【RCC/中国放送】「かが屋の鶴の間 祝300回記念 金沢でウマ～いおもてなし旅」放送決定！
出演：かが屋（加賀翔、賀屋壮也）、高橋ひかる、OCHA NORMA（広本瑠璃、中山夏月姫）ダンディ坂野（VTR）※ナレーション：川島明(麒麟)
株式会社中国放送は、RCCラジオで制作・放送（NBCラジオ、HBCラジオ、SBSラジオ、RSKラジオ、CRTラジオ、KRYラジオ、RKBラジオにネット）しているラジオ番組「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)の300回放送を記念した、テレビ特別番組を放送します。今回番組の舞台となるのは石川県金沢市。かが屋の二人が広島を飛び出し、豪華ゲストとともに金沢のグルメや文化を堪能しながら、「おもてなしの心」を学ぶ旅番組です。
300回記念の新春特番にふさわしい、豪華絢爛な金沢グルメが続々登場！
賀屋扮する番組名物キャラクター「男女将(おとこおかみ)」がおもてなし！？
放送日時
2026年1月2日（金）あさ8時00分～9時00分
出演
かが屋
（加賀翔、賀屋壮也）
高橋ひかる
広本瑠璃
OCHA NORMA
中山夏月姫
OCHA NORMA
ナレーション
川島明
(麒麟)
番組内容
ラジオ番組「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)放送300回を記念して、
かが屋の二人が広島を飛び出し、歴史と伝統の息づく「加賀百万石の城下町」金沢市を訪問。
二日間の旅で、おもてなしの心を学びます。
訪れたのは、石川県名産の「加能蟹」の懐石料理が味わえる「大名茶屋」や、
金沢の台所とも言われる「近江町市場」、
350年の歴史を誇る金沢最古の料亭「つば甚」などのグルメスポット。
また、伝統的な茶屋建築が軒を連ねる「ひがし茶屋街」や、
国内外からも評価の高い「21世紀美術館」も訪問し、
金沢の風情溢れる情景を堪能します。
配信スケジュール
IRAW) 2026年1月2日（金）9時00分～2026年01月20日(火)12時00分 ※RCC公式アプリ
TVer ) 2026年1月6日（火）12時00分～2026年01月20日(火)12時00分
番組HPはこちら(https://tv.rcc.jp/2026/kagaya_sp/)
ラジオ・Youtube
1月2日（金）放送のラジオ「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)は、
同じく金沢で収録した、本テレビ特番と連動した内容を放送。
また、「かが屋の鶴の間」公式YouTube チャンネル(https://www.youtube.com/@rcc1763)でも、
金沢で収録した内容を1月2日（金）24時00分～配信。
RCCラジオ「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)（毎週金曜23:30~24:00放送）
「かが屋」は、岡山出身の加賀、広島出身の賀屋からなるコンビ。
単独ライブのチケットは即完の、若手注目株です。
番組ではトークをしたり、メールを読んだり、腕相撲をしたり、失恋したりしています。
ネット局はNBCラジオ(長崎・佐賀)、HBCラジオ(北海道)、SBSラジオ(静岡)、RSKラジオ(岡山)、CRTラジオ(栃木)、KRYラジオ(山口)、RKBラジオ(福岡)
放送300回記念！かが屋の鶴の間26年カレンダー(https://shop.rcc.jp/products/detail/1454) 好評販売中！
「かが屋の鶴の間」300回放送を記念した2026年メモリアルカレンダー。
番組を愛するリスナーの皆様に向けた、かが屋の二人が歩んだ「軌跡」を写真でたどるカレンダーです。