールやキャンペーンを展開するのが「クリスマス商戦」です。

毎年この時期になると展開されるクリスマス商戦ですが、今年2025年のクリスマスはどのような傾向があるのでしょうか。

まずは、近年の物価高に加え、今年の12月25日は平日ということで「自宅でクリスマスを楽しむ」という人が多いようです。また、共働きで仕事の合間で準備をこなす必要がある人が増えていることから、オーブン調理ができるものなど、手軽に調理できる食品が注目を集めています。

また「Z世代」「α世代」と呼ばれる若年層の間では、「親しい人と盛り上がる日」という価値観が薄れており、代わりに「休息・整える日」という認識が強まっているとのことです。この傾向は「セルフギフト市場の拡大」という形で消費にも表れており、コスメ・雑貨・ファッションといった分野の需要が拡大しています。

クリスマス商戦の傾向を詳しく見てみると、「クリスマス文化」の在り方がへんかしつつあることがわかります。消費の動きを知ることで、文化の在り方も知ることができるのです。

