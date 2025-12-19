＼antiqua年末総決算／最大半額！選べる『福袋』が登場【12/19～12/26】

株式会社antiqua

antiqua年末総決算、最大半額の「選べる福袋」セールを開催

株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）は、運営するEC発アパレルブランド「antiqua（アンティカ）」にて、年末の買い納めに向けた特別企画として、最大50％OFFとなる「選べる福袋」セールを開催します。

対象アイテムを自由に組み合わせることができ、2点購入で20％OFF、3点購入で50％OFFを適用。中身が決まった従来の福袋とは異なり、自分のスタイルに合わせてアイテムを選べる、年末限定の特別な福袋です。

まとめ買いするほどお得な割引

詳細を見る :https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1191?sort=recommend

・対象アイテム 2点購入で20％OFF

・対象アイテム 3点購入で50％OFF（最大半額）

点数が増えるほど割引率がアップする、年末総決算ならではの内容です。

レディース・メンズともに幅広く対象

シルエットや素材感にこだわったトップスやボトムスをはじめ、重ね着を楽しめるワンピース、季節感を添えるアウターまで、antiquaらしいアイテムが幅広く揃います。

日常使いしやすいベーシックな一着から、コーディネートの主役になるデザインアイテムまで、今の気分やスタイルに合わせて自由に組み合わせられるラインナップです。

レディース・メンズともに、着回し力の高い定番アイテムを中心に展開しており、まとめて選ぶことでワードローブ全体を整えられるのも魅力のひとつ。

この機会だからこそ、自分らしいスタイルに寄り添うアイテムを見つけていただけます。

【Lady's item】

ヒートリブインナー：AY-00061ストレッチテーパードパンツ：AY-00012バスクロンT：ZA-00114U

【Men‘ｓ item】

フェイクレザージャケット：YZ-00087ZバスクロンT：ZA-00249Zニットレーストラックパンツ：ZA-00215Z

■ 開催期間

2025年12月19日（金）20:00 ～ 12月26日（金）9:59

『選べる福袋』はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1191?sort=recommend

antiquaの年末総決算。

最大半額で購入できるこの機会に、ぜひお楽しみください。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/