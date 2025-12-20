雪と発酵が紡ぐ、白いクリスマス 津南醸造「冬蔵クリスマスフェア 2025」を開催します

津南醸造株式会社

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役社長：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、2025年12月20日（土）から12月26日（金）までの7日間、酒蔵にて「津南醸造 冬蔵クリスマスフェア 2025」を開催いたします。

雪が静かに降り積もり、津南の酒蔵が一年で最も幻想的な表情を見せるこの季節。国内外からツアーで訪れるお客様をお迎えするタイミングにあわせ、津南醸造ならではの“発酵の温もり”を感じていただける、クリスマス限定の特別フェアを企画しました。

本フェアでは、JOGURT（酒粕由来の乳酸発酵素材）を使用した特製甘酒の提供を軸に、この期間だけの限定試飲や、蔵元限定商品の販売を実施。雪国・津南の自然と、日本酒づくりに息づく発酵文化が織りなす、心ほどける冬の酒蔵体験をご提供します。

フェアの主な内容 （※一部数量限定)

１. JOGURT甘酒の特別提供

乳酸発酵のやさしい酸味と、米の自然な甘みが調和した、身体にやさしい冬の一杯。

雪景色を眺めながら味わう、クリスマスシーズン限定の甘酒です。

２. 期間限定・特別試飲

通常は提供していない銘柄や、この時期ならではの味わいを中心に、フェア期間限定の試飲をご用意します。

３. 蔵元限定商品の販売

津南醸造の酒蔵でしか手に入らない限定商品を数量限定で販売。

ご自身へのご褒美や、クリスマス・年末年始の贈り物にも最適です。

開催概要

フェア名称：津南醸造 冬蔵クリスマスフェア 2025

開催期間：2025年12月20日（土）～12月26日（金）

会場：津南醸造 酒蔵（新潟県中魚沼郡津南町）

内容： JOGURT甘酒の提供

期間限定・特別試飲

蔵元限定商品の販売

対象：蔵見学・ツアー来場者、一般来場者

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りを行っています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」で、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/