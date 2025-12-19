【ココマイスター】レディースブランド”Coco Doullens”より、エナメル財布２種に新色登場

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、メイドインジャパンの高級レザーブランド「COCOMEISTER」のレディースブランド「Coco Doullens（ココデュラン）」から、イタリア産の上質なエナメルレザーを使用した長財布「エマ」とミニ財布「マノン」に新色が２つ加わりました。落ち着いた色調とやさしい存在感を備えた、2つのニュアンスカラーをお楽しみいただけます。

Ema Enamel

エマ エナメル

33,800円（税込）

艶の美しさとスマートなフォルムが魅力。毎日を上品に整えてくれる長財布です。スリムながらカードポケットやフリーポケットが充実しており、整理整頓もしやすい設計です。

https://cocomeister.jp/tokyo/ladies/enamel/35025001

ミネラルグリーンスモークベージュ

Manon Enamel

マノン エナメル

24,500円（税込）

手のひらに寄り添う可愛さ。小さめバッグにもすっきりと収まるサイズ感でありながら、小銭・お札・カードをスマートに持ち運べます。角の丸みまでこだわった、職人仕立てのフォルムが特徴です。

https://cocomeister.jp/tokyo/ladies/enamel/35025002

ミネラルグリーンスモークベージュ

【極上の採用素材】

上品な艶と透明感をまとった、

現代的パテントレザー

Coco Doullens が採用するエナメルレザーは、スペイン原産のヘアシープをイタリアで仕上げた上質素材。軽さと柔らかさに富む羊革をベースに、色ごとに異なる下地を重ね、透明層を通して色がふわりと浮かび上がるように設計されたパテントレザーです。濃色にはブラック、淡色にはクリームの下地を用い、光の角度で見え方が変わる奥行きのある発色を生み出します。厚みは0.7～0.9mmほどで、手に添うようなしなやかさと、美しさを損なわない軽さが特徴です。

【カラーバリエーション（全9色）】

ノーブルブルー：知的で落ち着いた、水面のような揺らぎを感じるブルー。

チェリーレッド：手元を一気に明るく彩る、華やかな赤。

ロゼガーネット：深みのあるピンクで、大人の可愛さを演出。

ローズピンク：甘すぎず上品な、気分を高めるピンク。

シャンパンベージュ：どんなシーンにも馴染む、定番の上品カラー。

シャンパングレージュ：肌を美しく見せる、洗練されたグレージュ。

ミントグリーン：光の角度で深みが変わる、心安らぐグリーン。

ミネラルグリーン：深いグリーンに、わずかに青とグレーを溶け込ませたミネラルグリーン。

スモークベージュ：ほんのりとグレーを含んだ、落ち着きのあるスモークベージュ。

コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」

最高級メイドインジャパン「ココマイスター」

強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国5店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。

・公式サイト https://cocomeister.jp/

・財布小物 https://cocomeister.jp/tokyo/product/wallet/

・かばん鞄 https://cocomeister.jp/tokyo/product/bag/

ココマイスター ストア（直営店）

・銀座店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/ginza

・自由が丘店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/jiyugaoka

・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/nagoya

・心斎橋店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/osaka

・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/kobe