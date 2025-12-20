【マル適マークＣＭＳ新規認証発行のお知らせ】特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）が新たにマル適マークＣＭＳを結婚相談所に発行しました！
今回の審査委員会にて、新たに以下の結婚相談所に認証発行しています。
１． ハッピーブライダル（香川県）
https://happy-bridal.jp/
２．ミチ婚（大阪府）
https://michikon.jp/
３．クレール結婚相談所（大阪府）
https://konkatsu-clair.jp/
４．natural marriage（東京都）
https://natumari.jp/
５．トネクト婚活研究所（愛知県）
https://tonect-konkatsu.jp/
６．Ｍ Ｐｌｕｓ 結婚相談所（沖縄県）
https://marry-plus.com/
７．ライフプランサポーターズ（兵庫県）
https://lpsapo.com/
８．NPO法人 メリリル（千葉県）
https://merrilil.net/
※ 審査委員会 提出順
消費者の皆さまには
結婚相談所は開業規制がありません。
しかし開業した後には、
・特定商取引法 ・消費者契約法 ・景品表示法 ・個人情報保護法
といった、様々な法律を守らなければなりません。
しかし、開業規制がないゆえにこれらの法律を、どの結婚相談所がキチンと守って運営しているか分かりません。
結婚相談所をご利用の際は、厳しい審査を経て、法令順守、確かな本人確認を行っているマル適マークＣＭＳを取得している結婚相談所のご利用を是非ご検討ください！
マル適マークＣＭＳ 取得 結婚結婚相談所一覧
https://www.counselors.jp/cms/list/
結婚相談所の事業者の皆さまには
マル適マークＣＭＳは結婚相談所が守るべき法律（特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法等）の他、更に結婚相談所ならではの注意点について審査をさせていただき、改善の後に発行となります。
「なぜ、そのような対応をする必要があるのか？」「具体的にどうすればいいのか」
等々、法律を守る理由から、具体的な対応について、更には実際に起きたトラブル事例とその対策についても幅広くお話しさせていただき、結婚相談所自身がトラブルを予防する運営となるようサポートの意味もあります。
審査についてご不安な点、またご不明な点などありましたら、
電 話 ： 070-5468-0918
メール ： info@counselors.jp
までお気軽にご連絡下さい。
更にマル適マークＣＭＳの審査の内容を解説する、オンライン説明会も実施しております！
説明会はマル適マークを取得していない方も自由に参加できる、毎月テーマが変わるオープン勉強会とセットになっていますので、興味のある方は是非ご参加ください！
※ 以下のミーティングＩＤ、またはＵＲＬから直接ご参加いただけます！
ミーティングID：863 1018 5947
URL：https://us06web.zoom.us/j/86310185947(https://us06web.zoom.us/j/86310185947)
【 特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）について 】
特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（以下 ＪＬＣＡ）は、２００７年１月に設立しました。設立時、国民生活センターに寄せられる結婚相手紹介サービス業いわゆる結婚相談所への相談件数は約3,000件を数え、業界への信頼性低下が非常に懸念される状況でした。そのような中、ＪＬＣＡは第３者認証機関として「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」を基準とした「マル適マーク」の認証発行を２００８年１２月より開始。当初１７６事業所だった認証件数は２０２５年３月現在 約６１０事業所を数えます。ＪＬＣＡは「マル適マーク」発行の認証事業と、結婚相談所への研修講座事業を通じ、更なる結婚相手紹介サービス業の信頼性向上に貢献するとともに、結婚を求める消費者の安心・安全な婚活に寄与することを社会的使命とすべく活動しています。
特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 概要
Ｈ Ｐ：https://www.counselors.jp
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿１-３６-２ 新宿第七葉山ビル３階
設 立：２００７年１月
理事長：青山 理恵子