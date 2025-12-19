【アルマーニ / リストランテ】銀座の街がきらめくホリデーシーズンにアルマーニ / リストランテが贈る 12月19日から25日までの期間限定特別メニュー
アルマーニ / リストランテでは、その日に仕入れた最高の食材をもとに、日本の四季と生産者への敬意を大切にしながら、伝統的なイタリア料理をモダンに再解釈。エグゼクティブシェフのブルノ・昼間によって、一期一会のメニューへと昇華させています。
12月19日から25日までの期間、ホリデーシーズンに合わせた特別メニュー "NATALE"をご用意しました。イタリアのクリスマスに欠かせない料理として親しまれてきたトルテッリーニ イン ブロードは、詰め物を施した小さなパスタを澄んだブロードで味わう、冬ならではのやさしい一皿です。
日本のオーガニック卵とイタリア産セモリナ粉を使用したフレッシュなタリオリーニには、ピエモンテ産ホワイトトリュフの香りを移したバターと仔牛のブロードを合わせ、仕上げにフレッシュトリュフをきめ細かく削り入れました。さらに、ピエモンテ産ホワイトトリュフを惜しみなくスライスし、香りの余韻まで楽しめる一皿に仕上げています。
今だけのデザートを含む、この時季ならではの特別なコースをご用意してお待ちしております。
■ コース料金
12月19日（金）～23日（火）
ランチ：12,000円 / 15,000円
ディナー：30,000円（パネトーネのギフト付き）、50,000円（ウェルカムシャンパン・パネトーネのギフト付き）
12月24日（水）・25日（木）の2日間
ランチ：15,000円
ディナー：50,000円のコースのみのご提供となります
※すべて税込、サービス料別
アフタヌーンティー（11階 ラウンジバー）
11階のラウンジバーでは、素材の魅力を引き出したセイボリーとスイーツを、軽やかなバランスで楽しめるアフタヌーンティーをご用意しています。午後のひとときを穏やかに彩る、冬季限定の内容です。
Savory（セイボリー）
一枚ずつ焼き上げたミニサイズのマルゲリータピッツァ、香ばしく揚げた一口サイズのフライドブレッド。旬のセロリアックはなめらかに仕立て、そばの実を散らして表情を添えました。サフランの香りを効かせたライスコロッケにはマスタードマヨネーズを合わせ、プッタネスカソースの風味は軽やかなサンドイッチスタイルでお楽しみいただけます。
SWEETS（スイーツ）
なめらかなパンナコッタに、ラズベリーとトニックウォーターのジュレを重ね、フレッシュストロベリーで爽やかに。柚子タルトは、キャラメリゼしたヘーゼルナッツを忍ばせた生地に柚子クリームを合わせ、イタリアンメレンゲと柚子皮の香りで軽やかに仕上げました。香ばしいプラリネケーキには、スパイスをやさしく効かせたチャイクリームとクランベリージャムをアクセントに。ピーカンナッツを加えてしっとりと焼き上げたチョコレートブラウニーは、軽やかなシャンティクリームを添えたクリスマス限定の一品です。イタリアンの定番、ティラミスもご用意しています。
ウェルカムドリンクは、カモミールをベースに、ドライジンジャーエールとはちみつを合わせ、グラスの縁にはシュガーをあしらった期間限定のスノースタイルでご提供します。
提供期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木）
提供時間：12:00～/12:30～/15:00～/15:30～ ※要予約
提供場所：アルマーニ / リストランテ 11階
価格：1名 平日 6,000円、土日祝日 7,000円
（税サ込み、カフェドリンク 90分フリーフロー込み）※2時間制
内容:【スイーツ】チョコレートブラウニー / チャイ プラリネ / 柚子 タルト / 苺 パンナコッタ / ティラミス【セイボリー】ミニ マルゲリータ / 揚げパン スモークサーモン / 根セロリ / サフラン アランチーノ / プッタネスカ サンドイッチ【ドリンク】厳選されたアルマーニ / ドルチ ティー、コーヒー等
アペリティーボ（11階 ラウンジバー）
冬の夕暮れどきにおすすめのアペリティーボボックス。コクや香りを感じる味わいを中心に、ワインやスパークリングとともに、ゆったりとお楽しみいただける内容です。
トスカーナ地方の伝統料理、パッパ アル ポモドーロは、カップスタイルで軽やかに。熟成させた北海道産じゃがいもは、なめらかなピュレに仕立ててパンの上に絞り、ポテトフレークチップスを重ねて食感のコントラストを加えました。鰤のタルタルには、ピクルスにしたりんごを合わせ、ハーブのエマルジョンで全体をまとめています。ミニ・マルゲリータ、キャベツとレンズ豆のカップ仕立て、きのこのベシャメルを重ねたポレンタ、ヒラメのマンテカートなど、冬らしい味わいを揃えました。期間限定で、特別なチーズケーキもご用意しています。
内容：パッパ アル ポモドーロ / 熟成 じゃがいも / ブリ リンゴ / ミニ マルゲリータ / レンズ豆 キャベツ / ポレンタ / モルタデッラ カツ / ヒラメ マンテカート / ベジタブル ブリック / クリスマス限定チーズケーキ
【ドリンク】シャンパーニュ / フランチャコルタ / ワイン（赤・白）/ フルーツスパークリング各種 / ビール 等
提供期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木）
提供時間：18:00～21:30（L.O.20:00）※要予約
提供場所：アルマーニ / リストランテ 11階
価格：12,000円
（税・サービス料込み／ドリンク90分フリーフロー付き ※2時間制）
アルマーニ / リストランテ、ラウンジバー
店舗情報
住所：東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 10・11階
電話番号：03-6274-7005
営業時間：11:30～23:00 （L.O.22:30）
Lunch 11:30-15:00（L.O.14:00）
Dinner 18:00-23:00（L.O.20:00）
定休日: 月曜日
※12月22日（月）は営業
※年末年始休業：12月26日（金）～2026年1月6日（火）
※1月7日（水）18:00より通常営業
WEBサイト：
https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-ristorante-tokyo-ginza/