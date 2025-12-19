さくらフォレスト株式会社、子どもたちに「働く楽しさ」を届ける職場体験を12月24日に実施予定

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社（本社: 福岡市中央区、代表取締役: 高島励央、以下：「当社」）が運営する通販ブランド「さくらの森」は、2025年12月24日に子どもたちを対象とした職場体験プログラムを実施いたします。

こども職場体験開催

本取り組みは、放課後等デイサービス「運動療育センターすきっぷ」香椎浜教室・美和台教室の児童発達支援管理責任者である中神先生、池田先生と連携し子どもたちに「働くことの楽しさ」や「社会とつながる実感」を届けるプロジェクトです。（今回は昨夏に続く2回目の開催となります。）

当日は、さくらの森本社オフィスを舞台に、商品のデザイン体験と梱包・出荷体験を中心としたプログラムを予定しています。日常の「買い物」の裏側にある仕事や人との関わりを、体感してもらう一日をお届けします。

開催概要

日時：2025年12月24日（水）11:00～16:00予定

場所：さくらの森 本社オフィス

対象：放課後等デイサービス「運動療育センターすきっぷ」利用の小学校4～中学校2年生

目的：日常の「買い物」の裏側にある仕事や人の関わりを知ってもらう、子ども自身が主体的に挑戦し「できた」を積み重ねる成功体験を経験してもらう、将来の選択肢を広げ「働くこと＝誰かに想いを届けること」という視点を育む

開催の背景

さくらの森は、健康食品や美容商品、食品などをお届けしている通販ブランドです。

当社が向き合ってきたのは、からだの悩みや日常の困りごとですが、大切にしているのは「悩みの解決」や「健康な日々のご提供」だけではありません。

さくらの森ブランドメッセージ

ブランド理念である「ともに豊かに」。この「豊かさ」を、地域や社会、子どもたちの未来にも循環させていくことは、企業としての重要な責務だと考えています。

いま、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。

「将来を楽しみに思える子」が多い一方で、未来に不安を抱く声も少しずつ増えている現状です。

引用：こども家庭庁の10～14歳調査より

こども家庭庁の10～14歳調査では、約6人に1人（17.4％）が「自分の将来に明るい希望がない」と回答。しかもその割合は、10～11歳では1割程度なのに対し、12～14歳になると2割前後へ上がるという結果でした。※1

そして、年齢が上がり「働く現実」が近づくにつれて、自分の将来だけでなく、社会の未来そのものを前向きに描きにくくなる傾向も見られます。

18歳意識調査グラフ

日本財団の18歳意識調査では、「日本の将来が良くなると思う」と答えた若者はわずか15.3％にとどまり、世界の中で最も低い水準でした。※2

そして、こうした未来への不安は、発達特性のある子どもたちにとって、さらに切実になりやすい側面があります。

文部科学省の調査では、通常学級に在籍する小中学生のうち 推定8.8％ が学習面・行動面で特別な教育的支援が必要と判断されています。※3

「みんなと同じやり方が合わない」「自分の得意・不得意がうまく伝わらない」--。

そうしたすれ違いを経験しやすい子どもたちにとって、社会の中で役割を持てたり、誰かに頼られたりする体験は、自分の可能性を具体的に感じられる大切な機会になります。

だからこそ私たちは、子どもたちに「働くことのリアル」と「楽しさや意味」を体験としてお届けしたいと考えました。

通信販売という仕事の裏側には、企画、デザイン、検品、梱包、発送、問い合わせ対応など、たくさんの工程と人の手があります。

梱包風景

一つの商品が届くまでに、誰かの工夫や想いが折り重なっている。買ったものが自分のもとに届く、その「当たり前の裏側」を知ることは、子どもたちにとって「世の中にはいろんな仕事がある」という発見になり、将来の選択肢を広げ、社会とのつながりを実感する学びにつながります。

企画を担当するコンシェルジュ（コールセンター部）の田代は、次のように語ります。

さくらの森コンシェルジュ田代

「働くって、食べるためとかお金を稼ぐためだけじゃないと思うんです。商品が届くまでの工程を体験してもらうことで、今まさに自分がやっているこのお仕事が、その先の誰かの暮らしや、誰かの喜びを支えているんだ――そんな実感が子どもたちの中に残ったら嬉しいです」

