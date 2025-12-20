【RCC/中国放送】「かが屋の鶴の間　祝300回記念　金沢でウマ～いおもてなし旅」放送決定！

株式会社 中国放送出演：かが屋（加賀翔、賀屋壮也）、高橋ひかる、OCHA NORMA（広本瑠璃、中山夏月姫）ダンディ坂野（VTR）※ナレーション：川島明(麒麟)

株式会社中国放送は、RCCラジオで制作・放送（NBCラジオ、HBCラジオ、SBSラジオ、RSKラジオ、CRTラジオ、KRYラジオ、RKBラジオにネット）しているラジオ番組「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)の300回放送を記念した、テレビ特別番組を放送します。今回番組の舞台となるのは石川県金沢市。かが屋の二人が広島を飛び出し、豪華ゲストとともに金沢のグルメや文化を堪能しながら、「おもてなしの心」を学ぶ旅番組です。

放送日時

300回記念の新春特番にふさわしい、豪華絢爛な金沢グルメが続々登場！賀屋扮する番組名物キャラクター「男女将(おとこおかみ)」がおもてなし！？

2026年1月2日（金）あさ8時00分～9時00分

出演

かが屋

（加賀翔、賀屋壮也）

高橋ひかる

広本瑠璃

OCHA NORMA

中山夏月姫

OCHA NORMA

ナレーション

川島明

(麒麟)

番組内容

ラジオ番組「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)放送300回を記念して、

かが屋の二人が広島を飛び出し、歴史と伝統の息づく「加賀百万石の城下町」金沢市を訪問。

二日間の旅で、おもてなしの心を学びます。

訪れたのは、石川県名産の「加能蟹」の懐石料理が味わえる「大名茶屋」や、

金沢の台所とも言われる「近江町市場」、

350年の歴史を誇る金沢最古の料亭「つば甚」などのグルメスポット。

また、伝統的な茶屋建築が軒を連ねる「ひがし茶屋街」や、

国内外からも評価の高い「21世紀美術館」も訪問し、

金沢の風情溢れる情景を堪能します。

配信スケジュール

IRAW) 2026年1月2日（金）9時00分～2026年01月20日(火)12時00分 ※RCC公式アプリ

TVer ) 2026年1月6日（火）12時00分～2026年01月20日(火)12時00分

番組HPはこちら(https://tv.rcc.jp/2026/kagaya_sp/)

ラジオ・Youtube

1月2日（金）放送のラジオ「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)は、

同じく金沢で収録した、本テレビ特番と連動した内容を放送。

また、「かが屋の鶴の間」公式YouTube チャンネル(https://www.youtube.com/@rcc1763)でも、

金沢で収録した内容を1月2日（金）24時00分～配信。

RCCラジオ「かが屋の鶴の間」(https://radio.rcc.jp/kagaya_tsurunoma/)（毎週金曜23:30~24:00放送）

「かが屋」は、岡山出身の加賀、広島出身の賀屋からなるコンビ。

単独ライブのチケットは即完の、若手注目株です。

番組ではトークをしたり、メールを読んだり、腕相撲をしたり、失恋したりしています。

ネット局はNBCラジオ(長崎・佐賀)、HBCラジオ(北海道)、SBSラジオ(静岡)、RSKラジオ(岡山)、CRTラジオ(栃木)、KRYラジオ(山口)、RKBラジオ(福岡)

放送300回記念！かが屋の鶴の間26年カレンダー(https://shop.rcc.jp/products/detail/1454) 好評販売中！

「かが屋の鶴の間」300回放送を記念した2026年メモリアルカレンダー。

番組を愛するリスナーの皆様に向けた、かが屋の二人が歩んだ「軌跡」を写真でたどるカレンダーです。