ERPC、プラットフォーム基盤を刷新しスケール性と運用性を強化 ― 全リージョンでフリートライアルを再開

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、プラットフォームの利用拡大に対応するため、ユーザーシステムを含む基盤全体を新しいシステムへ移行し、スケール性および運用性を強化したことをお知らせいたします。

今回の刷新により、プラットフォーム全体がより扱いやすく整理され、今後のリージョン追加や利用増加においても安定した運用を行える構成となっています。

プラットフォーム基盤の刷新について

ERPC では、プラットフォーム基盤の刷新により、接続管理を含む各種管理構造を整理しました。この改善により、接続状態や構成の把握がしやすくなり、運用時の取り扱いが向上しています。

あわせて、API 構造をスケール前提で再整理したことで、今後は UI アプリケーション上からの管理も可能となります。これらの管理機能については、来年のリリースを予定しています。

ERPC は今後も、扱いやすさと安定性を両立した高速かつ高品質なサービスの改善を継続していきます。

フリートライアルの再開について

今回のプラットフォーム刷新にあわせて、フリートライアルのリセットを実施しました。

過去にフリートライアルをご利用いただいたご利用者の皆様においても、現在の ERPC は構成・性能ともに更新されています。

研究開発の継続的な反映とグローバルリージョンの追加により、プラットフォーム全体の性能特性は大きく向上しています。

RPC / WebSocket / gRPC / Shreds の共有エンドポイントについて、全リージョンで 1 日フリートライアルが可能です。現在の ERPC を実際の環境でお試しいただけます。

共有プラン Bundle の構成

共有プラン Bundle は、成長段階に応じて RPC、gRPC、Shreds を組み合わせて利用できる構成となっています。RPC トークンはリージョン間で合算され、各リージョンで全接続タイプを利用できます。

Shreds は gRPC よりも早い段階でブロックデータを取得できるため、検知用途に適しており、gRPC は補正後の情報に基づく確定判断に適しています。Bundle プランは、こうした役割分担を前提とした実運用向けの構成です。

Bundle プランとマルチリージョン割引について

ERPC では、実運用およびスケールを前提とした利用に向けて、Bundle プランを提供しています。Bundle プランでは、RPC / WebSocket / gRPC / Shreds をまとめて利用でき、単体での契約と比較してコスト効率の高い構成を取ることができます。

Solana の特性上、単一リージョンに依存した構成では、カバレッジや安定性に限界があります。複数リージョンに拠点を持つことは、検知速度、トランザクション成功率、混雑耐性を高めるうえで重要です。ERPC では、こうした構成を現実的に選択できるよう、Bundle マルチリージョン割引を提供しています。

ERPC VPS の特性と利用状況について

ERPC の VPS は、Solana ネットワーク近傍に配置されており、多くの Solana エンドポイントに対して 0.1ms～0.2ms 以下の ping を実現しています。これは、ネットワーク経路および構成を含めて設計している結果です。

ネットワーク距離の短さに加え、CPU、DDR5 メモリ、NVMe ストレージといったサーバーリソースの品質にも重点を置いています。これにより、平均レイテンシだけでなく、p99 を含む遅延の揺らぎを抑えた運用が可能となっています。

クラウド環境との性能比較

同一リージョン・同一 OS 条件での実測比較において、ERPC VPS は Google Cloud の高性能構成と比較し、CPU スループット、メモリ帯域、ディスク I/O、p99 レイテンシの各指標で差が確認されています。

これらの差は、CPU クロック運用方針、オーバーコミットを行わない前提、ネットワークおよびストレージ構成といった設計要因が、そのまま数値として現れたものです。ネットワーク料金を含めたトータルコストの面でも、高い効率を実現しています。

価格とリソース環境について

現在、AI 需要の拡大により、DDR5 メモリをはじめとするサーバー向け部材の在庫不足と価格上昇が進行しています。これらの高品質リソースは、常時安定して確保できる状況ではありません。

ERPC では、プラットフォーム品質に直結するエッジデータセンターの拡大を優先しており、現時点では VPS 単体での利益最大化を前提としていません。そのため、現在の条件での提供が可能となっていますが、この前提が将来にわたって維持されるものではありません。

ご利用について

刷新されたプラットフォームとフリートライアルを活用し、現在の ERPC を実際の環境でご確認ください。

構成や在庫状況、最適な導入方法については、Validators DAO 公式 Discord にてご相談を承っています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja