新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』事前登録開始！さらに、2026年2月18日(水)世界同時リリース決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）とワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹）は、両社による共同開発の新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』の事前登録を、本日2025年12月20日(土)より開始いたしました。さらに、2026年2月18日(水)に世界同時リリースを行うことを決定いたしましたことをお知らせします。

12月20日(土)より事前登録開始！

事前登録は、以下のいずれかの方法で参加を受け付けています。

- 『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』Appstore/Googleplayでの事前登録App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6753738566Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hxh.survivor- 『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』公式X（@Survivor_HxH）をフォロー- 『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』公式Instagram（survivor_hxh）をフォロー- 『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』公式HP（https://hunterhunter-ns.bushimo.jp/pre-register）からメールアドレスにて登録

＜事前登録特典＞

「ジャンプフェスタ2026」ネンサバブース内にてキャンペーン開催！

12月20日(土)・21日(日)開催の「ジャンプフェスタ2026」のネンサバブース内にて、事前登録開始にあたって特別なノベルティがもらえるキャンペーンを開催いたします！

- 『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』公式X（@Survivor_HxH(https://x.com/Survivor_HxH)）・公式インスタグラム（survivor_hxh(https://www.instagram.com/survivor_hxh/)）をフォローでランダムステッカー（全12種）をそれぞれ1枚ずつプレゼント！さらに、ハッシュタグ「#ジャンプフェスタ」「#ネンサバ」をつけてXまたはインスタグラムにブースの写真を投稿していただいた方には追加でもう1枚ステッカーをプレゼントいたします。- 『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』の事前登録完了でランダムブロマイド（全5種）を1枚プレゼント！受付スタッフにApp storeまたはGoogle playでの事前登録完了画面を提示していただいた方にはランダムブロマイド（全5種）を1枚プレゼント！ランダムステッカー（全12種）ランダムブロマイド（全5種）

この機会にぜひご参加ください。

他にも、条件を満たすともらえるノベルティを多数用意しておりますので「ジャンプフェスタ2026」にお越しの方はぜひブースにお立ち寄りください。

※ノベルティは数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※画像はイメージです。

TVアニメ『HUNTER×HUNTER』とは

1998 年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。

父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンタ ー試験に参加した主人公ゴン

が、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」 の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。

同作を原作としたTV アニメ『HUNTER×HUNTER』は 2011 年 10 月から 2014 年 9 月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、

新たな「ハンターワールド」を描いた作品とし て、今も尚、多くのファンから支持される

作品です。コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400 万部を突破。

ゲーム情報

タイトル：HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR

ジャンル：サバイバーアクション

配信日： 2026年2月18日（水）世界同時配信予定

価格：基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

対応機種：iOS/Android

公式サイト：https://hunterhunter-ns.bushimo.jp/

ゲーム公式X：（@Survivor_HxH）