さくらの森は、この職場体験を通じて、子どもたちの心に小さな「希望の芽」を残し、地域とともに豊かさを育てていく場を、これからもつくっていきます。

※1 こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査（令和4年度）」

※2 日本財団「18歳意識調査 第62回（6カ国調査）」

※3 文科省調査（令和4年）

SNSから始まった、活動のきっかけ

本企画第1弾の発端は、放課後等デイサービス「運動療育センターすきっぷ」香椎浜教室の中神先生がSNSで発信した「夏休み、子どもたちに何かしてあげたい」という一言でした。

運動療育センターすきっぷの中神先生

その声に反応したコンシェルジュ（コールセンター部）の田代が先生へ連絡し、やり取りを経て、対面での打ち合わせが実現。「職場体験にきませんか？」という突然の提案に驚きながらも、先生方は田代の自然体な姿勢に安心を感じ、開催を決断されました。

当時を振り返る中神先生

「田代さんから連絡が来たときは嬉しさもありましたが、驚きの方が大きかったです。調べたらいろんな事業をされている会社さんで、『協力してもらっていいのかな？』と少し迷いもありました。でも打ち合わせで親身に話を聞いてくださって、安心しました」

当時を振り返る田代

「先生の第一印象は、「すごく優しい方だな」というものでした。

SNSのやりとりでも柔らかい雰囲気が伝わってきていたんですが、実際にお会いしたときに、子どもたちへの深い愛情と、内側の芯の強さを強く感じたんです。

私自身、子どもが3人いて、長男が今ちょうど小学校2年生。先生の投稿を見つけた頃、実は「この子に合う環境ってどんなところだろう？」と、放課後等デイサービスのような取り組みのことを知りたいと思い、調べ始めていた時期でした。

だからこそ、こんなに温かい先生方が子どもたちと向き合っている場所があるんだ、と知れたことが、個人的にも大きな安心につながって。『ぜひ一緒に企画をつくりたい』と、自然に思えたんです。」

こうして、企業と福祉が協働する職場体験が実現しました。

前回の職場体験で生まれた変化

昨夏に実施した第1回職場体験（コールセンター体験）では、子どもたちに目に見える変化が生まれました。

第1回職場体験（コールセンター体験）の様子

人前で話すことに挑戦したこと。

初めて電話をかけて話す体験をやり遂げたこと。

これらを通じて、彼らの中で自信が確かに育っていきました。中神先生は、印象深かったエピソードとしてこう語ります。

「電話体験が、すごく自信につながった子がいました。

体験が終わったあと、ふとしたタイミングで『先生のお弁当も、電話で注文してあげよっか？』って言ってくれて。その一言に、『自分からやってみよう』という気持ちが芽生えたのが伝わってきたんです。

職場体験の動画を教室の先生たちと一緒に見返しているときも、他の先生から『Yくん、こんなことできるんだ！すごい！』って声が上がって。褒められるたびに、Yくんの表情が少しずつ得意げになって、自信たっぷりの笑顔が増えていきました。

今年6年生のAちゃんも、さくらの森さんの朝礼で人前で話したとき、緊張のあまり泣いてしまったのですが、その経験が彼女にとってはとても大きかったようです。

これまで子どもたちは、ずっと『守られ・配慮される』環境の中で育ってきました。

そんな中で、さくらの森さんでの職場体験は、ある意味そっと背中を押されて『社会の中に放り出される』体験だったと思います。人前で話すという、これまで避けてこられた場面に、真正面から向き合う機会になりました。

本人も『来年は中学生になるから変わりたい。自分の課題が見えたし、社会に出たらもっと乗り越えないといけないことがあると思うから、頑張りたい。』という言葉を聞かせてくれました。

