笹川真生、26年春に初の東名阪ツアー開催決定　単独巡業「ひかりのそこ 第６層」

笹川真生が、2026年5月に初めての東名阪ツアーを開催することが決定いたしました。

■26年5月、初の東名阪ツアー「ひかりのそこ 第６層」開催

笹川真生が2026年5月にキャリア初となる東名阪ワンマンツアーを開催することが決定いたしました。

情報解禁とともに、ファンクラブ「ひかりセンター」での最速先行がスタートいたします。

また、今回のライブのキービジュアルも、これまでの笹川真生主催企画同様に、笹川本人がデザインいたしました。

【笹川真生 単独巡業「ひかりのそこ 第６層」】

2026年5月15日(金) 愛知・名古屋ell.FITSALL

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年5月16日(土) 大阪・梅田Shangri-La

OPEN 17:00 / START 18:00



2026年5月23日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 17:00 / START 18:00

〈チケット料金〉

\5,500（ドリンク代別途）

〈チケット情報〉

１.FC先行：2025年12月19日(金) 22:00 ～ 2026年1月6日(火) 23:59

笹川真生 FC「ひかりセンター」先行

https://fanicon.net/fancommunities/6085

２.オフィシャル先行：2026年1月9日(金) 18:00 ～ 1月18日(日) 23:59

https://eplus.jp/sasagawamao/

主催・企画・制作：THINKR

〈チケットに関するお問い合わせ〉

［問］イープラス

https://eplus.jp/qa/

〈公演に関するお問い合わせ〉

［問］サンデーフォークプロモーション

https://www.sundayfolk.com/contact/

［問］GREENS

https://www.greens-corp.co.jp

06-6882-1224（平日12:00-18:00）

2026年5月23日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

［問］HOT STUFF PROMOTION

https://www.red-hot.ne.jp/

050-5211-6077（平日12:00～18:00）

■笹川真生 リリース情報

▼NOW ON SALE（2025年4月16日(水) 発売）

笹川真生 3rd Album「STRANGE POP」

\3,000＋税 / SSGW-0005

1. コンタクティ

2. ですから、灼けました

3. Dokujoutai

4. 逆光

5. 美しい術

6. 最低

7. ないてわめいてきらめいて feat. 花譜

8. ささやき－いのり－えいしょう－ねんじろ！

9. ダイブ・ダイブ

10. 溢れちゃった

11. 光にしないで

12. はじめての世界征服

13. 不細工

14. このほしにうまれて



Guest Artist

M1. Djent Guitar: 君島大空

M7. Vocal: 花譜

M8. Bass: 田中雄大 (ユアネス)

M11. Chorus: 花譜, 理芽

All Mixed by 池田洋 (hmc studio)

Mastered by 吉良武男 (TEMAS)

Jacket Artwork: さめほし

Streaming / Download

https://mao-sasagawa.lnk.to/STRANGE-POP

販売ショップ一覧

https://www.maosasagawa.jp/products/ssgw000-0005

アルバムコメント一覧

https://www.maosasagawa.jp/blogs/blog/20250516starangepopcomment

■笹川真生 プロフィール

シンガーソングライター。

中学生の頃、ニンテンドーDSの『大合奏！バンドブラザーズ』で遊び感覚で音楽制作を始め、その後DTMで本格的な作曲活動へ。

自身の活動に加え、数多くのアーティストへの楽曲提供や編曲に携わり、作家としても幅広く活躍している。

ドリームポップ、サイケデリック、シューゲイザー、オルタナティヴなど多様なジャンルに触発されながら、笹川の生み出す楽曲は繊細さと凶暴さを併せ持つ独自のサウンドスケープを生み出す。そこには、初めて触れるような異次元の響きがあり、繊細で美しく、危うさを秘めた歌詞の世界が聴く者の心を捉えて離さない。

その音楽は、まるで救済のように聴き手に浸透し、ファン増殖中。

危うさと包容力が共存する、誰のものでもない音楽。

HP https://www.maosasagawa.jp/

Twitter https://twitter.com/huyuyasumi_

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCd0oSpX1KiQ0pBl8g4XcwOQ

Instagram https://www.instagram.com/yukigunidog/