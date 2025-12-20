12/20 関西最大規模VRイベント「メタとら -metaverse try!-」開催!!
ユーステラグループホールディングス合同会社
漫画：リーチャ隊長（X：@rietzscha）
メタとら運営委員が主催する関西最大規模VRイベント
メタとら -metaverse try!-
特設ページ：https://www.meta-tora.com/
チケット入場料：1500円
販売サイト：https://livepocket.jp/e/9tpoj
【メタとら -metaverse try!-の実施概要】
日程：2025年12月20日(土) 11:30～18:30
会場：大阪府大阪市北区大深町6番38号グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F
Blooming Camp by さくらインターネット株式会社
協賛：株式会社往来、株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング、株式会社メタバースクリエイターズ、Pico Technology Japan株式会、株式会社V、株式会社スパイス
（順不同敬称略）
出展：下記ホームページを参照
https://www.meta-tora.com/exhibitors
メタとら運営委員会(代表：こうよう)は、
2025年12月20日(土)にグラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3Fで開催される、関西最大規模VRイベント「メタとら -metaverse try!-」を開催します。
メタとら -Metaverse Try!- は、関西では数少ない "ユーザー向け"VR展示イベントです！
最新のVRデバイスやコンテンツを実際に触って体験できる機会をつくります！
「仲間がほしい！」「新しいことをしてみたい！」そんな皆さんを繋げるために、
オープンコミュニケーションエリアにティキBARことBarLiberdadeが出張営業します！