『できた』『もっとやりたい』っていう感情や経験が、ちゃんと本人たちの中に残ったと思います。」

体験後、子どもたちの口からは「さくらの森みたいなところで働きたい」という言葉も生まれたそうです。

子どもたちの「今」と、職場体験の意味

放課後等デイサービスに通う子どもたちに人気の職業はYouTuber。

その背景には、「楽しそうに働く大人の姿」が身近に見えることがあります。

一方で、日常の中で目にする大人の姿は、どうしても「疲れている」ように映ることも多い。

子どもたちはそこから「仕事って大変そう」という印象を受け取ってしまうことがあるようです。

現場で子どもたちと向き合う先生方は、こうした子どもたちの仕事観の変化を肌で感じています。

子どもたちの未来を語る中神先生

「子どもたちから『オトナって楽しくなさそう』という言葉が出ることが、よくあります。

『仕事は我慢するもの』『ちゃんとしていないといけないもの』『おしゃべりしちゃいけないもの』--そんな意識が強い子も多いんです。

だからこそ、『こうじゃなきゃいけない』という固定概念に縛られずに、未来の見え方や選択肢を広げるきっかけをつくってあげたいと思っています。」

また、子どもたちが未来を前向きに描いていくためには、社会全体の理解が広がることも欠かせないと池田先生はいいます。

運動療育センターすきっぷの池田先生

「この活動で発達特性への理解が、もっと社会に広がっていけばいいなと思っています。

生きづらさを感じている子もいますが、本人は「自分のペース」で過ごしているだけなんです。

だからこそ、周りの大人や社会がどう受け止め、どう支えていけるかで、子どもたちの生きやすさは変わっていく。そういう理解が広がれば、子どもたちが未来を思い描くときの不安も、きっと減っていくと思うんです。」

職場体験は、「将来の正解」を教える場ではありません。

むしろ、まだ形のない未来に向けて、「やってみたらできた」「知らなかった世界があった」そんな実感を積み重ねていく場です。

人前で話すこと。初めての道具に触れること。誰かに頼られること。その一つひとつが、子どもたちの中で「自分を知るきっかけ」や「自信の芽」になっていきます。

今回の体験が、子どもたちにとって「自分には何ができるのか」「どんな大人になりたいのか」を考える、小さな種になることを私たちは願っています。

当日のプログラム（予定）

1．オリエンテーション（会社紹介・今日の体験説明）

2．商品デザイン擬似体験（想いを形にする仕事を体感）

3．梱包・出荷擬似体験（商品が届くまでの工程を実感）

4．ふりかえり（できたこと・気づきを言葉にする）

子どもたちが主体的に関われるよう、社員は「教え込む」のではなく、自然体で伴走します。前回、子どもたちが「対等に接してくれる大人の存在」を大きな自信につなげたことを受け、今回も同じスタンスを大切にします。

今回の体験は、単に作業をなぞるのではなく、「ひとつの商品が手元に届くまで、どんなことが行われているのか」「誰のための仕事なのか」を感じられるよう設計しています。

デザイン体験では、商品パッケージや同梱物に込められた想いと、それがどうやってデザインになっていくのかを知ってもらう予定です。梱包体験では丁寧さが相手の安心につながることや想いをこめて届けることを実感してもらいます。

また、体験の合間には、社員との交流時間も設ける予定です。

好きなこと、得意なこと、子どもの頃の夢、仕事のやりがい。等身大の会話を通して、「いろんな道がある」ことを自然に知ってもらいたいと考えています。

開催後レポート公開と今後の展望

当日の様子や子どもたちの変化は、開催後にレポートとして発信予定です。

また本取り組みは、今後も継続開催を視野に入れています。

一度限りのイベントではなく、地域とともに未来を育てる「線の活動」として続けていくことが、理念「ともに豊かに」の実践であると考えています。

「子どもたちは無限の可能性を持っています。いろんな人がいて、得意不得意がある。その前提の上で、選択肢はいくらでもあると知ってほしい」と望む先生方とともに、さくらの森はこれからも、子どもたちの未来に「笑顔・夢・希望」を循環させる活動を継続してまいります。

会社概要

会社名： さくらフォレスト株式会社

所在地： 福岡市中央区警固2丁目12-23 ココシスビル

代表者： 代表取締役 高島励央

設立： 2014年4月1日

事業内容： 健康食品・美容商品の企画開発および通信販売事業

公式サイト： https://sakuraforest.co.jp/

オンラインショップ： https://sakura-forest.com/