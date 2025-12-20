「ヤングアニマルWeb」人気作品キャンペーン！！『数学ゴールデン』最新8巻発売を記念して7巻まで全話無料！！

株式会社白泉社(C)藏丸竜彦／白泉社

最新8巻発売記念！！

『数学ゴールデン』（藏丸竜彦）が48時間限定で7巻まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



12/21(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『数学ゴールデン』（藏丸竜彦）あらすじ】

青春の全てを数学に捧げる小野田春一は、目標達成のため、周囲を遠ざけてきた。彼の目標、それは「数学オリンピック」の日本代表――。高校に入学した小野田はある日、同じく数学を愛する女の子・七瀬から声を掛けられる。「数学、好きなの？」数学がつなぐ出会いをきっかけに、孤独な日常が少しづつ輝き始め――!?他人から無謀と言われる目標に、真摯に向き合い、探求し、開拓し、自らの世界を広げる――数学が大好きな少年少女たち！努力する天才たちの祭典に挑む、これが純粋で熱い数学オリンピックの世界!!

【ヤングアニマルWeb】『数学ゴールデン』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/8254115b1df46/

【コミックス情報】1～７巻好評発売中！！12/25最新８巻発売！！

『数学ゴールデン 1』（藏丸竜彦／漫画 白泉社）書影数学ゴールデン 1

■著者名： 藏丸竜彦

■ISBNコード：9784592164913

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2020.6.26

『数学ゴールデン ８』（藏丸竜彦／漫画 白泉社）書影数学ゴールデン ８

■著者名： 藏丸竜彦

■ISBNコード：9784592164982

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.12.25

数学オリンピック予選開始!!全国5000人の挑戦者から、世界の舞台にたどり着けるのはわずか6人。整数・代数・幾何・組み合わせ、４つの分野から出される12題に対し制限時間は3時間…!!

海外遠征を経て、成長した小野田は超えられるか、ボーダーライン――!?それぞれの思いを胸に、夢への最初の関門に挑む!!緊張！高揚！平常心！敵は周りの連中ではなく己自身!?

激アツ数学アクションドラマ、限界突破の第8巻!!